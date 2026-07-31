कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने प्रदर्शन के दौरान गाली देने वाली एक लड़की पर एफआईआर दर्ज होने का विरोध किया है। उन्होंने सरकार के रवैये पर सवाल भी उठाए और कहा कि गाली देना कोई अपराध नहीं है।

उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा, अगर आप गाली देने पर केस कर रहे हो तो बीजेपी के आईटी सेल पर केस कब दर्ज हो रहा है, जो इतने सालों से लड़कियों को गंदी-गंदी गालियां दे रहे हैं, क्या-क्या शब्द इस्तेमाल नहीं किए लड़कियों के लिए। कहीं से भी लड़कियों के ये इज्जत नहीं कर रहे थे। ये लोग अपने बायो में गर्व से लिख रहे थे मोदी जी द्वारा फॉलो किए गए। ऐसे लोगों ने लड़कियों को गंदी-गंदी गालियां दी, तो इन सब पर केस कब होंगे।

‘देश में दो कानून चल रहे क्या’

अभिजीत दीपके ने वीडियो जारी कर कहा, “बात सिर्फ भाजपा आईटी सेल तक सीमित नहीं है, इनके सांसद रहे रमेश बिधूड़ी ने अपने साथी के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया था, सबको याद है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनका एक वीडियो सामने आया था, जिसमें उन्होंने कैमरापर्सन को गालियां दी थीं। तो ये कह हो रहा क्या इस देश में दो कानून चल रहे है? युवाओं के लिए अलग और बीजेपी और उनके नेताओं के लिए अलग कानून है।”

‘गाली देना कोई अपराध नहीं है’

आगे अभिजीत ने कहा, “गाली देना कोई अपराध नहीं है। अगर कोई गाली दे रहा तो वह बुरा हो सकता है, वह बुरी बात हो सकती है तो उसको आप समझाएं कि गाली मत दो। लेकिन यह केस किस बात पर किया जा रहा है। अगर गाली देने पर केस दर्ज करना पड़े तो सबसे अधिक केस भाजपा आईटी सेल मेंबर पर होंगे क्योंकि औरतों को सबसे ज्यादा गंदी-गंदी गालियों उन्होंने ही दी है। और भाजपा नेताओं पर होगी, जिन्होंने सदन के अंदर भी गालियां दी हैं।”

Will FIRs also be filed against the IT cell members who have abused women in the worst possible manner for all these years? pic.twitter.com/xaz26nmt0C — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) July 31, 2026

अभिजीत दीपके ने सरकार को दी चेतावनी

इससे पहले एक मीडिया चैनल से बात करते हुए अभिजीत दीपके ने सरकार को चेतावनी भी दी कि सरकार को गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि एक मंत्री के इस्तीफे पर युवाओं को गुस्सा शांत हो गया है। उन्होंने कहा, “इस भ्रम में सरकार को नहीं रहना चाहिए। लोगों में बहुत गुस्सा है और वह गुस्सा केवल एक मंत्री के खिलाफ नहीं है बल्कि पूरी सरकार के खिलाफ है। अगर ये लोग नहीं सुधरेंगे और छात्रों को परेशान “करते रहेंगे तो हम फिर सड़कों पर उतरेंगे। हमारे पास कोई और विकल्प नहीं रहेगा।

अभिजीत दीपके ने कहा, “सरकार को लिखित में देना चाहिए कि जितने भी प्रदर्शनकारी थे, उनके ऊपर जितने भी केस लगेंगे, वे वापस होंगे। इसके बाद प्रदर्शनकारियों को परेशान नहीं किया जाएगा। पुलिस ने 20 जुलाई को काफी खून बहा दिया, शायद इससे उनका मन नहीं भरा है अबतक। बिहार में एके47 और दिल्ली पैलेट गन इस्तेमाल किए गए हैं।”

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सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करने वाली नोएडा की एक लड़की पर FIR दर्ज की गई है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, नोएडा पुलिस ने गाजियाबाद निवासी स्मृति सिंह की शिकायत पर वीडियो में दिखाई रुचिका सिंह के खिलाफ नोएडा के एक्सप्रेस-वे थाने में जीरो FIR दर्ज करवाई। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें