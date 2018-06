आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष अक्सर अपने विवादित बयानों के कारण सुर्खियों में बने रहते हैं। उन्होंने एक बार फिर से ट्विटर पर मौजूद ट्रोलर्स को भड़का दिया है। इस बार आशुतोष ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि आईएएस बनना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी ऐसा शख्स, जिसकी किस्मत तीन घंटे तक बुलंद रहे तो वह आईएएस बन सकता है। आप नेता आशुतोष के इस बयान के बाद ट्विटर पर ट्रोलर्स ने उन्हें जमकर खरी—खोटी सुनाना शुरू कर दिया है।

IAS is a guy who is lucky in one time 3 hours exam/then enjoys whole life without any other test.IAS bastion sud be broken/Domain experts are need of the hour.Only 2% IAS are creative, innovative, knowledgable, sensitive; rest below average, doing job. https://t.co/0TrCLMOzCh — ashutosh (@ashutosh83B) 11 June 2018

दरअसल आशुतोष ने कहा था,”आईएएस ऐसा शख्स होता है जो पूरी जिन्दगी में सिर्फ तीन घंटे की परीक्षा के दौरान भाग्यशाली होता है। इसके बाद वह पूरी जिंदगी बिना कोई और इंतहान दिए मजे कर सकता है। आईएएस अधिकारियों के इस वर्चस्व को तोड़ा जाना चाहिए। किसी विषय के विशेषज्ञ समय की जरूरत हैं। देश के सिर्फ 2 फीसदी आईएएस ही रचनात्मक, अन्वेषणात्मक, ज्ञानवान, संवेदनशील है। उनके अलावा बाकी सभी औसत से भी नीचे काम करने वाले हैं।”

Sir IAS ka full form batao ? Hint : Indian Administrative Service. — The-Lying-Lama (@KyaUkhaadLega) 11 June 2018

If u think UPSC exam is over in 3 hours, you surely would have never cleared it. — prasad chaphekar (@itsanand1) 11 June 2018

Pre itself has paper 1 – 2 hr, paper 2- 2 hr which make pre for 4 hrs …. This man doesn’t have any knowledge … Isko neta kon banaye be … Reporter bhi shi se nai ban sakta …. Atleast make some homework before you say — Risible_Rav (@Ravi083) 11 June 2018

One time 3 hours for pre, 27 hours for 9 exams in Mains. 40 minutes in front of 5 established interviewer for the interview. You clearly have no idea how civil services exams are conducted in the country. — Sheikspeare (@rahmanology) 11 June 2018

आशुतोष के इस बयान पर ट्विटर पर मौजूद ट्रोलर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। कई ट्विटर यूजर्स ने उन पर आरोप लगाए कि उन्होंने भी अपने स्टडी पीरियड में आईएएस की परीक्षा दी थी लेकिन क्लियर नहीं कर सके। कुछ यूजर्स ने उन्हें सलाह दी कि अगर आईएएस की परीक्षा इतनी ही आसान थी तो आप क्यों नहीं निकाल सके? एक यूजर ने तो ये भी कहा कि आपके आका अरविंद केजरीवाल भी इस परीक्षा में बैठे थे लेकिन इसे क्लियर नहीं कर पाए थे और आईआरएस बनकर ही रह गए थे।

