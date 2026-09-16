कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने ‘स्कूल ठीक करो’ के बाद एक और नए अभियान का ऐलान किया है। उन्होंने महाराष्ट्र के नागपुर में ‘आदिवासी स्कूल ठीक करो’ अभियान की शुरुआत की घोषणा की है। अभिजीत के अनुसार कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता आदिवासी इलाकों में जाएंगे और स्कूलों के हालात का जायजा लेंगे। अभिजीत दीपके ने कहा कि आजादी के 80 सालों के बाद भी आदिवासी इलाकों में स्कूलों का विकास नहीं किया गया है।

आश्रम स्कूलों में 590 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है- अभिजीत दीपके

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा, “आज, CJP ‘आदिवासी स्कूल ठीक करो’ कैंपेन शुरू कर रहा है। जिन स्कूलों में वे जाते हैं, वे पढ़ाई के लिए बिल्कुल भी सही नहीं हैं। कोई भी मंत्री ऐसी जगहों पर अपने जानवर भी नहीं रखेगा। इसके अलावा एक बहुत ही चिंताजनक मामला सामने आया है, बच्चों की मौत। महाराष्ट्र के आश्रम स्कूलों में पिछले दो सालों में 590 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। क्योंकि इन स्कूलों में मिलने वाला खाना खराब क्वालिटी का है। सांप काटने की घटनाएं होती हैं क्योंकि बच्चों को बेड की कमी के कारण फर्श पर सोने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यह सरकार की मेडिकल लापरवाही का साफ मामला है। हमारा मानना है कि आदिवासी समुदायों को (जिनका इस देश के संसाधनों पर पहला हक है) शिक्षा का भी पहला हक होना चाहिए और उन्हें सबसे अच्छी एजुकेशनल सुविधाएं मिलनी चाहिए।”

अभिजीत दीपके ने नागपुर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र के आदिवासी विद्यालयों की वर्तमान स्थिति पर विभिन्न आंकड़े प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि कई विद्यालयों में आवश्यक बुनियादी ढांचागत सुविधाएं नहीं हैं। उन्होंने दावा किया कि छात्रों के लिए कक्षाओं, शौचालयों, पीने के पानी, बिजली और आवश्यक शैक्षणिक सामग्री की कमी है। अभिजीत दीपके ने कहा कि प्रशासन को आदिवासी बहुल जिलों में विद्यालयों की स्थिति पर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विद्यालयों में सुविधाओं की कमी न केवल छात्रों की शिक्षा का प्रश्न है, बल्कि उनके भविष्य का भी प्रश्न है।

गढ़चिरौली जिले से शुरू किया जाएगा अभियान

‘आदिवासी स्कूलों में सुधार’ अभियान गढ़चिरौली जिले से शुरू किया जाएगा। अभिजीत दीपके ने बताया कि इस अभियान के तहत आदिवासी क्षेत्रों के स्कूलों का दौरा किया जाएगा और वहां की समस्याओं की पहचान की जाएगी। उन्होंने बताया कि स्कूलों में उपलब्ध सुविधाओं, शिक्षकों की स्थिति, छात्रों की समस्याओं और प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। इसके बाद इन समस्याओं पर कार्रवाई की जाएगी।