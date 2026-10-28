देश में चल रहे घटनाक्रमों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ, उर्दू अखबारों ने पिछले सप्ताह यूरोप में हो रहे विरोध प्रदर्शनों को भी प्रमुखता दी। फ्रांस, अल्बानिया, इटली, स्पेन और पुर्तगाल समेत कई देशों में हजारों लोग- खासकर छात्र और युवा, सड़कों पर उतरे। ये प्रदर्शन महंगाई बढ़ने, स्कूलों में शिक्षा का स्तर गिरने, किफायती मकान न मिलने, पेंशन, भ्रष्टाचार और जवाबदेही जैसे कई मुद्दों को लेकर हुए। अखबारों के पहले पन्नों से यह साफ नजर आया कि आज दुनिया के देश एक-दूसरे से तेजी से जुड़ रहे हैं और वैश्विक मुद्दों तथा स्थानीय समस्याओं के बीच का अंतर लगातार कम होता जा रहा है।

इंकलाब

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर टिप्पणी करते हुए ‘इंकलाब’ के नई दिल्ली संस्करण ने 21 अक्टूबर के संपादकीय में कहा कि उनके बयान से देश में नई राजनीतिक बहस शुरू हो गई है।

भागवत ने विजयादशमी के मौके पर अपने भाषण में आरोप लगाया था कि देश में हाल के विरोध प्रदर्शनों के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। उनका कहना था कि ये ताकतें भारत को मजबूत बनने से रोकना चाहती हैं क्योंकि भारत की बढ़ती ताकत से उनके दबदबे को चुनौती मिल रही है।

फ्रांस, अल्बानिया, बांग्लादेश और नेपाल में हाल के विरोध प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए भागवत ने इसे ‘पश्चिम की ओर से आने वाला तूफान’ बताया।

संपादकीय में सवाल उठाया गया है कि बड़ी ताकतें अपने फायदे के लिए दुनिया की राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश करती हैं। लेकिन क्या देश में होने वाले हर विरोध प्रदर्शन को ‘विदेशी साजिश’ कहना सही है?

पिछले कुछ हफ्तों में कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों और कुछ युवाओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ कई विरोध प्रदर्शन किए हैं। ऐसे में अखबार का कहना है कि भागवत के बयान को सत्तारूढ़ भाजपा के बचाव में दिया गया मजबूत राजनीतिक बयान माना जा सकता है।

अखबार ने लिखा, ”भारत जैसे बड़े और विविधता वाले देश में विरोध प्रदर्शन करना लोगों के लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों का हिस्सा है। अगर नागरिक सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं और चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता की मांग करते हैं तो इसके आधार पर उन्हें ‘राष्ट्रविरोधी’ या विदेशी ताकतों का मोहरा नहीं कहा जा सकता।”

संपादकीय में आगे कहा गया है, ”लोकतंत्र की पहचान इस बात से होती है कि सरकार विरोध करने वालों की बात सुनने और पारदर्शी तरीके से जवाब देने के लिए कितनी तैयार है। अगर हर विरोध प्रदर्शन को साजिश बताकर खारिज कर दिया जाएगा तो बातचीत के रास्ते बंद हो जाएंगे और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जनता का भरोसा कम होगा।”

संपादकीय के अनुसार, युवाओं के विरोध को उनकी समस्याओं के नतीजे के रूप में देखना चाहिए। इनमें शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था की खामियां, बेरोजगारी और बढ़ती असमानता जैसी समस्याएं शामिल हैं।

अखबार कहता है, ”अगर युवाओं की इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो उनकी नाराजगी और बढ़ सकती है। युवा शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं। इसलिए अधिकारियों को उनकी चिंताओं को दूर करना चाहिए और देश के हित में युवाओं की क्षमता का सही इस्तेमाल करना चाहिए।”

संपादकीय में आगे कहा गया है कि सरकार को विरोध और असंतोष को नकारात्मक रूप से देखने के बजाय इसे सुधार करने के अवसर के रूप में लेना चाहिए।

अखबार लिखता है, ”देश का भविष्य तब बेहतर होगा जब युवाओं को भरोसा होगा कि उनकी बात सुनी जा रही है, उनके सपनों का सम्मान किया जा रहा है और तरक्की के रास्ते उनके लिए खुले हैं। इससे देश में स्थिरता और विकास सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।”

सियासत

हैदराबाद के अखबार सियासत ने 26 अक्टूबर के अपने संपादकीय में यूरोप के कई देशों में बढ़ती महंगाई, आर्थिक असमानता और शिक्षा व्यवस्था की खराब हालत जैसे मुद्दों पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों का जिक्र किया। इसमें कहा गया कि विकसित देशों में इतने बड़े पैमाने पर लोगों का सड़कों पर उतरकर नाराजगी जताना हैरान करने वाला है।

संपादकीय में कहा गया है, ”यूरोप में लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा माना जाता रहा है। वहां की सरकारों की नीतियों की भी काफी तारीफ होती रही है। इस वजह से यह धारणा बनी हुई थी कि यूरोपीय देशों के लोग खुशहाल जीवन जी रहे हैं। लेकिन अब वहां हो रहे विरोध प्रदर्शनों ने इस धारणा को गलत साबित कर दिया है। इन प्रदर्शनों से पता चलता है कि लोग अपनी मौजूदा परिस्थितियों से काफी नाराज हैं।”

अखबार के अनुसार, इन विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत फ्रांस से हुई जहां छात्रों ने स्कूलों में खराब सुविधाओं और सरकार की बेरुखी के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। इसके बाद अलग-अलग मुद्दों को लेकर अल्बानिया, स्पेन और पुर्तगाल में भी विरोध प्रदर्शन फैल गए।