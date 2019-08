मशहूर पत्रकार आतिश तासीर ने एक महंत के हवाले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मंदिर तोड़ने के गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल आतिश तासीर ने वाराणसी के प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर की तस्वीरें ट्वीट कर उक्त आरोप लगाए। आतिश तासीर ने ट्वीट में लिखा कि “‘औरंगजेब को भूल जाइए’ यह कहना है काशी विश्वनाथ मंदिर के एक महंत का। गजनी के बाद किसी व्यक्ति ने इतने मंदिर नहीं तोड़े, जितने मोदी ने तोड़ दिए हैं।” तासीर आगे लिखते हैं कि ‘वह (महंत) बनारस में मोदी द्वारा बनवाए जा रहे कॉरिडोर के बारे में बात कर रहा था।’ तासीर के अनुसार, महंत का कहना है कि ‘सिर्फ एक स्मारक को बनाने के लिए शहर के मध्ययुगीन ह्रदय को तार-तार किया गया है।’

मोदी सरकार करा रही कॉरिडोर का निर्माणः बता दें कि इन दिनों वाराणसी के मशहूर काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर का निर्माण कार्य चल रहा है। कॉरिडोर बनाने के लिए कई घरों और छोटे मंदिरों को हटाया जा रहा है। कॉरिडोर गंगा तट के ललिता घाट और मणिकर्णिका घाट से लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर तक बनाया जा रहा है। इसे लेकर जिन लोगों के मकान टूटे हैं, वह इस परियोजना का विरोध भी कर रहे हैं। वहीं मंदिर हटाए जाने से कुछ महंत और पुजारी भी नाराज बताए जा रहे हैं। हालांकि सरकार सिर्फ अतिक्रमण हटाने की बात कह रही है।

“Forget Aurangzeb,” said a mahant of the KV temple, “No man since Ghazni has destroyed as many temples as Modi.” He was referring to the act of vandalism that is Modi’s corridor in Benares. It has torn open the medieval heart of the city only to erect a monument to officialdom. pic.twitter.com/5AszrTf27e

