बीजेपी की एक सोशल मीडिया पोस्ट पर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी के केरल यूनिट ने एक पुरानी तस्वीर साझा करते हुए इसे 1960 के दशक में किसी ‘पुरानी राजनीतिक पार्टी’ के मुख्यालय से जोड़कर तंज कसा। इस पोस्ट पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संयोजक अभिजीत दीपके ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर निशाना साधा है।

अभिजीत दीपके ने कहा, ”मिसोजिनी (स्त्री विरोधी सोच) उन पुरुषों का आखिरी हथियार है जिनमें ह्यूमर और समझदारी की कमी होती है।” उन्होंने बीजेपी की पोस्ट को लेकर सवाल उठाया कि राजनीतिक विरोध के लिए महिलाओं को निशाना बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है।

कैसे शुरू हुआ विवाद?

यह विवाद 1980 के दशक की तस्वीरों वाले वायरल ट्रेंड से जुड़ा है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर AI की मदद से नेताओं और आम लोगों की तस्वीरों को 1980 के दशक की शैली में बदलकर शेयर किया जा रहा है। इसी ट्रेंड के बीच कांग्रेस की केरल इकाई ने एक AI से बनाई गई तस्वीर शेयर की थी। इसमें एक व्यक्ति को मारुति सुजुकी ओमनी की आगे वाली सीट पर बैठे दिखाया गया था। तस्वीर के साथ लिखा गया था- 80 के दशक में गुजरात की एक सड़क।

Misogyny is the last resort for men who lack wit & humour. pic.twitter.com/QmeaJ40jS4 — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) September 10, 2026

इसके जवाब में बीजेपी की गुजरात इकाई ने एक AI तस्वीर पोस्ट की। इस तस्वीर को बाद में हटा दिया गया। इसके अलावा बीजेपी की केरल और तेलंगाना इकाइयों ने भी सोनिया गांधी को निशाना बनाते हुए तस्वीरें शेयर कीं।

बीजेपी के केरल यूनिट ने एक तस्वीर के साथ लिखा, ”1960 के दशक में किसी पुरानी राजनीतिक पार्टी का मुख्यालय और सभी जानते हैं कि वह कौन सी है!” इस पोस्ट को सोनिया गांधी और कांग्रेस पर निशाने के तौर पर देखा गया।

तेलंगाना बीजेपी ने भी एक महिला के बार में डांस करने वाली तस्वीर शेयर की और उसके साथ लिखा, ”लुसियाना, इटली। 1970 का दशक।” आपको बता दें कि सोनिया गांधी का जन्म और शुरुआती जीवन इटली के लुसियाना में बीता है।

मारुति ओमनी वाली तस्वीर से क्या था कनेक्शन?

कांग्रेस की ओर से शेयर की गई मारुति ओमनी वाली तस्वीर भी इसी विवाद का हिस्सा बनी। 1980 के दशक की कई बॉलीवुड फिल्मों में ओमनी को अपराधियों और अपहरणकर्ताओं की गाड़ी के तौर पर दिखाया जाता था। इसी वजह से बाद में सोशल मीडिया पर इसे अक्सर ‘किडनैपिंग वैन’ के तौर पर भी देखा जाने लगा।

CHATGPT से पुरानी तस्वीरें बनाने का यह ट्रेंड सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। इसमें मौजूदा तस्वीरों को AI टूल की मदद से 1980 के दशक के फैशन, हेयरस्टाइल और कैमरा स्टाइल में बदला जाता है। इस ट्रेंड में सेलिब्रिटीज भी शामिल हुए हैं और नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, कारोबारी समेत सभी अपनी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं।

MPSC अभ्यर्थी की मौत पर अभिजीत दीपके ने जताई चिंता

पुणे में 28 वर्षीय MPSC अभ्यर्थी की कथित आत्महत्या के बाद अभिजीत दीपके ने सरकार से परीक्षा व्यवस्था पर आत्ममंथन करने की अपील की। हाल ही में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने चिंता जताते हुए कहा कि सरकार को आत्ममंथन करना चाहिए कि आखिर एक अभ्यर्थी को इस तरह का कदम उठाने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा।