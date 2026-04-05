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आज की ताजा खबर, हिंदी न्यूज 6 अप्रैल 2026 LIVE: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन से रविवार को बात की और उनसे पश्चिम एशिया संघर्ष पर चर्चा की। विदेश मंत्री ने संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद से भी फोन पर बातचीत की। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी कि भारत ने बाढ़ और भूकंप से प्रभावित अफगानिस्तान को मानवीय सहायता प्रदान की है। रविवार रात रामबन जिले में जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन हुआ जिसके चलते हाइवे ब्लॉक हो गया।

वहीं, अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास फायरिंग की गयी। रविवार तड़के व्हाइट हाउस के पास स्थित लैफायेट पार्क के आसपास गोलीबारी हुई। युनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस ने बयान जारी कर कहा कि पार्क और उसके आसपास के इलाकों की पूरी तरह तलाशी ली गई लेकिन कोई संदिग्ध नहीं मिला और न ही किसी के घायल होने की सूचना है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा द्वारा मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिंकी सरमा के कई पासपोर्ट और उनके चुनावी शपथ पत्र को लेकर लगाए गए आरोपों पर हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा, “उनके दिमाग में यह बात बैठी हुई है कि असम के लोग बेवकूफ हैं और वे बकवास करेंगे। मुझे लगता है कि राहुल गांधी भी उनके साथ हैं और चाहते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द जेल भेजा जाए।” पश्चिम बंगाल पुलिस ने टीएमसी उम्मीदवार रत्ना चट्टोपाध्याय के खिलाफ कोलकाता के पर्नश्री में तोड़फोड़ करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है।

Live Updates
09:10 (IST) 6 Apr 2026

जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन

रविवार रात रामबन जिले में जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन हुआ जिसके चलते हाइवे ब्लॉक हो गया।

08:53 (IST) 6 Apr 2026

Aaj ki Taza Khabar LIVE: कांग्रेस ने पासपोर्ट में एआई फोटोशॉप का इस्तेमाल किया- हिमंता बिस्वा

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने पासपोर्ट विवाद पर कहा, "असली यूएई पासपोर्ट एक पाकिस्तानी व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। कांग्रेस ने पासपोर्ट में एआई फोटोशॉप का इस्तेमाल किया। टीपू सुल्तान ने असली पासपोर्ट सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। मिस्र का पासपोर्ट भी नकली है। आप गूगल रिवर्स सर्च करके इसकी पुष्टि कर सकते हैं।"

08:40 (IST) 6 Apr 2026

Aaj ki Taza Khabar LIVE: तेहरान के निकट इमारत पर हवाई हमले, 13 की मौत

ईरान की राजधानी तेहरान के दक्षिण-पश्चिम में स्थित एक शहर की एक रिहायशी इमारत पर हुए हवाई हमले में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई। अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसी फार्स और नूर न्यूज ने बताया कि यह हमला इस्लामशहर के पास हुआ। यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि इस इमारत को क्यों निशाना बनाया गया। सोमवार सुबह हुए इन हमलों की जिम्मेदारी न तो इजरायल और न ही अमेरिका ने ली है।

08:10 (IST) 6 Apr 2026

हम हर दिन और भी सबूत पेश करेंगे- पवन खेड़ा

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिंकी सरमा पर लगाए आरोपों पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, "क्या वे इस बात से इनकार कर रहे हैं कि दुबई में उनकी कोई संपत्ति नहीं है? क्या वे इस बात से इनकार कर रहे हैं कि अमेरिका में उनकी कोई कंपनी नहीं है? क्या वे इस बात से इनकार कर रहे हैं कि दुनिया में कहीं भी उनकी कोई फर्जी कंपनी नहीं है? हम हर दिन और भी सबूत पेश करेंगे। बहुत कुछ सामने आने वाला है। उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे से अपनी पत्नी की दुबई स्थित संपत्तियों को क्यों छिपाया है?"

07:52 (IST) 6 Apr 2026

Aaj ki Taza Khabar LIVE: व्हाइट हाउस के पास फायरिंग

अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास फायरिंग की गयी। रविवार तड़के व्हाइट हाउस के पास स्थित लैफायेट पार्क के आसपास गोलीबारी हुई। युनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस ने बयान जारी कर कहा कि पार्क और उसके आसपास के इलाकों की पूरी तरह तलाशी ली गई लेकिन कोई संदिग्ध नहीं मिला और न ही किसी के घायल होने की सूचना है।

07:48 (IST) 6 Apr 2026

Aaj ki Taza Khabar LIVE: उनके दिमाग में यह बात बैठी हुई है कि असम के लोग बेवकूफ हैं- पवन खेड़ा

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा द्वारा मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिंकी सरमा के कई पासपोर्टों और उनके चुनावी हलफनामे को लेकर लगाए गए आरोपों पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि उनके दिमाग में यह बात बैठी हुई है कि असम के लोग बेवकूफ हैं, और वे बकवास करेंगे। सीएम ने आगे कहा, "मुझे लगता है कि राहुल गांधी भी उनके साथ हैं और चाहते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द जेल भेजा जाए। अगर मैं अभी एफआईआर दर्ज कराता हूं तो सब झूठा साबित होगा। उन्हें जेल जाना ही पड़ेगा। मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने अपनी साजिश के जरिए पवन खेड़ा का अध्याय आखिरकार बंद कर दिया है।"

23:15 (IST) 5 Apr 2026

ममता बनर्जी हताश हैं- रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा, "ममता बनर्जी हताश हैं। उन्हें अपनी हार दिख रही है। पश्चिम बंगाल के लोगों ने उन्हें नकार दिया है। पश्चिम बंगाल में कानून का राज खत्म हो गया है..."

22:31 (IST) 5 Apr 2026

दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दो आरोपियों को पकड़ा

दिल्ली पुलिस ने महाराष्ट्र के कल्याण और कुर्ला वेस्ट से 2 आरोपियों, मोसब अहमद उर्फ ​​कलाम और मोहम्मद हमद कालरा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा कि वे ISIS से जुड़े हैं और JeM (जैश-ए-मोहम्मद) के एक हैंडलर के संपर्क में थे।

21:57 (IST) 5 Apr 2026

दिल्ली हाई कोर्ट में कल खुद बहस करेंगे केजरीवाल, दायर की Recusal Application, जानें क्या होता है इसका मतलब

दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले मामले में एक नया घटनाक्रम सामने आया है। इस मामले में आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल और कई अन्य पूर्व आरोपियों ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक आवेदन दायर (Recusal Application) किया है। आवेदन में कहा गया है कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग ( Recusal) कर लें। अरविंद केजरीवाल मंगलवार को पेश होकर खुद बहस करेंगे।

https://www.jansatta.com/legal-news/arvind-kejriwal-recusal-application-in-delhi-high-court-justice-swarana-kanta-sharma-excise-policy-case/4475698/

17:28 (IST) 5 Apr 2026

TMC के अन्याय, इनकी लिस्ट बहुत लंबी है- पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "TMC के अन्याय, इनकी लिस्ट बहुत लंबी है। इनके धोखे का एक और उदाहरण उत्तर कन्या भी है। जब उत्तर कन्या को बनाया गया था तो कहा गया था कि ये पूरे क्षेत्र के विकास का केंद्र बनेगा लेकिन हालात यह है कि जो पैसा इसके लिए रखा गया था, इतने साल में उसे भी खर्च नहीं किया गया। अभी तक ये लोग उसमें कमीशन के तरीके खोजने में लगे हैं। इसका मतलब साफ है, नाम विकास का लेकिन नीयत और प्राथमिकता कहीं और थी।"

14:14 (IST) 5 Apr 2026

राघव के समर्थन में बीजेपी नेता

राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा, "राघव चड्ढा संसद में शून्यकाल में या विशेष उल्लेख में बोलते हैं। अच्छा विषय रखते हैं जनहित का विषय रखते हैं। शून्यकाल में या विशेष उल्लेख दोनों में लॉटरी से समय मिलता है

14:13 (IST) 5 Apr 2026

असम पहुंचे शिवराज

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने असम चुनाव पर कहा, "जनता यहां भाजपा-NDA को एकतरफा जिताने का संकल्प ले चुकी है। कांग्रेस की चिंता मामा हिमंता हो गए हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 'जोय अखम कांग्रेस खत्म

14:12 (IST) 5 Apr 2026

कल्याण बनर्जी का तंज

TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा, "अमित शाह इस बार इस तरह हारेंगे कि उनका 'चाणक्य' का टाइटल चला जाएगा... हम उनसे 4 मई को कोलकाता में रहने का अनुरोध करते हैं

14:11 (IST) 5 Apr 2026

छत्तीसगढ़ के सीएम क्या बोले?

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा, "बंगाल में भाजपा की बहुत अच्छी स्थिति है... वहां ममता बनर्जी की TMC सरकार के प्रति काफी आक्रोश है, वहां न लोगों को रोज़गार मिला है, न बहन-बेटियां सुरक्षित हैं

13:33 (IST) 5 Apr 2026

महिला आरक्षण बिल पर बोलीं प्रियंका

शिवसेना(UBT) नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, "हम सबने इस बिल का समर्थन किया था। हमने कहा था कि महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को तुरंत लागू होना चाहिए। जनगणना और परिसीमन के बाद इसे 2029 में लागू करने की बात की गई थी।

13:32 (IST) 5 Apr 2026

योगी आदित्यनाथ स्वर्ण जयंती रंगमंच महोत्सव में पहुंचे

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वर्ण जयंती रंगमंच महोत्सव में कहा, "वीरांगना अवंती बाई, वीरांगना झलकारी बाई, महाराज बिजली पासी पर नाट्य अकादमियों का दायित्व बनता है कि लघु नाटक बनाएं... उन खलनायकों को कभी सम्मान नहीं मिलना चाहिए

13:31 (IST) 5 Apr 2026

नकली दवाइयों का भंडाफोड़

क्राइम ब्रांच DCP आदित्य गौतम ने कहा, "हमारी साइबर सेल के ASI को शाहदरा और उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्सों से दिल्ली में नकली दवा बनाने वाले एक रैकेट के बारे में जानकारी मिली। इस पर कार्रवाई करते हुए, हमने शाहदरा में छापा मारा और निखिल अरोड़ा को गिरफ्तार किया।

13:31 (IST) 5 Apr 2026

ममता का बड़ा वादा

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से TMC उम्मीदवार ममता बनर्जी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, "...हम इस बार किसानों के लिए अलग बजट लाएंगे... यहां से 500 अफसरों को हटाया गया जिससे बंगाल का काम रुक जाए।

13:30 (IST) 5 Apr 2026

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय क्या बोले?

उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा, "कांग्रेस सबको समानता के साथ देखती है। कांग्रेस ने हमेशा शांति की बहाली की बात की है और सबको साथ लेकर चलने की बात की है।" उन्होंने ममता बनर्जी के बयान पर कहा, "भाजपा जितने डाटा इकट्ठा कर रही है उसमें आप देख सकते हैं लोगों के साथ कितने बैंक फ्रॉड हो रहे हैं। भाजपा डेटा चोरी कर रही है और लोगों को परेशान किया जा रहा है।

13:30 (IST) 5 Apr 2026

ममता की मंत्री हो गईं नाराज

पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री शशि पांजा ने कहा, "राजनीतिक कारणों से जांच एजेंसियां हमारे उम्मीदवारों को बुला रही हैं। हम चुनाव के बहुत नज़दीक है, मतदाता सूची शुद्ध नहीं है। सबसे बड़ा सवाल है कि आपके पास उम्मीदवारों को सवाल के लिए बुलाने के लिए पूरा साल है, इस समय TMC उम्मीदवारों को बार-बार बुलाना प्रताड़ना है।

12:19 (IST) 5 Apr 2026

गृहमंत्री अमित शाह ने केरल के कोझिकोड में किया रोड शो

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के कोझिकोड के बेपोर विधानसभा क्षेत्र में BJP उम्मीदवार एडवोकेट के.पी. प्रकाश बाबू के लिए रोड शो किया। केरल विधानसभा के 140 सदस्यों को चुनने के लिए राज्य में 9 अप्रैल 2026 को विधानसभा चुनाव होने हैं।

11:45 (IST) 5 Apr 2026
आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता के शक में कुशीनगर के व्यक्ति को हिरासत में लिया

दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता के संदेह में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से एक युवक को हिरासत में लिया है और उसे ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली ले जाया गया।

11:44 (IST) 5 Apr 2026

दिल्ली में सुबह बादल छाए रहे, वायु गुणवत्ता 'मध्यम' श्रेणी में

दिल्ली में रविवार की सुबह बादल छाए रहे। शहर में न्यूनतम तापमान 20.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम में औसत से 1.3 डिग्री कम है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने दिन के दौरान आसमान में बादल छाए रहने और बादल गरजे और बिजली चमकने के साथ बारिश की संभावना जताई है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है। सुबह 8:30 बजे सापेक्ष आर्द्रता 72 प्रतिशत दर्ज की गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, सुबह नौ बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 129 दर्ज किया गया और वायु गुणवत्ता 'मध्यम' श्रेणी में दर्ज की गई।