पंजाब में भीषण गर्मी के बीच गहराए बिजली संकट के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियां कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो गई है। पंजाब के मोहाली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के घर के बाहर जमकर हंगामा किया। पुलिस ने इस दौरान आप सांसद भगवंत मान और विधायक हरपाल चीमा को हिरासत में ले लिया।

शनिवार को आप कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के सिसवां फ़ार्म हाउस के पास जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए भारी पुलिस बल को तैनात किया गया था। पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। इस दौरान पंजाब पुलिस ने प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान और विधायक हरपाल सिंह चीमा सहित कई आप कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया।

