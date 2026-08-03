कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने अमेरिका में अपनी उच्च शिक्षा के खर्च को लेकर उठ रहे सवालों पर सफाई दी है। पत्रकार बरखा दत्त को दिए एक इंटरव्यू में दीपके ने कहा कि उन्होंने बोस्टन यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई स्कॉलरशिप और एजुकेशन लोन के जरिए पूरी की थी।

MOJO को दिए इंटरव्यू में अभिजीत दीपके ने कहा कि उन्हें बॉस्टन यूनिवर्सिटी की ओर से Dean’s Scholarship मिली थी जबकि बाकी खर्च के लिए उन्होंने एजुकेशन लोन लिया। उन्होंने कहा, ”मुझे बोस्टन यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिली थी और बाकी खर्च के लिए एजुकेशन लोन लिया था। वह लोन मुझे अभी भी चुकाना है।”

दीपके ने अपने दावे के समर्थन में इंटरव्यू के दौरान स्कॉलरशिप से जुड़े दस्तावेज भी साझा किए। दस्तावेज के मुताबिक, उन्हें तीन सेमेस्टर के लिए प्रति सेमेस्टर 12500 डॉलर की Dean’s Scholarship मिली थी। इस तरह कुल 37500 डॉलर की स्कॉलरशिप उन्हें मिली।

RTI कार्यकर्ता ने उठाए थे सवाल

दीपके की यह सफाई ऐसे समय आई है जब गुजरात के सूरत निवासी आरटीआई कार्यकर्ता अमित तिवारी ने उनकी विदेश में पढ़ाई के खर्च को लेकर सवाल उठाए थे।

ANI के अनुसार, अमित तिवारी ने महाराष्ट्र सरकार से शिकायत करते हुए कहा कि दीपके के पिता भगवानराव दीपके महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (MIDC) में जूनियर इंजीनियर थे। उनका मासिक वेतन करीब 60 से 65 हजार रुपये था। ऐसे में उन्होंने अपने बेटे की अमेरिका में पढ़ाई का खर्च कैसे उठाया, इसकी जांच होनी चाहिए।

तिवारी ने चुनाव आयोग और केंद्रीय GST अधिकारियों को भी पत्र लिखकर CJP के वित्तीय स्रोतों और पार्टी के लिए बनाए गए लीगल डिफेंस फंड की जांच की मांग की है।

क्राउडफंडिंग से जुटाए जाएंगे पार्टी के लिए फंड

बरखा दत्त से बातचीत में अभिजीत दीपके ने CJP की फंडिंग को लेकर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी भविष्य में क्राउडफंडिंग के जरिए धन जुटाएगी और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी।

दीपके ने कहा, ”हम क्राउडफंडिंग के जरिए फंड जुटाएंगे और पैसे से जुड़ा यह लेनदेन पूरी तरह पारदर्शी रहेगा।”

दीपके ने यह भी दावा किया कि जंतर-मंतर प्रदर्शन के दौरान खाना बांटने के लिए स्वयंसेवक अपनी इच्छा से आगे आए थे। खुद आकर पानी की बोतलें बांट रहे थें। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली पुलिस के निचले स्तर के कई कर्मचारी प्रदर्शनकारियों के प्रति सहानुभूति रखते थे जबकि वरिष्ठ अधिकारी गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन कर रहे थे।

कपिल सिब्बल के फंड पर भी सवाल

ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, आरटीआई कार्यकर्ता अमित तिवारी ने यह सवाल भी उठाया है कि कॉकरोच जनता पार्टी अभी तक चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड राजनीतिक दल नहीं है। ऐसे में क्या वह कानूनी रूप से चंदा स्वीकार कर सकती है।

गौर करने वाली बात है कि पिछले महीने वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने जंतर-मंतर प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार हुए प्रदर्शनकारियों की कानूनी सहायता के लिए बनाए गए CJP लीगल डिफेंस फंड में 1 करोड़ रुपये देने की घोषणा की थी।

कौन हैं अभिजीत दीपके?

30 वर्षीय अभिजीत दीपके हाल के महीनों में CJP के प्रमुख चेहरे बनकर उभरे हैं। उन्होंने पुणे से पत्रकारिता की पढ़ाई की और इसके बाद बॉस्टन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन से मास्टर ऑफ साइंस इन पब्लिक रिलेशंस की डिग्री हासिल की। अमेरिका से भारत लौटने से पहले उन्होंने कहा था कि वह नौकरी की तलाश में थे।

रिपोर्ट्स के अनुसार, 2020 से 2023 के बीच दीपके आम आदमी पार्टी (AAP) के साथ भी जुड़े रहे। इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया रणनीति और चुनाव अभियानों पर काम किया जिसमें 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान मीम आधारित डिजिटल कैंपेन भी शामिल था।

’60 हजार सैलरी से अमेरिका में पढ़ाई का खर्चा कैसे?’

सूरत के एक RTI कार्यकर्ता ने कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के पिता भगवानराव दीपके की वित्तीय स्थिति की जांच की मांग की है। उन्होंने ये सवाल उठाया है कि अगर उन्हें 60000-65000 रुपये तक का वेतन मिलता था, तो वे अभिजीत दीपके की अमेरिका में पढ़ाई का खर्च कैसे उठा रहे हैं।