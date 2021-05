भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को 7 साल पूरे हो चुके हैं। इसको लेकर टीवी चैनल ‘आज तक’ के शो ‘हल्ला बोल’ पर एक चर्चा हो रही थी। इस दौरान भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा और कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनाटे एक दूसरे से भिड़ गए और व्यक्तिगत टिप्पणी करने लगे।

इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में पात्रा कांग्रेस नेता को अनपढ़ कह रहे हैं। पात्रा कहते हैं “ये अनपढ़ महिला क्या बोल रही है।” इसपर सुप्रिया श्रीनाटे ने कहा “अपनी औकाद पर क्यों उतार आते हो। मैं अनपढ़ हूं, मैं बदतमीज़ हूं। मैं सब कुछ हूं…. लेकिन तुम 2 कौड़ी के नाली के कीड़े हो। अब चुप हो जा नाली के कीड़े। इसपर कांग्रेस नेता को टोकते हुए एंकर अंजाना ओम कश्यप ने कहा “अनपढ़ जी क्या है ये, आप ऐसा क्यों कर रही हैं।”

