एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने 26 दिन बाद अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मौजूद रहे। इधर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर कहा कि उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।

अभिजीत का यह बयान तब आया है कि जब सोनम वांगचुक से मिलने जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मेदांता पहुंचे, जहां उन्होंने सोनम वांगचुक से बात की।

आपकी जान इस देश के लिए बहुत कीमती- अभिजीत दीपके

इसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर अभिजीत दीपके ने कहा, “हम शुक्रगुजार हैं कि सोनम सर ने 26 दिन बाद अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। सर, आपकी जबरदस्त हिम्मत और कुर्बानी के लिए धन्यवाद। अपनी जान जोखिम में डालकर, आपने पूरे देश की चेतना जगाई। आपकी जान इस देश के लिए बहुत कीमती है।”

We are relieved and grateful that Sonam sir has ended his hunger strike after 26 days.



Thank you, sir, for your extraordinary courage and sacrifice. By putting your own life on the line, you awakened the conscience of an entire nation. Your life is far too precious to this… — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) July 23, 2026

आगे उन्होंने सीजेपी की मांग को दोहराया हुए कहा, “कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते।”

26 दिन बाद सोनम वांगचुक ने मेदांता में खत्म की भूख हड़ताल

अभिजीत के इस ऐलान से थोड़ी देर पहले सोनम वांगचुक ने खुद अपना अनशन खत्म करने की बात की पुष्टि की। उन्होंने एक्स पर अपने आधिकारिक हैंडल पर लिखा, “अभी-अभी केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ. जितेंद्र सिंह और लेह-लद्दाख की शीर्ष संस्था के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में मैंने 26 दिनों बाद अपना अनशन तोड़ दिया है। इससे पहले, कई राजनीतिक दलों के 65 सांसदों ने मुझसे मिलकर व पत्र लिखकर अनशन तोड़ने की अपील की थी।”

उन्होंने बताया क्यों तोड़ा अनशन?

आगे एक्टिविस्ट ने अनशन तोड़ने के कारणों को बताते हुए लिखा, “यह कदम कई शर्तों पर लंबी बातचीत और देश में संभावित हिंसा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया। मैं जल्द ही एक अलग वीडियो में इन शर्तों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। इस बीच, मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि कहीं भी किसी भी तरह की हिंसा न होने दें और इसे लेकर बहुत सतर्क रहें।”

विनीत जोशी को शिक्षा सचिव के पद से हटाया

इससे पहले कथित पेपर लीक को लेकर चल रहे प्रदर्शन के मद्देनजर केंद्र सरकार ने गुरुवार रात को वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनीत जोशी को शिक्षा सचिव के पद से हटा दिया और नरेश गंगवार को नया शिक्षा सचिव नियुक्त किया है। विनीत जोशी को केंद्र ने पंचायती विभाग भेज दिया है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देर रात सोशल मीडिया पर सामने आए और उन्होंने संकेत दिया कि शुक्रवार को कैबिनेट बैठक में और भी कड़े फैसले लिए जाएंगे।

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सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ा। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने सोनम वांगचुक का अनशन तुड़वाया। 26 दिनों से सोनम वांगचुक पेपर लीक के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर थे। सोनम गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें