दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के द्वारा मंगलवार को E20 पेट्रोल के खिलाफ निकाले जा रहे मार्च को दिल्ली पुलिस ने रोक दिया है। केजरीवाल ने ऐलान किया था कि वह लगभग 100 लोगों के साथ प्रधानमंत्री आवास जाएंगे।

मार्च को रोके जाने से नाराज आम आदमी पार्टी के नेता फिरोज शाह रोड पर धरने पर बैठ गए।

#WATCH | Delhi: AAP MP Sanjay Singh participates in the march led by AAP National Convenor Arvind Kejriwal to the PM's residence against E20 fuel. pic.twitter.com/2gy7C8L4cl — ANI (@ANI) August 4, 2026

केजरीवाल ने ANI से बातचीत में कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग करते हैं कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में ना आएं और लोगों पर E20 पेट्रोल को न थोपें।

इस मौके पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी मौजूद रहे।

आम आदमी पार्टी ने कुछ दिन पहले इस मुद्दे पर दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में नेशनल टाउन हॉल कार्यक्रम किया था। इसमें केजरीवाल ने मांग की थी कि पेट्रोल पंपों पर लोगों को एथनॉल मिला हुआ E20 और नियमित पेट्रोल में से चुनने का विकल्प दिया जाना चाहिए।

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया था कि मोदी सरकार देश के लोगों के नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप की सुन रही है। उन्होंने कहा था, “E20 पेट्रोल से लोग पहले से ही परेशान हैं और अगले 5 साल में 20 अरब डॉलर का एथनॉल खरीदने की तैयारी की जा रही है।” केजरीवाल ने सवाल पूछा था कि आखिर यह सौदा किसके फायदे के लिए किया जा रहा है?

E20 पेट्रोल के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल E20 पेट्रोल के खिलाफ पिछले कुछ महीनों से लगातार आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका का एथनॉल भारत में बेचा जाए।

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केंद्र सरकार ने लोकसभा में कहा है कि E20 पेट्रोल को चरणबद्ध और वैज्ञानिक तरीके से लागू किया गया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि अब तक के परीक्षणों से ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है कि E20 पेट्रोल से इंजन को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा हो या वाहन के प्रदर्शन पर कोई असर पड़ा हो। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।