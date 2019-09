चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान कर दिया है। दोनों राज्यों में 21 अक्टूबर को चुनाव होने हैं और 24 अक्टूबर को मतगणना होनी है। चुनाव से पहले ही महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना एक दूसरे के आमने-सामने आती दिख रही हैं। दरअसल शनिवार को एक कार्यक्रम के दौरान शिवसेना के युवा नेता आदित्य ठाकरे ने मेट्रो कार शेड के लिए आरे के जंगल में पेड़ों की कटाई को लेकर अपने विचार रखें। उन्होंने कहा कि यह मामला सीएम बनाम आदित्य नहीं है ना ही यह मामला बीजेपी बनाम शिवसेना है।

आदित्या ने कहा कि यह मामला राजनीतिक हार जीत का नहीं है यह इकोसिस्टम का मुद्दा है। उन्होंने कहा कि इतने सारे पेड़ काटे जाने के बाद पर्यावरण पर जो असर पड़ेगा वह चिंतनीय है। यह मामला मुंबई बनाम पर्यावरण का है। वहीं,शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे के विचारों के उलट बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मेट्रो कार शेड को विकास के लिए जरूरी बताया। फडणवीस का कहना है कि मेट्रो कार शेड वहीं बनकर रहेगा।

Aarey is not just about 2700 trees, it’s about the ecosystem: @AUThackeray, President, Yuva Sena to @sahiljoshii#ConclaveMumbai19 LIVE at https://t.co/kYseCXegYg pic.twitter.com/XeyDlddKur

— India Today (@IndiaToday) September 21, 2019