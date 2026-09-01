1984 के सिख विरोधी दंगों के दोषी सज्जन कुमार के समर्थन में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में बीजेपी सांसदों की मौजूदगी को लेकर आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को AAP कार्यकर्ताओं ने लुधियाना, जालंधर, अमृतसर और बठिंडा में विरोध प्रदर्शन किया।

आम आदमी पार्टी का आरोप है कि 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में दोषी ठहराए गए सज्जन कुमार को श्रद्धांजलि देने के कार्यक्रम में बीजेपी सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी, योगेंद्र चंदोलिया और कमलजीत सहरावत की मौजूदगी से सिख परिवारों की भावनाएं आहत हुई हैं।

AAP नेताओं ने बीजेपी से तीनों सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही पार्टी ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होना 1984 के दंगा पीड़ित परिवारों के जख्मों को फिर से कुरेदने जैसा है।

Amritsar, Punjab: AAP leaders and workers stage a protest outside the residence of BJP MP Tarun Chugh over three BJP leaders visiting Congress leader and 1984 anti-Sikh riots convict Sajjan Kumar. pic.twitter.com/g1o0Md0AUv — IANS (@ians_india) September 1, 2026

अमृतसर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के राज्यसभा सांसद तरुण चुघ के आवास के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सांसद के घर का घेराव करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर सुरक्षा बढ़ा दी और बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया।

आम आदमी पार्टी के विधायक जीवन ज्योत कौर ने कहा कि 1984 का नरसंहार सिख परिवारों के लिए आज भी एक गहरा और न भरने वाला जख्म है। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर पंजाब और सिख समुदाय के हितों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया।

जीवन ज्योत कौर ने सवाल उठाया कि जिस व्यक्ति का नाम 1984 के नरसंहार से जुड़ा रहा है, भाजपा नेता उसका सम्मान कैसे कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि सज्जन कुमार के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में बीजेपी नेताओं की मौजूदगी पीड़ित परिवारों के लिए बेहद पीड़ादायक है। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों ने अपने लोगों को खोया, वे आज भी उस त्रासदी का दर्द झेल रहे हैं और उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए।

जालंधर और लुधियाना में भी AAP का विरोध प्रदर्शन

जालंधर में आम आदमी पार्टी के विधायक बलकार सिंह ने कहा कि 1984 के सिख विरोधी दंगों ने सिख समुदाय को बेहद दर्दनाक यादें दी हैं। उन्होंने कहा कि निर्दोष सिखों की बेरहमी से हत्या की गई और उनके परिवार दशकों से उस दर्द को झेल रहे हैं। बलकार सिंह ने आरोप लगाया कि ऐसे समय में सज्जन कुमार के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी से साफ होता है कि पीड़ितों को न्याय दिलाने के मुद्दे पर बीजेपी का रुख क्या है।

वहीं, लुधियाना में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं ने प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के विधायक दलजीत सिंह ग्रेवाल ने कहा कि पंजाब गुरुओं, संतों और शहीदों की धरती है। उन्होंने कहा कि 1984 के नरसंहार से प्रभावित सिख परिवारों के दर्द को कमतर करने की किसी भी कोशिश को पंजाब के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे।

बठिंडा में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने तीनों बीजेपी सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और कहा कि 1984 के दंगा पीड़ित परिवारों की भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दोहराया कि 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों को न्याय और दोषियों की जवाबदेही से जुड़े मुद्दे पार्टी लगातार उठाती रहेगी।

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