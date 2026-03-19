दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को दिल्ली के पालम इलाके में लगी भीषण आग के स्थल का दौरा किया। जिसमें एक ही परिवार के नौ सदस्यों की जान चली। 18 मार्च को एक चार मंजिला इमारत में लगी इस आग में कई अन्य लोग भी घायल हो गए।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पालम का हादसा बेहद दर्दनाक है। फायर ब्रिगेड समय पर नहीं पहुंची, और उनकी हाइड्रोलिक लिफ्ट भी काम नहीं कर रही थी। अगर समय पर कार्रवाई की गई होती तो कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी। उन्होंने कहा कि मैं शोकाकुल परिवार से मिलने और अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने आया था, लेकिन यहां BJP के गुंडे सहानुभूति दिखाने के बजाय हंगामा और बदसलूकी कर रहे थे। केजरीलवाल ने कहा कि एक ऐसा परिवार, जिसने 9 लोगों को खो दिया है, उन्हें डराया और धमकाया जा रहा है। मेरी मांग है कि इस हादसे की निष्पक्ष जांच की जाए।

वहीं, एक फेसबुक पोस्ट में केजरीवाल ने कहा कि पालम में पीड़ित परिवार से मिलने गया था, कश्यप जी के दुख में शामिल होने के लिए गया था लेकिन BJP कार्यकर्ताओं ने वहां हमें मिलने से रोका, बदसलूकी की, कुर्सियाँ फेंकीं.. ये कैसे लोग हैं? मानवता ख़त्म हो चुकी है इन लोगों में। उन्होंवने कहा कि सरकार की नाकामी और लापरवाही ने 9 लोगों की जान ले ली। फायर ब्रिगेड की हाइड्रोलिक लिफ़्ट तक नहीं खुली, लोग घंटों मदद के लिए पुकारते रहे और तड़प-तड़पकर दम तोड़ दिया… और ऊपर से शोक संतृप्त परिवार के घर पर ये लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं? ये अमानवीयता की पराकाष्ठा है।

पालम का हादसा बेहद दर्दनाक है। फायर ब्रिगेड समय पर नहीं पहुंची, और उनकी हाइड्रोलिक लिफ्ट भी काम नहीं कर रही थी। अगर समय पर कार्रवाई की गई होती, तो कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी।



मैं शोकाकुल परिवार से मिलने और अपनी संवेदनाएँ व्यक्त करने आया था, लेकिन यहाँ BJP के गुंडे सहानुभूति… pic.twitter.com/QzlndH5Rgu — AAP (@AamAadmiParty) March 19, 2026

वहीं, आम आदमी पार्टी दिल्ली के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, “ये शोक सभा है, ये कुर्सी भाजपा के विधायक कुलदीप सोलंकी के गुण्डों ने मुझे फेंक के मारी , मुझे नहीं लगी, हमारे पूर्व विधायक विनय मिश्रा के सिर में लगी। वो घायल हुए। सोचिए एक परिवार के 9 लोग इस भाजपा सरकार की लापरवाही से मर गए और शोकसभा में अरविंद केजरीवाल जी आ रहे थे। ये भाजपा की मानसिकता है। इस पोस्ट में भारद्वाज ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर और एलजी को टैग करते हुए लिखा कि कृपया संज्ञान लें।

पालम अग्निकांड के बाद एक्शन, पूरी दिल्ली में होगा व्यापक फायर सेफ्टी ऑडिट; LG का बड़ा आदेश

उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की अपनी पहली बैठक की बुधवार को अध्यक्षता करते हुए पूरे शहर में व्यापक अग्नि सुरक्षा अंकेक्षण (ऑडिट) के निर्देश दिए। ये निर्देश दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के पालम इलाके में एक बहुमंजिला इमारत में आग लगने की घटना के बाद दिए गए जिसमें कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हुए हैं। पढ़ें पूरी खबर।



