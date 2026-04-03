आम आदमी पार्टी (AAP) ने पंजाब से राज्यसभा सांसद और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खास रहे राघव चड्ढा को बड़ा झटका दिया। पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को पत्र लिखकर राघव चड्ढा की जगह अशोक मित्तल को डिप्टी लीडर बनाने का प्रस्ताव दिया। इसके बाद राज्यसभा की वेबसाइट पर अशोक मित्तल को सदन में AAP के डिप्टी लीडर के रूप में दिखाया जाने लगा। AAP के संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में कानूनी राहत मिलने के एक महीने बाद AAP ने यह कदम उठाया है।

राघव चड्ढा को नहीं मिली स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जगह

राघव चड्ढा 2012 में AAP में शामिल हुए थे और 2022 से राज्यसभा में हैं। उन्हें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी के विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। AAP के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक इससे यह साफ हो गया कि पार्टी जल्द ही कुछ बड़ा कदम उठा सकती है।

पार्टी से जुड़े मामलों पर राघव चड्ढा की चुप्पी और अरविंद केजरीवाल के कई पब्लिक इवेंट्स से उनकी गैरमौजूदगी के बीच यह कदम उठाया गया है। AAP सूत्रों ने कहा कि पार्टी अपने समय का इंतज़ार कर रही थी। हालांकि इस कदम की टाइमिंग हैरानी की बात थी।

जरूरी मौके पर गायब रहे चड्ढा

पार्टी सूत्रों ने कहा कि राघव चड्ढा जरूरी मौकों पर उपलब्ध नहीं थे। जब फरवरी के आखिर में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को एक्साइज पॉलिसी केस से बरी किया गया तब AAP ने अपनी ताकत दिखाई लेकिन तब भी राघव चड्ढा मौजूद नहीं थे। इन्हीं सब की वजह से वह AAP और उसकी सीनियर लीडरशिप से धीरे-धीरे और दूर होते गए। आप नेताओं और उनके परिवारों को समर्थन के लिए धन्यवाद देते हुए अरविंद केजरीवाल ने राघव चड्ढा का ज़िक्र नहीं किया।

पार्टी सूत्रों ने बताया कि एक्साइज पॉलिसी केस में अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के दौरान राघव मौजूद नहीं थे। उस दौरान राघव चड्ढा आंख की सर्जरी के लिए लंदन में थे। सूत्रों ने कहा कि उन्होंने 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में भी पार्टी को बहुत कम समय दिया। हालांकि उनके खिलाफ पार्टी विरोधी गतिविधि का कोई आरोप नहीं है। लेकिन सूत्रों के अनुसार पिछले चार सालों में उनके कामों को देखते हुए, जो हुआ उससे पार्टी नेता हैरान भी नहीं हैं। हालांकि राघव चड्ढा को पार्टी से फॉर्मल तौर पर सस्पेंड किए जाने की संभावना भी नहीं है।

AAP में बहुत जल्दी आगे बढ़ते गए

इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट से जुड़े युवा प्रोफेशनल्स और एकेडेमिक्स वाली वॉलंटियर्स की एक टीम के साथ शुरुआत करते हुए राघव चड्ढा AAP में बहुत जल्दी आगे बढ़ते गए। वह पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। राघव चड्ढा ने तबकी केजरीवाल सरकार के दिल्ली बजट का ड्राफ्ट बनाने में मदद की थी इसके अलावा वह पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के 9 सदस्यों में से एक थे और सीनियर लीडरशिप को सलाह देने तक में अहम भूमिका निभाई थी।

राघव चड्ढा ने 2019 में साउथ दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे। हालांकि 2020 में वह विधायक बन गए। उन्हें मार्च 2022 में पंजाब से राज्यसभा के लिए चुना गया था। इसके तुरंत बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर आरोप लगे, जांच हुई और गिरफ्तारियां हुईं। इसकी शुरुआत मई 2022 में दिल्ली के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी से हुई। इसके बाद सितंबर 2022 में AAP के कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर की गिरफ्तारी और फिर फरवरी 2023 में तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई। अक्टूबर 2023 में संजय सिंह गिरफ्तार हुए और आखिरकार मार्च 2024 में खुद अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए।

पंजाब सरकार में ‘दखल’ दिया?

AAP के अंदरूनी सूत्रों ने आरोप लगाया कि राघव चड्ढा, भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार के मामलों में दखलंदाजी करते पाए गए। साथ ही राज्यसभा में अपनी प्रोफ़ाइल बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वह अहम मौकों पर मौजूद नहीं थे और दिल्ली चुनाव प्रचार से भी दूर रहे। चुनाव प्रचार में राघव चड्ढा सिर्फ़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखे।

कुछ दिन पहले X पर एक पोस्ट में राघव चड्ढा ने NDA शासित महाराष्ट्र के मुंबई एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफ़े की तारीफ़ की थी। वहीं पूरे मामले को लेकर राघव चड्ढा के ऑफ़िस ने गुरुवार को कहा कि वह अभी कोई बयान जारी नहीं करेंगे। X पर एक पोस्ट में उन्होंने राज्यसभा में अपने भाषणों का एक वीडियो कलेक्शन शेयर किया, जिसमें डेटा सिक्योरिटी से लेकर पैटरनिटी लीव तक के मुद्दे उठाए गए थे।

बदलाव एक रूटीन प्रोसेस- अशोक मित्तल

राघव चड्ढा की जगह आए अशोक मित्तल ने इस बदलाव को एक रूटीन प्रोसेस बताया। उन्होंने कहा, “पहले, एन डी गुप्ता जी डिप्टी लीडर थे, फिर राघवजी, फिर मैं- कल कोई और होगा। पार्टी चाहती है कि उसके सभी सांसद सीखें, इसलिए, शायद मुझे यह रोल दिया गया है।” सदन में आप के नेता संजय सिंह ने सिर्फ़ इतना कहा कि पार्टी ने अपने फ़ैसले के बारे में बताने के लिए राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को लिखा था, और इस मामले पर आगे कोई कमेंट करने से मना कर दिया।

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आम आदमी पार्टी ने अपने राघव चड्ढा को राज्यसभा में उपनेता के पद से हटा दिया है। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के लिए यह बड़ा झटका है। पढ़ें पूरी खबर