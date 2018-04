AAP नेता राघव चड्ढा ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह को भेजा 2.50 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट

दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार में नियुक्त 9 सलाहकारों को उप राज्यपाल ने कुछ ही दिनों पहले उनके पद से हटा दिया। इस कार्रवाई के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अब सीधे गृह मंत्रालय पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्डा ने अपना ढाई रुपए का मेहनताना गृह मंत्रालय को वापस कर दिया है। राघव चड्डा ने मंत्रालय को ढाई रुपए का एक डिमांड ड्राफ्ट भेजा है। अपने डिमांड ड्राफ्ट के साथ राघव चड्डा ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह को एक चिट्ठी भी लिखी है।

‘आप’ के प्रवक्ता राघव चड्डा ने अपनी चिट्ठी में लिखा, “मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर काम करता हूं और मैंने 75 दिन सरकार के लिए काम किया था। इस दौरान मैंने बजट बनाने में सरकार की मदद की और इस काम के लिए मुझे सरकार की तरफ से ढाई रुपए का मेहनताना मिला था।” अपनी चिट्ठी में राघव ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए आगे लिखा, “मैं इस ढाई रुपए की रकम का डिमांड ड्राफ्ट अपने ख़त के साथ गृह मंत्रालय को भेज रहा हूं, ताकि मोदी सरकार का यह अहसान उतार सकूं।”

राघव चड्डा ने अपने पत्र में मध्य प्रदेश में साधुओं को मंत्री बनाए जाने का भी जिक्र करते हुए लिखा कि साधु-बाबा को मंत्री के तौर पर नियुक्त करना और सभी को मोटी रकम, घर, गाड़ी आदि देना भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नजर में सही है, लेकिन बीजेपी के मुताबिक शिक्षाविद् आतिशी मर्लिना जैसे लोगों को काम करने का कोई हक नहीं है।

My letter to Hon’ble Minister of Home Affairs regarding retrospective sacking of 9 advisors, including me. Enclosed demand draft in favour of Ministry of Home Affairs as refund of remuneration of Rs.2.50/- received during my tenure. pic.twitter.com/GKmnjPVpfc

