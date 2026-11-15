Cockroach Janta Party News: कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने संगठन का विस्तार करना शुरू कर दिया है। इस विस्तार के तहत 10 राज्यों और क्षेत्रों में जोनल प्रभारियों की नियुक्ति की घोषणा की और राज्य व क्षेत्रीय समन्वय समितियों का गठन किया।

क्षितिज पगार को वेस्ट जोन का प्रभारी और डॉ. विवेक सांगवान को नॉर्थ जोन का प्रभारी नियुक्त किया गया है। वहीं, मुहम्मद जुनैद और गीगराज जोरली को नॉर्थ जोन समन्वय समिति का सदस्य बनाया गया है। इस संगठन ने जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, झारखंड, पूर्वोत्तर, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड के लिए समन्वय समितियां भी गठित की हैं।

उत्तर प्रदेश की समिति में 16 सदस्य

उत्तर प्रदेश समिति में 16 सदस्य हैं, महाराष्ट्र में 15, झारखंड में 14, पूर्वोत्तर में 14, बिहार में 13, पश्चिम बंगाल में 12, हरियाणा में 6, राजस्थान में 5, उत्तराखंड में 6 और जम्मू-कश्मीर में 4 सदस्य हैं। ये समितियां अपने-अपने क्षेत्रों में संगठन की गतिविधियों का समन्वय करेंगी और जमीनी स्तर पर इसकी मौजूदगी बढ़ाने की दिशा में काम करेंगी।

महाराष्ट्र की समिति में इन लोगों को मिली जगह

महाराष्ट्र समिति में अमोल असुलकर, भरत बनाइट, धारा मोरे, क्रांति, माहिया गौरखेड़े, मयूर मलखेड़े, पायल सतदेवे, प्रज्वल कसबे, प्रणय अहीरे, प्रतीक पिताम्बरे, राका हेते, साहिल पारसेकर, सम्राट सोनावणे, सुशील शेलके और त्रिशा पुडके शामिल हैं। नियुक्त किए गए लोगों में, भरत बनाइट दिल्ली में नीट विरोध प्रदर्शनों में अपनी भागीदारी के कारण चर्चा में आए थे। जुलाई 2024 में संसद की ओर सीजेपी के मार्च के दौरान, पुलिस लाठीचार्ज में उन्हें पीटा गया था। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था, जिसमें वे कहते सुनाई देते हैं, “मारिए सर, मुझे मारिए।” नागपुर के रहने वाले बनाइट ने एम कॉम की डिग्री हासिल की है और वे शहर में सीजेपी के पहले विरोध प्रदर्शन के आयोजन में भी शामिल थे।

बता दें कि इस साल मई में भारत के मुख्य न्यायाधीश की तरफ से बेरोजगार युवाओं को ‘कॉकरोच’ कहे जाने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी एक व्यंग्यात्मक ऑनलाइन पहल के रूप में सामने आया। इस संगठन ने नीट-यूजी पेपर लीक को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर 36 दिनों तक आंदोलन किया। उन्होंने जवाबदेही की मांग की और तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की, जिन्होंने 25 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया।

इसके बाद पार्टी ने अन्य मुद्दों को भी उठाया है। इनमें मतदाता सूचियों का ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (SIR) शामिल है। साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की। कॉकरोच जनता पार्टी ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण के खिलाफ दिल्ली में 1 नवंबर को इंडिया गठबंधन की तरफ से आयोजित की गई रैली को भी अपना समर्थन दिया था।

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देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की शनिवार को 137वीं जयंती है। इसको लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के नेता आशुतोष रांका ने एक पोस्ट शेयर करते हुए पूर्व पीएम की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू भारत के अब तक के सबसे महान प्रधानमंत्री रहे हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…