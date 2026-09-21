ओडिशा में स्कूल की किताबों में गलतियों को लेकर छात्रों का आंदोलन तेज हो गया है। अब कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) भी छात्रों के समर्थन में उतर आई है। पार्टी ने स्कूल एवं जन शिक्षा मंत्री नित्यानंद गोंड के इस्तीफे की मांग की है।

छात्र संगठन नवनिर्माण युवा छात्र संगठन (NYCS) पिछले कुछ समय से स्कूल की किताबों में गलतियों को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। संगठन ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार और किताबों में हुई गलतियों की जिम्मेदारी तय करने की मांग की है। NYCS और विपक्षी बीजेडी ने 22 सितंबर को विधानसभा का घेराव करने का ऐलान किया है।

CJP ने छात्रों के आंदोलन का किया समर्थन

CJP के सह-संयोजक सौरव दास सोमवार को भुवनेश्वर पहुंचे। वह पार्टी के ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान के तहत यहां आए थे। उन्होंने छात्रों के प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर उनके आंदोलन का समर्थन किया। दास ने कहा कि पार्टी स्कूल शिक्षा में सुधार और किताबों में हुई गलतियों की जिम्मेदारी तय करने की मांग के साथ है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने बच्चों की किताबें छापने के लिए 380 करोड़ रुपये खर्च किए, लेकिन इन किताबों में कई गलतियां मिली हैं। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में गलतियां मिलने के बाद जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए।

छात्रों से विधानसभा घेराव में शामिल होने की अपील

सौरव दास ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों और युवाओं से 22 सितंबर को होने वाले विधानसभा घेराव में शामिल होने की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था को लेकर छात्रों और युवाओं में नाराजगी है।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों की समस्याओं को दूर नहीं कर रही है और युवाओं को रोजगार देने में भी नाकाम रही है। दास ने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और शिक्षा मंत्री नित्यानंद गोंड से सवाल किया कि वे प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मिलने क्यों नहीं आए।

दो हफ्ते से ज्यादा समय से चल रहा है अनशन

सौरव दास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि वह स्कूल की किताबों में कथित अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन और अनशन कर रहे लोगों से मिलने भुवनेश्वर पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि उनके साथ पार्टी के संयुक्त संगठन सचिव बालकृष्ण शुक्ला और ओडिशा CJP के अन्य सदस्य भी मौजूद थे।

उन्होंने कहा कि वह नवनिर्माण कृषक संगठन के संयोजक अक्षय कुमार और NYCS नेता मनवर अली के निमंत्रण पर ओडिशा पहुंचे हैं। दोनों नेता किताबों से जुड़े मुद्दे को लेकर दो सप्ताह से अधिक समय से अनशन पर हैं। सौरव दास ने कहा कि मिलकर शिक्षा सुधार और स्कूल की किताबों में सामने आई गलतियों के मुद्दे पर एक योजना तैयार की जाएगी।

सरकार ने कहा- सुधार के बाद बांटी जा रही हैं किताबें

इस बीच ओडिशा सरकार ने सोशल मीडिया पर बताया कि किताबों में जरूरी सुधार किए जा रहे हैं और सुधार के बाद नई किताबों का वितरण स्कूलों में शुरू हो गया है। दास ने NEET-UG पेपर लीक मामले का भी जिक्र किया। उन्होंने पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का हवाला देते हुए कहा कि किताबों में हुई गलतियों की जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री नित्यानंद गोंड को भी लेनी चाहिए।

22 सितंबर को विधानसभा घेराव

नवनिर्माण युवा छात्र संगठन ने 22 सितंबर को विधानसभा का घेराव करने का ऐलान किया है। संगठन शिक्षा व्यवस्था में सुधार के साथ-साथ अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रहा है।

संगठन के नेता कुमार ने कहा कि उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए महात्मा गांधी के अहिंसक सत्याग्रह का रास्ता अपनाया है। संगठन का आरोप है कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था ठीक से काम नहीं कर रही है और सरकार इसे सुधारने को लेकर गंभीर नहीं है।

BJP ने CJP पर लगाया राजनीतिक आरोप

CJP के आरोपों पर ओडिशा BJP के प्रवक्ता अनिल बिस्वाल ने कहा कि CJP कांग्रेस और AAP की ‘बी-टीम’ है। उन्होंने आरोप लगाया कि CJP BJP शासित राज्यों में कमियां निकालती है, लेकिन झारखंड में छात्रों और युवाओं पर पुलिस कार्रवाई जैसे मामलों पर चुप रहती है। बिस्वाल ने तेलंगाना, कर्नाटक और केरल में छात्रों से जुड़े मुद्दों पर भी CJP की चुप्पी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि CJP के आरोप पूरी तरह राजनीतिक हैं।

यह भी पढ़ें: Gen-Z की भाषा में लोकतंत्र का पाठ: बिहार के बाद अब UP समेत पूरे देश में पहुंचेगा निर्वाचन आयोग

जेन जी की भाषा में ही निर्वाचन आयोग नई पीढ़ी को लोकतंत्र का पाठ पढ़ा रहा है। बिहार चुनाव से शुरू हुई यह पहल अब अगले चरण में देश के उन राज्यों में प्रवेश करने जा रही है, जहां जल्द ही चुनावी बुगल बजने वाला है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।