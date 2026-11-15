दिल्ली पुलिस ने दक्षिण दिल्ली के आस्था कुंज पार्क में सितंबर में नाबालिग लड़की से बलात्कार करने के आरोपी तीन लोगों के खिलाफ 450 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया है। आरोपियों ने खुद को पुलिसकर्मी बताया था और चाकू का डर दिखाकर नाबालिग लड़की से कथित तौर पर बलात्कार किया था। एक अदालत के समक्ष दायर इस आरोपपत्र में मोहम्मद आसिफ, हेमंत सिंह और मुकेश सिंह को आरोपी बनाया गया है और इसमें 57 गवाहों के बयान शामिल हैं।

जांचकर्ताओं ने घटनाक्रम और आरोपियों की कथित संलिप्तता को साबित करने के लिए सीसीटीवी कैमरे की फुटेज, काल डिटेल रिकार्ड (सीडीआर), फोरेंसिक साक्ष्य और पीड़िता के बयान का सहारा लिया है। आरोपपत्र के अनुसार, यह घटना 21 सितंबर की शाम को हुई थी, जब लड़की अपना जन्मदिन मनाने के लिए अपने नाबालिग मित्र के साथ पार्क में गई थी।

आरोपियों ने कथित तौर पर शाम करीब सात बजे दोनों के पास आकर खुद को पुलिसकर्मी बताया और पार्क में उनकी मौजूदगी को लेकर सवाल किए। इसके बाद उन्होंने लड़के के साथ मारपीट की और दोनों किशोरों के मोबाइल फोन छीन लिए। जब लड़की ने अपनी मां से संपर्क करने की बात की तो आरोपियों ने कथित तौर पर उसे पिस्तौल दिखाकर धमकाया और फिर लड़के को पार्क के एक सुनसान हिस्से में ले गए।

आरोपपत्र में अपने बयान में लड़की ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसे चाकू दिखाकर बारी-बारी से उससे बलात्कार किया। आरोपपत्र के मुताबिक, लड़की ने बाद में जांच के दौरान आरोपियों की पहचान की और उनके उपनाम भी बताए, जो उसने घटना के दौरान सुने थे।

पुलिस ने पार्क और आसपास के इलाकों की सीसीटीवी का हवाला दिया है, जिसमें कथित तौर पर आरोपियों को अपराध के दिन सहित कई मौकों पर परिसर के आसपास घूमते हुए देखा गया है। आरोपपत्र में सीडीआर (काल डिटेल रिकार्ड) का भी उल्लेख है, जो घटना के समय के आसपास पार्क में आरोपियों की मौजूदगी को दर्शाता है। जांचकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि अपराध के दौरान आसिफ ने अन्य दो लोगों को फोन किया था। पुलिस ने अपराध स्थल से आरोपियों द्वारा कथित तौर पर पहने गए कपड़े, हथियार, भागने के लिए इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल और अन्य भौतिक सबूत भी जब्त किए हैं।

आरोपपत्र में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) के निष्कर्षों को शामिल किया गया है, जिसमें जैविक नमूनों (बायोलाजिकल सैंपल) का विश्लेषण और मोबाइल फोन से हासिल किया गया डिलीट डेटा शामिल है। आसिफ को 22 सितंबर को अमर कालोनी स्थित जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के पास हुई एक संक्षिप्त मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया था। अन्य दो आरोपियों को दक्षिण दिल्ली के श्रीनिवासपुरी स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था, जो आपस में भाई हैं। तीनों पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं, जिनमें सामूहिक बलात्कार, आपराधिक साजिश, स्वेच्छा से चोट पहुंचाना और आपराधिक धमकी देना शामिल है।

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