कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया से ध्यान खींचा है। इस बार उन्होंने इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति जिबरान राकाबुमिंग राका के इस्तीफे को लेकर टिप्पणी की है। जिबरान पर शैक्षणिक योग्यता से जुड़े दस्तावेजों को लेकर विवाद चल रहा है। इसी मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए दीपके ने फर्जी शैक्षणिक प्रमाण-पत्र के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाए हैं।

दरअसल, अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक खबर शेयर की है। इस खबर में इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति जिबरान राकाबुमिंग राका के इस्तीफे की जानकारी दी गई है। इसके साथ ही दीपके ने लिखा, “सबसे ऊंचे संवैधानिक पदों में से किसी एक पर रहते हुए फर्जी शैक्षणिक प्रमाण-पत्र का इस्तेमाल करना कितना निराशाजनक और बेशर्मी भरा है।”

अभिजीत दीपके ने क्या कहा?

अभिजीत दीपके ने अपनी पोस्ट में सीधे तौर पर फर्जी शैक्षणिक प्रमाण-पत्र के इस्तेमाल पर नाराजगी जताई है। उन्होंने सवाल उठाया कि किसी देश के इतने बड़े संवैधानिक पद पर रहते हुए कोई व्यक्ति कथित तौर पर फर्जी शैक्षणिक दस्तावेजों का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। उनका यह रिएक्शन इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति के इस्तीफे से जुड़ी खबर के बाद सामने आया है।

क्यों विवादों में आए इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति?

इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति जिबरान राकाबुमिंग राका लंबे समय से अपनी शैक्षणिक योग्यता को लेकर विवादों में हैं। मामला उनके 2024 के चुनाव अभियान के दौरान इस्तेमाल किए गए हाई स्कूल के दस्तावेज से जुड़ा है। इंडोनेशिया के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिबरान की ओर से पेश किए गए दस्तावेजों से यह साबित नहीं होता कि उन्होंने सीनियर हाई स्कूल या उसके इक्विवेलेंट एजुकेशन पूरी की है।

दरअसल, जिबरान ने सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई की थी। अपनी शैक्षणिक योग्यता साबित करने के लिए उन्होंने इंडोनेशिया में इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया था। इंडोनेशिया के कानून के मुताबिक, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल या उसके इक्विवेलेंट एजुकेशन पूरी करना जरूरी है।

हालांकि, इंडोनेशिया के सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला, जिससे यह साबित हो सके कि जिबरान के पास विदेशी हाई स्कूल डिप्लोमा या ऐसा कोई प्रमाण-पत्र था, जिसे इंडोनेशिया की सीनियर सेकेंडरी शिक्षा के बराबर माना जा सके।

जिबरान के खिलाफ महाभियोग की उठी थी मांग

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिबरान की मुश्किलें बढ़ गई थीं। रिपोर्ट के मुताबिक, 100 से अधिक सांसदों ने उनके खिलाफ संसदीय पहल का समर्थन किया था, जिससे उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होने का रास्ता बन सकता था। जिबरान ने मंगलवार को इस फैसले को चुनौती देने और अपनी शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेजों की वैधता साबित करने का मौका मांगा था।

राष्ट्रपति प्रबोवो ने क्या कहा?

जिबरान के इस्तीफे के बाद इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने कहा कि उन्होंने भारी मन से उनका इस्तीफा स्वीकार किया है। राष्ट्रपति ने जिबरान के फैसले को जिम्मेदारी और राष्ट्रहित से जुड़ा बताया। उन्होंने यह भी कहा कि जिबरान का मानना है कि उन्होंने विदेश में अपनी शिक्षा निर्धारित प्रक्रिया के तहत पूरी की थी और अलग-अलग देशों की शिक्षा व्यवस्था अलग होती है।

अब इंडोनेशिया की संसद के उच्च सदन के पास उपराष्ट्रपति का पद भरने के लिए 60 दिनों का समय होगा। इस दौरान राष्ट्रपति की ओर से नामित दो उम्मीदवारों में से किसी एक को चुना जाएगा।

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