बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग मामले की जांच में एक-एक कर चौंकाने वाले खुलासे अभी तक हुए हैं। जांच में यह भी बात सामने आई कि हमलावरों ने टाइगर को टारगेट करने से पहले इंडस्ट्री के कई दिग्गज अभिनेताओं के घर की रेकी की थी और उनमें आमिर खान का भी नाम शामिल था, लेकिन कड़ी सुरक्षा की वजह से आमिर, अमिताभ, सलमान और अक्षय कुमार पर हमले का प्लान बदल दिया था।

पुलिस से जुड़े सूत्रों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि टाइगर श्रॉफ पर हमला करने वाले हमलावरों के निशाने पर पहले आमिर खान थे, लेकिन उनकी टाइट सिक्योरिटी के चलते यह प्लान सफल नहीं हो पाया था। आमिर को इसी साल जुलाई में कथित धमकियां भी मिली थीं। उन धमकियों में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संबंध होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति ने खान की शादी को लेकर आपत्ति जताई थी।

तीन बार आमिर के घर की हुई थी रेकी

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, कथित हमलावरों फूल सिंह और रेहान अंसारी ने मुंबई में करीब एक महीने रहते हुए उस इलाके की तीन बार रेकी की थी जहां आमिर खान रहते हैं। यह दोनों बांद्रा स्थित एक लॉज में रूके थे जो आमिर के रेजिडेंस के पास का इलाका है। रेकी के दौरान हमलावरों ने यह महसूस किया कि यह अभिनेता ज्यादातर फिल्म की शूटिंग पर बाहर रहता था या कई दिनों तक अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। इसी वजह से हमलावरों ने अपना टारगेट बदलकर टाइगर श्रॉफ को किया। बता दें कि टाइगर पर हमला 18 अक्टूबर को हुआ जब वह कथित तौर पर फुटबॉल खेलने गए थे।

आमिर की जगह टाइगर कैसे बने टारगेट?

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपियों को आमिर खान को निशाना बनाने के लिए कहा गया था। हालांकि हमलावरों ने यह बताया है कि उन्हें इसके पीछे का मकसद नहीं बताया गया था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आमिर खान के घर की रेकी के दौरान कथित शूटरों ने टाइगर श्रॉफ को भी देखा होगा। दोनों अभिनेता बांद्रा में एक-दूसरे से कुछ किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। सूत्रों का दावा है कि आमिर तक पहुंच मुश्किल होने के बाद ही हमलावरों ने टाइगर श्रॉफ को टारगेट पर लिया।

आमिर खान की रेकी के दौरान ही आरोपी महीने के आखिर में अनिल पंडित के संपर्क में आए। इसके बाद टाइगर श्रॉफ को निशाना बनाने का फैसला किया गया। पंडित अमेरिका में रहता है और उसने एक कथित ऑडियो क्लिप में श्रॉफ पर गोलीबारी की जिम्मेदारी लेने का दावा किया था। इस क्लिप में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संबंध होने का संकेत भी दिया गया था।

कई बार बदले थे होटल

आमिर खान की रेकी के दौरान कथित शूटरों ने अंधेरी में अपने ठहरने के दौरान तीन बार होटल बदले। आखिरकार, वे 14 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक RR रेजीडेंसी होटल में रुके। जांच से जुड़े सूत्रों का दावा है कि इस दौरान आरोपी टाइगर श्रॉफ की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। हालांकि, होटल बदलने और रेकी से जुड़े इन विवरणों की आधिकारिक पुष्टि पुलिस की ओर से नहीं की गई है।

सलमान खान भी लंबे समय से हैं टारगेट पर

पुलिस सूत्रों ने इंडियन एक्सप्रेस को यह भी बताया है कि सलमान खान 2018 से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर हो सकते हैं। हालांकि, उनके सुरक्षा घेरे के कारण गैंग के लिए उन तक पहुंचना काफी मुश्किल है। सूत्रों ने दावा किया कि इस मामले में आमिर खान कथित तौर पर प्राथमिक निशाना थे और टाइगर श्रॉफ को बाद में चुना गया।

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मुंबई क्राइम ब्रांच ने गुजरात के सूरत से दो हथियार और दस जिंदा कारतूस बरामद किए हैं, जिनका इस्तेमाल कथित तौर पर हमलावरों ने अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर गोली चलाने के लिए किया था। एक पुलिस अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। यहां पढ़ें पूरी खबर…