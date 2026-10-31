Punjab Elections 2027, AAP Candidate List: साल 2027 की शुरुआत में पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने 40 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। इस लिस्ट में मुख्यमंत्री भगवंत मान का नाम भी है, जो कि धुरी विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में होंगे।

पंजाब चुनाव को लेकर जारी आप की लिस्ट के मुताबिक, लुधियाना और अमृतसर सहित कई अहम सीटों पर भी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बता दें कि शुक्रवार को ही आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री भगवंत मान और पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया भी बैठक में थे।

नहीं बदली गई मुख्यमंत्री भगवंत मान की सीट

मुख्यमंत्री भगवंत मान की सीट धूरी के बदले जाने की खबरें चल रही थीं लेकिन पार्टी ने तय किया कि सीट नहीं बदली जाएगी। इसी धूरी सीट से भगवंत मान ने बड़ी जीत दर्ज की थी। उन्होंने 2022 में दलबीर सिंह गोल्डी 58,206 वोटों से हरा दिया था। इसीलिए आलाकमान द्वारा उन्हें धूरी से ही चुनाव लड़ने के लिए कहा गया है।

लुधियाना वेस्ट से संजीव अरोड़ा, अजनाला से धालीवाल

AAP की पहली लिस्ट में जेल में बंद मंत्री संजीव अरोड़ा का नाम भी शामिल है। पार्टी ने उन्हें लुधियाना वेस्ट विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। वह इसी सीट से दोबारा चुनाव लड़ेंगे। अजनाला से कुलदीप सिंह धालीवाल, तरनतारन से हरमीत सिंह संधू और एसएएस नगर से कुलवंत सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है।

क्रम संख्या विधानसभा सीट विधानसभा संख्या प्रत्याशी 1 बटाला 7 अमनशेर सिंह (शेरी कलसी) 2 अजनाला 11 कुलदीप सिंह धालीवाल 3 अमृतसर दक्षिण 19 डॉ. इंदरबीर सिंह निज्जर 4 तरनतारन 21 हरमीत सिंह संधू 5 खेमकरण 22 सरवन सिंह धुन 6 नकोदर 31 इंदरजीत कौर मान 7 करतारपुर 33 बलकार सिंह 8 दसूया 40 करमबीर सिंह घुम्मन 9 उर्मर 41 जसवीर सिंह राजा गिल 10 होशियारपुर 43 ब्रह्म शंकर शर्मा जिम्पा 11 चब्बेवाल 44 इशांक कुमार चब्बेवाल 12 गढ़शंकर 45 जय कृष्ण सिंह रौड़ी 13 बलाचौर 48 संतोष कटारिया 14 रूपनगर 50 दिनेश चड्ढा 15 एस.ए.एस. नगर 53 कुलवंत सिंह 16 फतेहगढ़ साहिब 55 लखबीर सिंह राय 17 अमलोह 56 गुरिंदर सिंह गैरी वड़िंग 18 समराला 58 जगतार सिंह दियालपुरा 19 लुधियाना पूर्व 60 दलजीत सिंह ग्रेवाल भोला 20 आत्म नगर 62 कुलवंत सिंह सिद्धू 21 लुधियाना सेंट्रल 63 अशोक प्रशार पप्पी 22 लुधियाना पश्चिम 64 संजीव अरोड़ा 23 लुधियाना उत्तर 65 चौधरी मदन लाल बग्गा 24 पायल 67 मनविंदर सिंह ग्यासपुरा 25 निहाल सिंह वाला 71 मनजीत सिंह बिलासपुर 26 बाघा पुराना 72 अमृतपाल सिंह सुखानंद 27 मोगा 73 डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा 28 धर्मकोट 74 देविंदर जीत सिंह लड्डी ढोस 29 जलालाबाद 79 जगदीप कंबोज गोल्डी 30 फाजिल्का 80 नरिंदरपाल सिंह सवना 31 मुक्तसर 86 जगदीप सिंह काका बराड़ 32 कोटकपूरा 88 कुलतार सिंह संधवां 33 जैतू 89 अमोलक सिंह 34 तलवंडी साबो 94 बलजिंदर कौर 35 सरदूलगढ़ 97 गुरप्रीत सिंह बनावाली 36 भदौर 102 लाभ सिंह उगोके 37 मेहल कलां 104 कुलवंत सिंह पंडोरी 38 अमरगढ़ 106 जसवंत सिंह गज्जन माजरा 39 धूरी 107 भगवंत मान 40 पटियाला 115 अजीतपाल सिंह कोहली

आम आदमी पार्टी ने पहली लिस्ट में करीब 37 मौजूदा विधायकों को फिर से उम्मीदवार बनाया है। कुल 40 नामों वाली इस सूची में पार्टी ने अपने कई मौजूदा विधायकों पर भरोसा जताया है।

AAP ने जीतने वालों पर किया फोकस

इस बैठक में ही पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की गई। पार्टी ने खास तौर पर उन नेताओं पर विचार किया जिन्होंने लगातार दो चुनाव जीते हैं और जिन्हें तीसरी बार मौका दिया जा सकता है। इसके बाद शनिवार को पहली लिस्ट जारी कर दी गई।

पंजाब विधानसभा ने मंगलवार को एक प्रस्ताव पास किया जिसमें केंद्र से करतारपुर साहिब कॉरिडोर को फिर से खोलने की मांग की गई। प्रस्ताव में पाकिस्तान में गुरुद्वारा दरबार साहिब तक श्रद्धालुओं की बिना रुकावट पहुंच पक्का करने की अपील की गई। इस रास्ते को सिख समुदाय की आस्था और साझी धार्मिक विरासत का प्रतीक बताया गया। शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने यह प्रस्ताव पेश किया, जिसमें केंद्र सरकार से पाकिस्तान सरकार से बात करने की अपील की गई ताकि गुरुद्वारा दरबार साहिब तक ‘संगत’ की सुरक्षित, बिना परेशानी और बिना रुकावट आवाजाही पक्की हो सके। पढ़िए पूरी खबर…