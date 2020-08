आमिर खान अपनी फिल्म लाल सिंह चढ्डा की शूटिंग के सिलसिले में तुर्की पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन की पत्नी एमीन एर्दोगन से मुलाकात की। आमिर खान की इस मुलाकात को लेकर विवाद हो गया है। वह देश में सोशल मीडिया यूजर्स समेत नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी अभिनेता की इस मुलाकात पर निशाना साधा है। इसके अलावा उन्होंने सलमान खान और शाहरुख खान पर भी निशाना साधा है।

सुब्रमण्यम स्वामी ने बॉलीवुड के खान अभिनेताओं पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, तो आखिरकार आमिर खान के बारे में मैं सही साबित हुआ। आमिर भी उन तीन खान मस्किटियर्स में से एक हैं। इसके अलावा उन्होंने आमिर खान को क्वारंटीन होने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि देश में कोरोना का संकट चल रहा है। ऐसे में अमिर खान को देश लौटने पर क्वारंटीन होना चाहिए।

So I have been proven right in classifying Aamir Khan as one of the 3 Khan Musketeers?

— Subramanian Swamy (@Swamy39) August 17, 2020