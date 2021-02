आम आदमी पार्टी ने उन 115 किसानों की लिस्ट बुधवार को जारी की, जिन्हें दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पार्टी ने कहा कि केजरीवाल सरकार हरसंभव प्रयास करके इन किसानों को उनके परिवारों से मिलाकर रहेगी। इसके लिए कवायद शुरू कर दी गई है।

संयुक्त किसान मोर्चा के नेता मंगलवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मिले थे। उन्होंने एक ज्ञापन सौंपकर सरकार से कहा कि 115 किसान प्रदर्शनकारी तिहाड़ जेल में बंद हैं। सरकार उनकी मेडिकल जांच की व्यवस्था कराए। उनका कहना था कि पड़ोसी देश भी युद्ध में पकड़े गए जवानों को लौटा देते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस किसानों के बारे में जानकारी देने से भी गुरेज कर रही है। किसान नेताओं का कहना था कि उन्होंने KEM की लीगल कमेटी का भी गठन किया है। कमेटी इस तरह के मामलों में पैरवी करेगी।

26 जनवरी को दिल्ली में भड़की हिंसा के दौरान दिल्ली पुलिस ने कई किसानों को गिरफ्तार किया था, लेकिन उनके बारे में जानकारी देने से लगातार इनकार किया जा रहा था। ट्रैक्टर परेड के दौरान लापता हुए किसानों को तलाशने के लिए किसान नेता एड़ी-चोटी का जोर लगा रहे हैं। घटना के बाद दिल्ली की सीमा पर जारी किसान आंदोलन के बीच राजधानी किले में तब्दील हो गई है।



गाजीपुर बॉर्डर, सिंघु बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर सुरक्षा बेहद कड़ कर दी गई है। गाजीपुर के अलावा टीकरी और सिंघु सीमा पर भी किसानों का जमावड़ा है, लेकिन प्रदर्शन का मुख्य केंद्र अब गाजीपुर बॉर्डर बन गया है। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने सीमा पर खासकर गाजीपुर बॉर्डर पर मजबूत नाकेबंदी की है। यहां तार-बाड़, नुकीले अवरोध लगाए गए हैं। मोदी सरकार ने हरसंभव कोशिश करके किसानों के दिल्ली में दाखिल होने के रास्ते पूरी तरह से बंद कर दिए हैं।

Kejriwal Govt issues the list of 115 farmers who were arrested by Delhi Police.

Kejriwal Govt will take all efforts to reconnect the missing farmers with their families. pic.twitter.com/rvo1F9AOEs

— AAP (@AamAadmiParty) February 3, 2021