AAP MLA Join BJP: आम आदमी पार्टी के तीनों विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा, चेतन सिंह जोड़ामाजरा और कुंवर विजय प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। तीनों विधायक सुबह दिल्ली में बीजेपी के मुख्यालय पहुंचे। तीनों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई।गी आम आदमी पार्टी के नेता कुंवर विजय प्रताप, हरमीत सिंह पठानमाजरा और चेतन सिंह जोड़ामाजरा बीजेपी में शामिल हो गए हैं।