आम आदमी पार्टी के पंजाब से विधायक और वरिष्ठ वकील एचएच फूलका ने गुरुवार (24 मई) को कहा कि अगर उनकी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करती है तो वह तुरंत इस्तीफा देकर अलग हो जाएंगे। फूलका वर्तमान में पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। उन्होंने साफ किया कि वह 1984 के सिख विरोधी दंगों में भूमिका के कारण कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाना चाहते हैं। यह मुद्दे उनके लिए सत्ता से बढ़कर है।

समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में फूलका ने कहा,”मेरा नजरिया बिल्कुल साफ है। मैं कांग्रेस से रिश्ता नहीं रख सकता क्योंकि 1984 के सिख विरोधी दंगों का मामला मेरे लिए कहीं अधिक महत्वपूर्ण है और मैं उसके साथ कोई समझौता नहीं कर सकता। अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस से गठबंधन करती है तो मैं उसी क्षण पार्टी से इस्तीफा देकर अलग हो जाऊंगा।” फूलका वर्तमान में 1984 के सिख विरोधी दंगों में लोगों को इंसाफ दिलवाने की जंग लड़ रहे हैं।

#WATCH: Aam Aadmi Party’s HS Phoolka says, ‘Issue of 1984 riots is most important for me, if there is any alliance with Congress it will mean Sikhs have forgiven Congress for 1984, something that cannot happen. If party (AAP) enters Congress-led alliance I’ll tender resignation.’ pic.twitter.com/GclTxZ99cz

— ANI (@ANI) May 24, 2018