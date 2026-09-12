राजधानी दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में 06 सितंबर को जो इमारत गिरने से हादसा हुआ था उसको लेकर सियासत अपने चरम पर है। उस घटना को लेकर आम आदमी पार्टी ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। आप की ओर से यह खुलासा करते हुए पार्टी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दिल्ली आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने शनिवार को मीडिया से बात करते हुए बताया कि सत्य निकेतन में जो इमारत 6 सितंबर को गिर गई थी उसमें बीजेपी विधायक अनिल शर्मा के बेटे वैभव दीक्षित का पीजी चल रहा था।
सौरभ भारद्वाज के मुताबिक, इस बिल्डिंग में ‘Keshto Gather Homes Private Limited‘ नाम की कंपनी का पीजी चल रहा था और इस कंपनी में तीन डायरेक्टर या एक-तिहाई शेयर होल्डर हैं। इनमें अनिल कुमार शर्मा का अपना बेटा वैभव दीक्षित, उनका भतीजा विनेश दीक्षित और तीसरा बीजेपी के सीनियर लीडर राजीव बब्बर के बेटे प्रगुण बब्बर का नाम शामिल है। अनिल शर्मा आरके पुरम से विधायक हैं।
‘अनिल शर्मा मना करते रहे, लेकिन सच यही है’
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सत्य निकेतन हादसे के बाद से ही आम आदमी पार्टी इस बात को कह रही थी कि इस बिल्डिंग में बीजेपी विधायक के बेटे का ही पीजी चल रहा था, लेकिन अनिल शर्मा बार-बार दावा करते रहे कि वह पीजी उनका नहीं था, लेकिन सौरभ भारद्वाज ने इसके दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए कहा है कि यह पीजी न तो अनिल शर्मा और न ही उनकी पत्नी चला रही थीं बल्कि उनका बेटा इस पीजी का संचालन कर रहा था।
‘दिल्ली की जनता से माफी मांगे बीजेपी’
संजय भारद्वाज ने जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर यह आरोप लगाए उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप के सीनियर नेता संजय सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि सत्य निकेतन बिल्डिंग गिरने की घटना को लेकर हम पहले दिन से ही यह कह रहे हैं कि BJP के स्थानीय विधायक अनिल शर्मा इस पूरे मामले में शामिल हैं, लेकिन उनकी तरफ से बार-बार इन बातों को झूठा ठहराया गया।
संजय सिंह ने कहा कि अनिल शर्मा ने बार-बार इस बात से इनकार किया है कि वह या उनके परिवार का कोई भी सदस्य उस बिल्डिंग में पीजी नहीं चलाता था। संजय सिंह ने कहा कि यह डॉक्यूमेंट देखने के बाद पूरी BJP को दिल्ली की जनता और दिल्ली के स्टूडेंट्स से माफी मांगनी चाहिए।
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दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में पांच मंजिला इमारत गिरने से सात लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। हादसे के बाद मौके पर पहुंचा यह शख्स वहां मौजूद छात्रों के पहचानने पर डरकर भाग गया था। पुलिस के मुताबिक, उसे डर था कि छात्र उसके साथ मारपीट कर सकते हैं। यहां पढ़ें पूरी खबर…