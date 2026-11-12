Punjab AAP 2nd Candidate List: पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अपने 31 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। यह आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की दूसरी सूची है। पहली सूची में पार्टी ने 40 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था। पंजाब में अगले साल फरवरी-मार्च में विधानसभा के चुनाव होने हैं।

पंजाब में सीएम भगवंत मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है।

इन्हें बनाया उम्मीदवार

आम आदमी पार्टी ने दूसरी सूची में फगवाड़ा से डॉ. राजकुमार चब्बेवाल, फिल्लौर से हरजोत कौर, जालंधर कैंट से दीपक बाली, चमकौर साहिब से जसवीर सिंह गढ़ी, जगराओं से सर्वजीत कौर माणुके, बरनाला से गुरमीत सिंह मीत हेयर को उम्मीदवार बनाया है।

Aam Aadmi Party releases the second list of 31 candidates for the upcoming Punjab Assembly elections. pic.twitter.com/RsxeV79jZG — ANI (@ANI) November 12, 2026

पहली सूची में मुख्यमंत्री भगवंत मान को धुरी विधानसभा सीट से, विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवां को कोटकपुरा से और संजीव अरोड़ा को लुधियाना पश्चिम से उम्मीदवार बनाया गया था।

पंजाब में भारी बहुमत से सरकार बनाएगी AAP: संजय सिंह

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने गुरुवार को भरोसा जताया कि उनकी पार्टी पंजाब में भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी।

मुंबई में शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे से उनके आवास ‘मातोश्री’ पर मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार ने पंजाब में कई पहल की हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को मिली धमकी भरी कॉल के पीछे बीजेपी नेताओं का हाथ है।