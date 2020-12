दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का कहना है कि मुख्यमंत्री ऑफ़िस कह रहा है लोगों को आने दो लेकिन पुलिस अंदर नहीं जाने दे रही है. सीएम से मिलना है या नहीं यह पुलिस तय कर रही है CM नहीं? . सिसोदिया ने ट्वीट किया, ‘फिर भी बीजेपी और उसकी पुलिस बेशर्मी से कह रही है कि CM को नज़रबंद नहीं किया हुआ. नज़रबंदी/हाउस अरेस्ट और क्या होता है?’

एक अन्य ट्वीट में ने उन्होंने कहा, ‘उपमुख्यमंत्री तक को मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दे रहे, और अमित शाह की पुलिस कह रही है कोई हाउस अरेस्ट नहीं है? क्या हमारे देश के किसान के साथ खड़ा होना इतना बड़ा गुनाह है?’

#WATCH: Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia hold sit-in protest outside Chief Minister’s residence alleging Delhi CM Arvind Kejriwal is under house arrest. pic.twitter.com/QGeedRLXTX

— ANI (@ANI) December 8, 2020