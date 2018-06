आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।उन्होंने नरेंद्र मोदी पर संसदीय कार्यवाही से गायब रहने का आरोप लगाया है।कोर्ट से संसद में उपस्थिति सुनिश्चित कराने का आदेश देने की मांग की है। खुद संजय सिंह ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है।संजय सिंह ने यह याचिका तब लगाई जब पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल की विधानसभा में दस प्रतिशत से कम उपस्थिति पर याचिका लगाई।

संजय सिंह ने याचिका को लेकर कई ट्वीट किए।उन्होंने कहा- “संपूर्ण विपक्ष की गुहार पर भी नरेंद्र मोदी संसद नहीं आते, दिल्ली के मोहल्ला क्लीनिक से लेकर तमाम योजनाओं में मोदी और एलजी सिर्फ रोक लगाते हैं, लेकिन कपिल मिश्रा इन लोगों के खिलाफ एक आवाज नहीं निकालते, मिश्रा जी का विरोध प्रायोजित तो नहीं?”

संजय सिंह ने यह ट्वीट कपिल मिश्रा के ट्वीट का जवाब देते हुए किया था। कपिल मिश्रा ने जब दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ याचिका के बाद कुछ यूं ट्वीट किया- दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को विधानसभा में उपस्थित होना चाहिए। विधायकों के लिए 75 प्रतिशत हाजिरी जरूरी है। पचास प्रतिशत से कम हाजिरी पर मुख्यमंत्री, मंत्री या फिर विधायकों पर नो वर्क-नो पे सिस्टम लागू होना चाहिए। दस प्रतिशत से कम हाजिरी पर किया।

AAP Rajya Sabha MP and Senior Leader @SanjayAzadSln files Petition in High Court against PM Narendra Modi for his continuous absence from Parliament proceedings in last 4 yrs. pic.twitter.com/2yhD9OMWQt

— Amit Mishra (@Amitjanhit) June 11, 2018