पहले मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ और अब बिहार में भी चुनाव लड़ेगी AAP, केजरीवाल की ‘महत्वाकांक्षा’ INDIA गठबंधन को ना ले डूबे!

खबर है कि आम आदमी पार्टी बिहार में भी चुनाव लड़ने जा रही है। ये ऐलान भी उस समय हुआ है जब मुंबई में विपक्षी एकता की तीसरी अहम बैठक होने जा रही है।

आप संयोजक अरविंद केजरीवाल

आम आदमी पार्टी ने पिछले कुछ सालों में कई राज्यों तक अपना विस्तार कर लिया है। दिल्ली के बाद उसने पंजाब में सरकार बनाई है, गुजरात में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी किस्मत आजमाने जा रही है। अब इसी कड़ी में खबर है कि आम आदमी पार्टी बिहार में भी चुनाव लड़ने जा रही है। ये ऐलान भी उस समय हुआ है जब मुंबई में विपक्षी एकता की तीसरी अहम बैठक होने जा रही है।

