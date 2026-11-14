अगर एक तस्वीर हजार शब्दों में अपनी बात कह सकती है, तो एक होर्डिंग भी बहुत कुछ बता सकता है। पंजाब के हाईवे पर लगे आम आदमी पार्टी (AAP) के होर्डिंग आंकड़ों के जरिए अपनी कहानी सुना रहे हैं। पार्टी के रेडियो विज्ञापन भी यही कर रहे हैं। एक तरफ विपक्षी दल कांग्रेस, बीजेपी और अलग-अलग गुटों में बंटे अकाली दल ने अपने चुनाव प्रचार का सबसे बड़ा मुद्दा नशे को बनाया है। वहीं, सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने अपनी रणनीति कुछ अलग रखी है। वह लोगों से भावनाओं के बजाय उन कामों को देखने की अपील कर रही है, जिन्हें आंकड़ों में गिना और समझा जा सकता है।

साल 2022 में आम आदमी पार्टी बदलाव की लहर पर सवार होकर सत्ता में आई थी। लेकिन इस बार पार्टी अपने कामकाज का पूरा हिसाब-किताब जनता के सामने रख रही है। पार्टी बता रही है कि पंजाब के ज्यादातर घरों को हर दो महीने के बिजली बिल में 600 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल रही है। मावां-धीयां सत्कार योजना के तहत महिलाओं के खातों में हर महीने पैसे भेजे जा रहे हैं।

नहरों से सिंचाई की सुविधा का दायरा सरकार के अपने आंकड़ों के मुताबिक 20 फीसदी के शुरुआती स्तर से बढ़कर 70 फीसदी के ऊपरी स्तर तक या उससे भी ज्यादा पहुंच गया है। इसके अलावा, सरकार का दावा है कि ‘मन्न दा मुनाफा’ योजना और दूसरी सुविधाओं के चलते हर परिवार को सालाना 1.82 लाख रुपये का फायदा हो रहा है।

सरकार का संदेश बिल्कुल साफ है – हमने जनता से जो वादे किए थे, उन्हें पूरा किया है। मुफ्त बिजली की सुविधा जुलाई 2022 से शुरू हो गई थी और महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद देने का काम जुलाई 2026 से शुरू हुआ। इसलिए हमारा मूल्यांकन हमारे काम और आंकड़ों के आधार पर कीजिए।

आम आदमी पार्टी ने यह रणनीति सोच-समझकर अपनाई है। पार्टी चाहती है कि आरोप-प्रत्यारोप, तीखी बयानबाजी और गुस्से की राजनीति विपक्ष करता रहे, जबकि वह अपने उन कामों को सामने रखे जिनका फायदा लोगों को सीधे दिखाई देता है।

लगभग हर दिन होने वाली लोक मिलनी यानी जनसभाओं में मुख्यमंत्री भगवंत मान भी बार-बार यही बात दोहराते हैं। उनका कहना होता है, “हमने अपनी सभी गारंटियां पूरी की हैं और उनसे भी ज्यादा काम किया है।”

बताया जाता है कि दिल्ली से आए पार्टी के आंकड़ों का विश्लेषण करने वाले विशेषज्ञ भी इन दिनों लगातार काम कर रहे हैं। वे 2026 की गर्मियों में शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों की ओर से किए गए राज्यव्यापी नशा सर्वे के आधार पर अलग-अलग इलाकों के मतदाताओं का आंकड़ों के जरिए आकलन कर रहे हैं।

लेकिन विपक्ष इस आंकड़ों की राजनीति से प्रभावित होता नहीं दिख रहा। वह लगातार नशे और गैंगस्टरों के कारण लोगों में पैदा हुए डर को चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बना रहा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता तरुण चुग ने आम आदमी पार्टी पर सीधा निशाना साधते हुए कहा, “जिस मां ने अपना बेटा खो दिया है, क्या उसे हर महीने मिलने वाली आर्थिक मदद से कोई फर्क पड़ता है?”

विपक्ष का आरोप है कि आम आदमी पार्टी लोगों को ऐसे फायदे दे रही है जिन्हें आंकड़ों में दिखाया जा सकता है, लेकिन पंजाब की असली समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। नशे की समस्या, बेरोजगारी और राज्य के अपने रास्ते से भटकने की चिंता जैसे गहरे मुद्दे आज भी बने हुए हैं।

आम आदमी पार्टी के सामने कैसी है राजनीतिक चुनौती?

इसके अलावा एक और आरोप है, जो आंकड़ों से ज्यादा भावनाओं से जुड़ा है। आरोप यह है कि भगवंत मान की सरकार पंजाब के लोगों की नहीं, बल्कि बाहरी नेताओं के इशारे पर चल रही है। इन नेताओं को न तो पंजाब की समझ है और न ही पंजाबियों की भावनाओं की परवाह। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी इस बार एक साथ दो तरह की चुनावी लड़ाई लड़ रही है।

पहली लड़ाई सीधी है। पार्टी को अपनी सरकार के कामकाज और जनता तक पहुंचाई गई सुविधाओं का बचाव करना है। दूसरी लड़ाई थोड़ी मुश्किल है। इसमें पार्टी को लोगों के सामने यह साबित करना है कि पंजाब की सरकार अब दिल्ली से चलने वाली सरकार नहीं है, बल्कि राज्य के अपने फैसले राज्य में ही लिए जा रहे हैं।

दिल्ली के नेताओं के इशारे पर पंजाब की सरकार चलने का आरोप अब धीरे-धीरे जोर पकड़ता जा रहा है। पिछले चार साल में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के प्रभारी मनीष सिसोदिया केवल कभी-कभार पंजाब आने वाले नेता नहीं रहे। वे राज्य की कई बड़ी योजनाओं को शुरू करने और उन्हें आगे बढ़ाने में भी खुलकर नजर आए।

जनवरी 2026 में मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ अरविंद केजरीवाल ने ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत पंजाब के हर परिवार को 10 लाख रुपये तक का मुफ्त कैशलेस इलाज देने की व्यवस्था शुरू की गई।

इससे पहले अप्रैल 2025 में मनीष सिसोदिया ने ‘शिक्षा क्रांति’ अभियान की अगुवाई की थी। यह 54 दिनों तक चला अभियान था। इसके तहत करीब 2,000 करोड़ रुपये खर्च करके राज्य के लगभग 12,000 सरकारी स्कूलों की इमारतों और दूसरी सुविधाओं को बेहतर बनाने का लक्ष्य रखा गया था।

इन दोनों नेताओं को आम आदमी क्लीनिक की शुरुआत और नशे के खिलाफ चलाए गए ‘युद्ध नशियां विरुद्ध’ अभियान के अलग-अलग चरणों में भी बार-बार देखा गया। इससे लोगों के बीच यह धारणा मजबूत हुई कि पंजाब की कई बड़ी नीतियों और योजनाओं की कमान दिल्ली के नेताओं के हाथ में है।

इससे पहले राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को भी बड़े पैमाने पर ‘सुपर सीएम’ कहा जाता था। अब वह बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। उन्हें यह नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री के सरकारी आवास के पास ही उन्हें सरकारी मकान दिया गया था। बताया जाता है कि उस मकान पर अधिकारियों और पार्टी नेताओं का लगातार आना-जाना लगा रहता था।

इसके अलावा दिल्ली से आए सलाहकारों की एक पूरी टीम भी थी। इन लोगों को बड़े-बड़े पदनाम दिए गए और रहने के लिए सरकारी आवास भी मुहैया कराए गए, ताकि वे पंजाब के विकास के लिए काम कर सकें।

द इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ ने दिल्ली के नेताओं को ‘काले अंग्रेज’ बताते हुए आरोप लगाया कि वे पंजाब का फायदा उठा रहे हैं।

इससे पहले जाखड़ ने राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात कर एक प्रतिनिधिमंडल के साथ मांग की थी कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को पंजाब से दूर रखा जाए। उन्होंने आरोप लगाया था कि सिसोदिया पार्टी कार्यकर्ताओं को सत्ता में बने रहने के लिए सही-गलत हर तरह के तरीके अपनाने के लिए उकसा रहे हैं। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष परगट सिंह ने तो इससे भी आगे बढ़कर दिल्ली के इन नेताओं को ‘लुटेरे’ तक कह दिया था।

इस बार आम आदमी पार्टी का चेहरा कौन?

इन आरोपों के बीच आम आदमी पार्टी की रणनीति में बदलाव साफ दिखाई देने लगा है। पहले पार्टी के बड़े कार्यक्रमों में अक्सर नजर आने वाले अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया इस बार जालंधर में हुए एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के कार्यक्रमों में दिखाई नहीं दिए। इसी महीने दिवाली के मौके पर भी वे पंजाब में नजर नहीं आए। अब पंजाब की सड़कों पर लगे होर्डिंग्स पर एक ही चेहरा सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है और वह है मुख्यमंत्री भगवंत मान का।

यह बदलाव काफी बड़ा है। साल 2022 के चुनाव से पहले की तस्वीर बिल्कुल अलग थी। उस समय अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान दोनों ही होर्डिंग्स पर नजर आते थे। कई बार तो केजरीवाल का चेहरा भगवंत मान से भी ज्यादा प्रमुखता से दिखाया जाता था।

लेकिन उस समय हालात अलग थे। पारंपरिक राजनीतिक दलों के खिलाफ लोगों में इतना गुस्सा था कि वे आम आदमी पार्टी पर बाहरी नेताओं के प्रभाव के आरोपों को नजरअंदाज करने के लिए तैयार थे।

संगरूर के उगराहां गांव में युवा किसानों ने द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा था कि अगर असली विकास होता है तो उन्हें ‘अफ्रीका’ से आया मुख्यमंत्री भी मंजूर है। उनका कहना था कि पिछले 70 साल से पुरानी पार्टियां सिर्फ गलियों और नालियों की बातें करती रही हैं। यानी उनका ध्यान सड़क, नाली और स्थानीय स्तर के छोटे-मोटे विकास कार्यों तक ही सीमित रहा।

इसके उलट आम आदमी पार्टी ने बदलाव और असली विकास का वादा किया था, जो लोगों को पसंद आया और आम जनता के बीच उसकी बात का असर हुआ।

लेकिन साढ़े चार साल बाद आम आदमी पार्टी की राजनीति बदल चुकी है। अब पार्टी बदलाव का वादा नहीं बेच रही, बल्कि अपनी सरकार के कामकाज को जारी रखने और उसे बेहतर तरीके से चलाने की बात कर रही है। इस बार पार्टी ने भगवंत मान को अपना सबसे बड़ा चेहरा बनाया है।

इसी बदलाव के साथ पार्टी के चुनावी नारे भी बदल गए हैं। अब होर्डिंग्स पर ‘ईमानदार सीएम’, ‘लोकां दा सीएम’ यानी जनता का मुख्यमंत्री और ‘लोकां दा इक ही नारा, भगवंत मान दोबारा’ यानी जनता का एक ही नारा है, भगवंत मान फिर से मुख्यमंत्री बनें जैसे नारे दिखाई दे रहे हैं।

अरविंद केजरीवाल अब ज्यादातर उन नेताओं के पोस्टरों पर नजर आते हैं, जो अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी से टिकट मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं।

आम आदमी पार्टी की रणनीति अब बिल्कुल साफ है। चुनाव में सरकार के कामकाज और आंकड़ों को आगे रखना है, पंजाब के स्थानीय चेहरे भगवंत मान को सबसे ज्यादा महत्व देना है और दिल्ली के नेताओं को पीछे रखना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ इतनी कोशिश से बात बन जाएगी?

क्या मुफ्त बिजली, महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद और नहरों से सिंचाई की सुविधा जैसे कामों का हिसाब-किताब लोगों की उस बड़ी राजनीतिक उम्मीद को पूरा कर पाएगा, जिसके चलते उन्होंने पहली बार आम आदमी पार्टी को सत्ता सौंपी थी?

और क्या भगवंत मान को सबसे आगे रखने से यह सवाल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा कि आखिर पंजाब की सरकार वास्तव में कौन चला रहा है? जनता की ओर से चुने गए मुख्यमंत्री भगवंत मान या फिर दिल्ली में बैठा आम आदमी पार्टी का नेतृत्व? फिलहाल पंजाब की राजनीति में असली मुकाबला इन्हीं सवालों को लेकर चल रहा है।

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पंजाब में आम आदमी पार्टी (AAP) ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में सबसे ज्यादा चर्चा कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुदियान (Gurmeet Singh Khuddian) का टिकट कटने को लेकर हो रही है। खुदियान वही नेता हैं, जिन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में पांच बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे और अकाली दल के बड़े नेता प्रकाश सिंह बादल को उनके गढ़ लंबी में हराकर सबको चौंका दिया था। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक