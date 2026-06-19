आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद संजय सिंह राज्यसभा में पार्टी के फ्लोर लीडर हैं। अप्रैल में राघव चड्ढा के नेतृत्व में पार्टी के सात सांसदों के बीजेपी में शामिल होने के बाद, अब वे राज्यसभा में बचे हुए तीन AAP सांसदों में से एक हैं। तृणमूल कांग्रेस (TMC) और शिवसेना (UBT) जैसी दूसरी क्षेत्रीय विपक्षी पार्टियों में अभी टूट हो रही है, ऐसे में संजय सिंह ने द इंडियन एक्सप्रेस से कई मुद्दों पर बात की, जिसमें दलबदल के सिलसिले से लेकर मौजूदा राजनीतिक हालात तक शामिल हैं।

सवाल: हाल के महीनों में AAP पहली पार्टी थी जिसने राज्यसभा में अपनी संसदीय पार्टी में दलबदल देखा। आप अलग-अलग विपक्षी पार्टियों में टूट के मौजूदा सिलसिले को कैसे देखते हैं?

जवाब: यह असल में कोई नई बात नहीं है। याद रखें कि उन्होंने (BJP) उत्तराखंड में तोड़-फोड़ (पार्टी तोड़ना) किया था, अरुणाचल प्रदेश में पूरी कांग्रेस यूनिट को मिला दिया था, कर्नाटक, गोवा, मध्य प्रदेश में तोड़-फोड़ किया था। यह उनका पहला ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं था। BJP का चरित्र है कि वो दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़कर उन्हें शामिल करने के लिए ED और CBI का इस्तेमाल करे। और जब उनका यूटिलिटी खत्म हो जाए, तो उन्हें चौटाला बना दे। चौटाला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।

सवाल: आपके हिसाब से बीजेपी का इन कथित दलबदल को करवाने का मकसद क्या हो सकता है?

जवाब: एक बात समझनी होगी बीजेपी के लिए क्षेत्रीय पार्टियां चैलेंज हैं। जब ऐसी क्षेत्रीय पार्टियां, जो किसी तरह यहां-वहां जमी हुई हैं, खत्म हो जाएंगी, तो कांग्रेस ही उसकी अकेली अपोनेंट रह जाएगी। वन नेशन वन इलेक्शन (ONOE) और परिसीमन के बारे में लिमिटेड रिसोर्स वाली (रीजनल) पार्टियां ONOE के तहत सभी विधानसभा और लोकसभा चुनाव कैसे लड़ सकती हैं? उदाहरण के लिए, समाजवादी पार्टी (SP) जैसी पार्टियां, अपने पास मौजूद रिसोर्स के साथ, उत्तर प्रदेश में सफलतापूर्वक चुनाव लड़ सकती हैं और वहां से बिहार, हरियाणा, राजस्थान में विस्तार कर सकती हैं। लेकिन अगर आप उम्मीद करते हैं कि SP पूरे देश में इलेक्शन लड़ेगी या आम आदमी पार्टी भी ऐसा ही करेगी, तो यह हमारे लिए संभव नहीं है, संसाधन कहां हैं?

सवाल: अप्रैल में AAP के दो-तिहाई राज्यसभा सांसद (10 में से सात सांसद) के BJP में मर्जर को चुनौती देने का अभी क्या स्टेटस है?

जवाब: मैंने राज्यसभा चेयरमैन सी.पी. राधाकृष्णन को (इस मर्जर के खिलाफ) दो लेटर लिखे हैं और आगे, अगर कोई जवाब नहीं आया तो हम यह लड़ाई कानूनी तौर पर भी लड़ेंगे।

सवाल: AAP संगठन, उसके कैडर और समर्थकों पर इन दलबदल का क्या असर हुआ है?

जवाब: एक पैसे का भी असर नहीं हुआ है। असल में पंजाब में हाल के नतीजे (लोकल बॉडी पोल में) इस बात का सबूत हैं कि AAP को असल में इससे फायदा हुआ है। पंजाब के लोगों की सोच खास है- वे यह बर्दाश्त नहीं कर सकते कि दिल्ली में उनसे ऊपर बैठे लोग उन पर ज़ुल्म कर रहे हैं, या उनकी पार्टी को तोड़ रहे हैं। वे देख रहे हैं कि BJP, AAP को तोड़ने में लग गई है और वे हमारे साथ खड़े हैं। यह उनके (BJP) लिए विधानसभा चुनाव में भी उल्टा पड़ेगा।

सवाल: इस तरह के दलबदल के सिलसिले का इंडिया गठबंधन या देश में बीजेपी की लीडरशिप वाले NDA के बड़े पॉलिटिकल अपोज़िशन के लिए क्या मतलब है?

जवाब: यह सवाल उन पार्टियों के लिए है जो INDIA ब्लॉक का हिस्सा हैं, हम इसका हिस्सा नहीं हैं।

सवाल: तो, क्या आपको लगता है कि इससे तीसरे फ्रंट के बनने का रास्ता बन सकता है?

जवाब: मेरा मानना है कि जब लोग उन्हें हटाने का फ़ैसला करेंगे, तो जो भी पार्टी बीजेपी के ख़िलाफ़ मज़बूती से खड़ी होगी, वही उनकी पसंद बन जाएगी। अभी युवा उनसे बहुत नाराज़ है। वे महंगाई से निपट नहीं पा रहे हैं, देश कर्ज़ में डूब रहा है। अर्थव्यवस्था और यूथ का गुस्सा 2029 (लोकसभा चुनाव) में उनकी हार की वजह बनेगा। जो भी ग्रुप कहीं भी BJP के ख़िलाफ़ होगा, उसे वोट मिलेंगे।

सवाल: यूथ मूवमेंट के सवाल पर, आप कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) को कैसे देखते हैं — AAP भी लोगों के मूवमेंट से ही बनी है?

जवाब: एक बात तो साफ़ है कि RSS-BJP उनसे (CJP) इतना डरे हुए हैं कि वे अभिजीत दिपके पर हमला करवा रहे है। कोई भी आंदोलन कभी बुरा नहीं होता, उसके अच्छे या बुरे मकसद हो सकते हैं। उसके (CJP के) मकसद अच्छे हैं। यह आंदोलन (NEET) पेपर लीक के जवाब में शुरू किया गया है, जिससे 22 लाख छात्रों पर असर पड़ा है और इस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है, जो भी इसकी मांगों से सहमत है, उसे इसका सपोर्ट करना चाहिए।

सवाल: क्या आप शिवसेना (UBT) जैसी पार्टियों के टच में हैं जो टूट रही हैं। SP में भी टूट की संभावना के दावे किए जा रहे हैं?

जवाब: SP वाली बात बेबुनियाद है। मैंने (सेना UBT MP) संजय राउत जी से बात की और मैं लगातार दूसरों से भी बात करता रहता हूं से।

सवाल: क्या विपक्ष संसद के मॉनसून सेशन में दलबदल का मुद्दा उठाएगा?

जवाब: दलबदल निश्चित रूप से एक बड़ा मुद्दा होगा। इस तरह से दलबदल करवाकर राजनीतिक पार्टियों को तोड़ना गलत है। हम संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह इससे लड़ेंगे। आप जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, जिस लीडर के नाम पर आप चुने जाते हैं, लोग आपको उसी सिंबल और उसी लीडर के आधार पर वोट देते हैं। घास के साथ दो फूल TMC का सिंबल है और ममता बनर्जी उसकी लीडर हैं। आप लीडर और पार्टी को तो धोखा दे ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा धोखा आप उन लोगों के साथ कर रहे हैं जिन्होंने आपको वोट दिया, जिन लोगों ने ममता बनर्जी की लीडरशिप वाली सेक्युलर पार्टी को वोट दिया।

सवाल: दलबदल के मामले में आगे क्या होना चाहिए?

जवाब: आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उनकी (दलबदल करने वाले लेजिस्लेटर की) मेंबरशिप कैंसिल कर दी जाए, जो दसवीं अनुसूची में साफ-साफ लिखा है। किसी भी पार्टी को दोनों शर्तें पूरी करनी चाहिए (पार्टी और लेजिस्लेचर पार्टी दोनों का मर्जर) सिर्फ एक शर्त नहीं। एक कानून होना चाहिए कि जो भी किसी भी पार्टी से चुना गया है, वह पांच साल तक दूसरी पार्टी में नहीं जा सकता। अगर वे पाला बदलते हैं, तो उनकी मेंबरशिप जारी नहीं रहनी चाहिए। कानून है यह साफ है, लेकिन उसका गलत मतलब निकाला जाता है। TMC MP सायोनी घोष ने आपके (BJP) खिलाफ क्या-क्या नहीं कहा? लेकिन आज, वह अच्छी हैं। अब आपको मुस्लिम टीएमसी सांसद यूसुफ पठान से भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो सिर्फ दाऊद इब्राहिम को बीजेपी में शामिल होना है।

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