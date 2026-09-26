प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कुछ दिन पहले मोहाली में पंजाब सरकार की ‘ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी’ (GMADA) के दफ़्तरों पर छापेमारी की। ये छापेमारी 50 घंटे से ज़्यादा समय तक चली। एक प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी से जुड़ी मनी-लॉन्ड्रिंग की जांच के तौर पर शुरू हुई यह कार्रवाई अब GMADA के जमीन के सौदों, हज़ारों करोड़ रुपये के संभावित नुकसान और इस घोटाले में AAP नेताओं की कथित भूमिका की जांच तक पहुंच गई है।

सत्ताधारी AAP ने इन आरोपों को बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि विधानसभा चुनावों से पहले BJP के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार के ख़िलाफ अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है।

ED ने की थी छापेमारी

ED ने मंगलवार को मोहाली में GMADA हेडक्वार्टर में तलाशी और सर्वे का काम शुरू किया, जो बुधवार रात तक चला और गुरुवार को खत्म हुआ। ED के अधिकारियों ने GMADA के आठ वरिष्ठ अधिकारियों से पूछताछ की। एजेंसी ने उनके मोबाइल फ़ोन क्लोन किए और कंप्यूटर, सर्वर व आधिकारिक रिकॉर्ड की जांच की। एजेंसी ने कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और दस्तावेज़ भी जब्त किए।

ये छापे ‘तिरुपति इंफ्रा प्रोजेक्ट्स’ से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में दिल्ली, मोहाली, चंडीगढ़, पंचकूला और लुधियाना में कई जगहों पर ED द्वारा की जा रही बड़ी कार्रवाई का हिस्सा थे। GMADA दफ़्तरों पर ED की लंबी छापेमारी ने मान सरकार और एजेंसी के साथ-साथ BJP के बीच भी टकराव पैदा कर दिया।

AAP सरकार पहुंची हाई कोर्ट

AAP सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और आरोप लगाया कि उसके अधिकारियों को हिरासत में रखा जा रहा है। कोर्ट ने GMADA परिसर में स्थिति की जांच के लिए एक वारंट ऑफ़िसर नियुक्त किया। हालांकि, अधिकारियों ने वारंट ऑफ़िसर को बताया कि उन्हें न तो अवैध रूप से हिरासत में लिया गया था और न ही उन पर कोई दबाव डाला गया था।

GMADA पंजाब के प्रमुख शहरी विकास प्राधिकरणों में से एक है, जो मोहाली और उसके आस-पास रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टी के मास्टर प्लान, ज़मीन अधिग्रहण, विकास, आवंटन और नीलामी का काम देखता है। यह मोहाली और आस-पास के इलाकों में ज़मीन के एक बड़े हिस्से (लैंड बैंक) को भी नियंत्रित करता है। जमीन के अधिग्रहण, कीमत तय करने और नीलामी से जुड़े इसके फ़ैसलों में सैकड़ों करोड़ रुपये के लेन-देन शामिल होते हैं।

हालांकि, ED की जांच मूल रूप से GMADA के ख़िलाफ किसी मामले के तौर पर शुरू नहीं हुई थी। यह मामला तिरुपति इंफ्रा प्रोजेक्ट्स से जुड़े कथित बैंक फ्रॉड के CBI केस से निकला है। जांच के दौरान ED का कहना है कि उन्हें GMADA के जमीन के लेन-देन से जुड़े दस्तावेज़ मिले।

दिलचस्प बात यह है कि पिछले महीने AAP के आनंदपुर साहिब से सांसद मलविंदर सिंह कांग ने GMADA को भ्रष्टाचार का अड्डा और लूट का केंद्र बताया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि अथॉरिटी ने चुनिंदा अवैध ढांचों को तोड़ा है और लंबे समय से वहां तैनात अधिकारियों के तबादले की मांग की।

ED 10,000 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप क्यों लगा रही है?

सबसे बड़ा आरोप GMADA की बिना बिकी जमीन से जुड़ा है। ED का आरोप है कि नीलामी से पहले GMADA की कुछ बिना बिकी जमीन की रिजर्व कीमत जानबूझकर कम कर दी गई थी। एजेंसी का दावा है कि इससे GMADA और पंजाब सरकार को लगभग 10,000 करोड़ रुपये का संभावित नुकसान हो सकता था। यह आंकड़ा संभावित नुकसान का ED का अनुमान है, न कि इस बात की पुष्टि कि इतनी रकम का असल में नुकसान हुआ है।

एजेंसी ने जमीन अधिग्रहण अवॉर्ड और मुआवज़े, कैंसल किए गए प्लॉट के रीअलॉटमेंट और प्राइवेट डेवलपर्स को दी गई रियायतों में भी गड़बड़ियों का आरोप लगाया है। जांच के दायरे में एक ट्रांज़ैक्शन रेमिगेट इंफ्रा डेवलपर्स से जुड़ा है। ED ने आरोप लगाया है कि कानूनी बकाया और पेनल्टी इंटरेस्ट माफ कर दिया गया, जिससे कंपनी को 40 करोड़ रुपये से 57 करोड़ रुपये के बीच का फ़ायदा हुआ।

तलाशी के दौरान ED ने सरकारी फाइलों के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कंप्यूटर सिस्टम की भी जांच की। एजेंसी ने यह भी दावा किया है कि जब्त किए गए मोबाइल फ़ोन से मिले मटीरियल में पंजाब के कुछ नेताओं के रिश्तेदारों से जुड़े कथित हवाला ट्रांज़ैक्शन से जुड़ी बातचीत शामिल थी।

दिल्ली AAP नेता झगड़े में क्यों पड़े?

ED ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने GMADA अधिकारियों के साथ रेगुलर अधिकारिक मीटिंग कीं। एजेंसी के मुताबिक इन बैठकों में अथॉरिटी के मास्टर प्लान, नई नीलामी, जमीन अधिग्रहण और मुआवज़े से जुड़े मामलों पर चर्चा हुई। एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया है कि अधिकारी मोहाली में GMADA के PUDA भवन से फाइलें लेकर सत्येंद्र जैन और उनके OSD अमरेंद्र झा के साथ चंडीगढ़ के सेक्टर 39 में एक सरकारी बंगले पर मीटिंग के लिए गए थे। यह घर आधिकारिक तौर पर AAP नेता सनी सिंह अहलूवालिया को अलॉट किया गया था, जो पंजाब वाटर सप्लाई और सीवरेज बोर्ड के चेयरमैन हैं। एजेंसी ने सत्येंद्र जैन पर GMADA अधिकारियों के साथ मीटिंग के लिए इसका इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है।

गुरुवार को जारी एक बयान में ED ने दावा किया कि तलाशी से पता चला है कि AAP नेता सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया मास्टर प्लान और साइट ऑक्शन के बारे में GMADA अधिकारियों के साथ रेगुलर अनाधिकारिक मीटिंग कर रहे थे। GMADA द्वारा नई ऑक्शन और एक्विजिशन के साथ-साथ कम्पेनसेशन तय करने जैसे जरूरी फैसले सत्येंद्र जैन के निर्देशों पर इनफॉर्मली लिए गए थे।

बता दें कि सत्येंद्र जैन AAP के पंजाब को-इंचार्ज हैं, मनीष जबकि सिसोदिया भी लंबे समय से पार्टी के पंजाब मामलों को देख रहे हैं। AAP ने सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के खिलाफ आरोपों को खारिज कर दिया है और GMADA अधिकारियों के साथ उनकी मीटिंग की रिपोर्ट को पूरी तरह से झूठा, बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित बताया है। इसमें कहा गया है कि GMADA के प्रोजेक्ट्स, कामकाज या ऑफिशियल मामलों में किसी भी नेता का कोई रोल नहीं है।

AAP बनाम विपक्ष में टकराव

इस झगड़े ने फरवरी 2027 में होने वाले पंजाब चुनावों से पहले AAP और विपक्षी पार्टियों के बीच टकराव को और बढ़ा दिया है। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने एक X पोस्ट में कहा कि GMADA हेडक्वार्टर में ED की कार्रवाई इस बात का सबूत है कि भगवंत मान सरकार के दावे सिर्फ विज्ञापन तक ही सीमित है। उन्होंने कहा, “जिन लोगों ने पंजाब का खजाना और लोगों के हक लूटे हैं, उन्हें हर कीमत पर कानून के तहत सज़ा मिलेगी। मोदी सरकार की करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी साफ है।”

वहीं कांग्रेस के नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने कथित 10,000 करोड़ रुपये के संभावित नुकसान पर सीएम भगवंत मान से जवाब मांगा। उन्होंने पूछा, “रिजर्व प्राइस किसने तय किए, फैसले किसने लिए और किसे फायदा हुआ।” वहीं अकाली दल चीफ सुखबीर सिंह बादल ने भी मांग की कि हर फाइल और लिंक की जांच की जाए।

AAP ने कार्रवाई पर उठाए सवाल

वहीं AAP ने ED की कार्रवाई के आधार पर सवाल उठाया है। उसने कहा है कि GMADA के खिलाफ कोई FIR या कोई खास अपराध नहीं हुआ था।

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पंजाब में विपक्षी नेताओं ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी सरकार के तहत पुलिस बल डर के माहौल में काम कर रहा है हालांकि पंजाब पुलिस ने इस दस्तावेज को फर्जी करार दिया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।