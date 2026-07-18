Abhijeet Dipke Announces Indefinite Hunger Strike: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाए जाने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने शनिवार को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की घोषणा की। इस घोषणा के कुछ देर बाद अभिजीत दीपके भावुक हो गए और फूट-फूटकर रोते नजर आए।
अभिजीत दीपके ने कहा, “मैं आज से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर रहा हूं। मैं सभी से अपील करता हूं, पीछे न हटें यह आंदोलन और भी बड़ा होगा। इन लोगों ने हमारे साथ और छात्रों के साथ मारपीट करके बहुत बड़ी गलती की है। सोनम सर को घसीटकर इन लोगों ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। इन लोगों ने सबूत दे दिया है कि ये लोग तानाशाह के लोग हैं। इन लोगों ने सबूत दे दिया है कि ये तानाशाह के गुंडे हैं। किसी भी लोकतंत्र में कोई इंसान शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहा है, उसे ऐसे घसीटकर नहीं लेकर जाते हैं।”
‘देश के हर जिले में बना दो जंतर-मंतर’
उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक अस्पताल नहीं जाना चाहते थे, उन्हें संसद मार्च करना था। दिल्ली पुलिस सोनम वांगचुक को अपराधी की तरह जंतर मंतर से लेकर गई। अगर दिल्ली पुलिस को उनकी हेल्थ की इतनी चिंता थी तो उनको इज्जत से लेकर जाते, चादर में छिपाकर नहीं लेकर जाते।
अभिजीत दीपके ने कहा कि सरकार उनकी भूख हड़ताल को भी तोड़ने की कोशिश करेगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर सरकार जंतर मंतर से उन्हें हटाती है तो देश के हर जिले में जंतर मंतर की तरह एक प्रदर्शन स्थल बना दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि सरकार उनकी आवाज दबा नहीं सकती है।
दिल्ली पुलिस ने मुझे बीच सड़क पर मारा- दीपके
कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर ने आगे कहा, “जब मैं जंतर-मंतर पर आ रहा था तो दिल्ली पुलिस ने मुझे बीच सड़क पर मारा है। मुझसे कहा कि तू कैसे जंतर-मंतर पर जाता है हम देखते हैं। जैसे ही सोनम सर को उठाकर ले गए तो मुझे कहा कि अब चला जाए जहां पर जाना है। लेकिन फिर भी मुझे जंतर-मंतर नहीं आने दे रहे थे, मुझे फिर दीवार फांदकर आना पड़ा। दिल्ली और देशभर के लोगों से मेरी अपील है कि अब ये आंदोलन आप लोगों को आगे बढ़ाना है। सभी के सभी लोग जंतर मंतर पर आइए, हमारा आंदोलन जारी रहेगा।”
दिल्ली पुलिस के डीसीपी ने जंतर-मंतर खाली करने का अनुरोध किया
वहीं, दिल्ली पुलिस के डीसीपी ने बताया कि अदालत के आदेश और डॉक्टरों की सलाह के अनुसार, सोनम वांगचुक की बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के कारण उन्हें जरूरी मेंडिकल देखभल के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अदालत के आदेशों का पालन करते हुए प्रदर्शनकारियों ने बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया, जिसके दौरान थोड़ी अफरा-तफरी मच गई।
हालांकि, पुलिस ने अधिकतम संयम बरतते हुए सुरक्षित तरीके से कार्रवाई पूरी की। डीसीपी ने जंतर-मंतर पर मौजूद प्रदर्शनकारियों से जल्द से जल्द शांतिपूर्वक स्थान खाली करने का अनुरोध किया। नीट परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने के मामले में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर वांगचुक भूख हड़ताल पर थे। इस बीच, प्रदर्शनकारियों ने मानसून सत्र के उद्घाटन दिवस, 20 जुलाई को संसद तक मार्च निकालने की घोषणा की है।
अस्पताल ने बयान जारी कर क्या कहा?
सफदरजंग अस्पताल ने शनिवार को बताया कि सोनम वांगचुक को जरूरी मेडिकल देखभाल के लिए भर्ती किया गया है, क्योंकि लंबी भूख हड़ताल के कारण वे कमजोर हो गए थे। अस्पताल ने कहा कि हालांकि वांगचुक की हालत अभी स्थिर है, लेकिन उनके शरीर के पैरामीटर्स को ठीक करने के लिए लगातार निगरानी और इलाज की जरूरत है।
सोनम वांगचुक की पत्नी का आया रिएक्शन
सफदरजंग अस्पताल में सोनम वांगचुक के भर्ती होने के बाद उनकी पत्नी गीतांजलि जे. आंग्मो ने कहा कि वांगचुक को उनके परिवार और उन डॉक्टरों की सहमति के बिना कोई इलाज नहीं दिया जाना चाहिए। अंग्मो ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा, “वह सफदरजंग अस्पताल में हैं। मैंने उन्हें मेरी मंजूरी के बिना कुछ भी देने से मना किया है। मेरी मंजूरी के बिना कोई इलाज शुरू नहीं होना चाहिए। अगर कुछ भी होता है, तो मैं सभी को जिम्मेदार ठहराऊंगी।” सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती करने के फैसले पर सवाल उठाते हुए उन्होंने दावा किया कि शुक्रवार को वांगचुक ठीक लग रहे थे। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…