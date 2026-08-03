कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोमवार को केंद्र सरकार को चेतावनी दी। दीपके ने कहा कि अगर सरकार ने उनकी सहमति वाली मांगों को पूरा नहीं किया तो वे दोबारा धरने पर बैठेंगे। समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में दीपके ने कहा कि सरकार ने अब तक आत्महत्या करने वाले NEET-UG अभ्यर्थियों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपये का मुआवजा नहीं दिया है।

उन्होंने कहा, ”हम चाहते हैं कि सरकार हमारी तय हुई मांगों को पूरा करे, नहीं तो हमें फिर से धरने पर बैठना पड़ेगा।”

अभिजीत दीपके ने आगे कहा, ”हमने यह भी मांग की थी कि कथित तौर पर आत्महत्या करने वाले NEET अभ्यर्थियों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए। अब तक किसी भी परिवार को सरकार की ओर से मुआवजा नहीं मिला है। मुझे जानकारी मिली है कि सरकार कह रही है कि पहले नियम-कायदों को देखना होगा। जब सांसदों और विधायकों को खरीदना होता है तब करोड़ों रुपये खर्च कर दिए जाते हैं लेकिन मुआवजा देने की बात आती है तो नियम-कायदे याद आने लगते हैं। इसका मतलब है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है।”

1 करोड़ रुपये मुआवजे का मुद्दा उठाया

1 करोड़ रुपये का मुआवजा कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की प्रमुख मांगों में से एक था। इस मांग पर सरकार ने NEET पेपर लीक मामले से प्रभावित परिवारों को उपयुक्त आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया था। CJP की अन्य दो प्रमुख मांगें तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेना थीं।

25 जुलाई को CJP ने जंतर-मंतर पर 37 दिनों से चल रहा अपना धरना समाप्त कर दिया था। पार्टी का कहना था कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और अन्य प्रमुख मांगों पर सरकार से मिले आश्वासन के बाद यह फैसला लिया गया।

हालांकि, अभिजीत दीपके ने कहा कि उनकी पार्टी प्रह्लाद जोशी को नया केंद्रीय शिक्षा मंत्री बनाए जाने का समर्थन नहीं करती।

उन्होंने कहा, ”हमारी मांग शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की थी और वह पूरी हुई। लेकिन उनकी जगह किसे शिक्षा मंत्री बनाया गया? प्रह्लाद जोशी को। उन्हें बिलकिस बानो मामले के दोषियों का सम्मान करते हुए माला पहनाते देखा गया था। सोचिए, स्कूल जाने वाली लड़कियां यह देखकर कैसा महसूस करेंगी। इसलिए हम उनका समर्थन नहीं करते।”

दिल्ली पुलिस और ‘गुंडों’ के बीच मिलीभगत का आरोप

20 जुलाई को प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों पर कथित हमले के सवाल पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने दिल्ली पुलिस और ‘गुंडों’ के बीच मिलीभगत का आरोप लगाया।

ANI से बातचीत में दीपके ने कहा, ”मैं अपने आंदोलन की शुरुआत से ही कहता आ रहा हूं कि कुछ बाहरी लोगों को प्रदर्शन में गड़बड़ी फैलाने, आंदोलन को बदनाम करने और इसका आरोप CJP पर लगाने के लिए भेजा जाएगा। इन गुंडों की दिल्ली पुलिस के साथ पहले से योजना बनी हुई थी। जिस प्रदर्शन स्थल पर मुझे बिना जांच के जाने नहीं दिया जा रहा था, वहां 2,100 अपराधी खुलेआम घूम रहे थे। यह दिल्ली पुलिस पर बड़ा सवाल है।”

दीपके ने आगे दावा किया, ”19 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर मंच के पीछे पत्थरों से भरा एक ट्रक खड़ा किया था। इसकी क्या वजह थी? 20 जुलाई से पहले वहां एक क्षतिग्रस्त वैन भी खड़ी थी। अगले दिन खबर आई कि प्रदर्शन के दौरान पथराव हुआ। यह सब दिल्ली पुलिस की पहले से बनाई गई योजना थी।”

हालांकि, दीपके के इन आरोपों पर दिल्ली पुलिस की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है और इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

दीपके ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी सवाल उठाते हुए कहा, ”गृह मंत्री अमित शाह के रहते यह सब कैसे हो सकता है? क्या उनकी पुलिस सिर्फ 12 साल की लड़कियों पर लाठी चलाने के लिए ही सक्रिय होती है? लेकिन आप अपराधियों को नहीं रोक सके। दिल्ली पुलिस खुद कह चुकी है कि प्रदर्शन स्थल पर 2100 अपराधी मौजूद थे। यह अमित शाह और दिल्ली पुलिस की स्पष्ट विफलता है। यह विफलता नहीं बल्कि उनकी योजना का हिस्सा था।”

इस बीच, विपक्षी दलों ने भी प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर संसद में गृह मंत्री अमित शाह से जवाब देने की मांग की है।

‘US की पढ़ाई स्कॉलरशिप और एजुकेशन लोन से पूरी की’

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने अमेरिका में अपनी उच्च शिक्षा के खर्च को लेकर उठ रहे सवालों पर सफाई दी है। पत्रकार बरखा दत्त को दिए एक इंटरव्यू में दीपके ने कहा कि उन्होंने बोस्टन यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई स्कॉलरशिप और एजुकेशन लोन के जरिए पूरी की थी।