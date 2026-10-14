कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के फाउंडर अभिजीत दीपके एकबार फिर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। बुधवार को आशुतोष रांका और सौरव दास की गिरफ्तारी और फिर दोनों को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद दीपके नागपुर से दिल्ली पहुंचे। एयरपोर्ट पर उतरते ही उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधा।

अभिजीत दीपके ने दिल्ली पहुंचते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से तानाशाह बताया। उन्होंने कहा, “क्या इस देश में तिरंगा फहराना जुर्म है?”

‘ऐसा अंग्रेजों के राज में होता था’

दीपके ने आगे कहा, “आशुतोष और सौरव को पांच दिन के लिए जेल भेजा गया है। क्यों? क्योंकि वे जंतर-मंतर गए और तिरंगा फहराया। पिछली बार ऐसा तब हुआ था जब हम पर अंग्रेजों का राज था। ब्रिटिश राज में जो स्वतंत्रता सेनानी पब्लिक जगहों पर तिरंगा फहराते थे उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता था। नरेंद्र मोदी भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं।”