आम आदमी पार्टी के अंकित लाल ने दावा किया कि पीएम से मीटिंग में केजरीवाल की बात लाइव दिखाने पर एक मंत्री ने चैनल को लताड़ा था। उधर, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने तंज कसते हुए कहा- दोनों के मास्क एक साथ उतर गए।

अंकित लाल ने अपने ट्विटर पर पोस्ट किया कि एक पत्रकार ने उन्हें फोन करके बताया कि केजरीवाल का भाषण लाइव चलाने के लिए एक केंद्रीय मंत्री उनके मीडिया हाउस को धमका रहे थे। मंत्री का कहना था कि नेशनल टीवी पर आप पीएम को कैसे शर्मिंदा कर सकते हैं। थरूर का कहना था कि एक ही समय पर दो लोगों के मास्क एक साथ उतर गए।

A journalist called and said, "A certain Union Minister is grilling his media house for telecasting Kejriwal's address and said how can you cause such embarrassment to PM on national television?"

— Ankit Lal April 23, 2021