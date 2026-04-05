आज की ताजा खबर, हिंदी न्यूज 6 अप्रैल 2026 LIVE: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन से रविवार को बात की और उनसे पश्चिम एशिया संघर्ष पर चर्चा की। विदेश मंत्री ने संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद से भी फोन पर बातचीत की। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी कि भारत ने बाढ़ और भूकंप से प्रभावित अफगानिस्तान को मानवीय सहायता प्रदान की है। रविवार रात रामबन जिले में जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन हुआ जिसके चलते हाइवे ब्लॉक हो गया।

वहीं, अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास फायरिंग की गयी। रविवार तड़के व्हाइट हाउस के पास स्थित लैफायेट पार्क के आसपास गोलीबारी हुई। युनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस ने बयान जारी कर कहा कि पार्क और उसके आसपास के इलाकों की पूरी तरह तलाशी ली गई लेकिन कोई संदिग्ध नहीं मिला और न ही किसी के घायल होने की सूचना है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा द्वारा मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिंकी सरमा के कई पासपोर्ट और उनके चुनावी शपथ पत्र को लेकर लगाए गए आरोपों पर हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा, “उनके दिमाग में यह बात बैठी हुई है कि असम के लोग बेवकूफ हैं और वे बकवास करेंगे। मुझे लगता है कि राहुल गांधी भी उनके साथ हैं और चाहते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द जेल भेजा जाए।” पश्चिम बंगाल पुलिस ने टीएमसी उम्मीदवार रत्ना चट्टोपाध्याय के खिलाफ कोलकाता के पर्नश्री में तोड़फोड़ करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है।

Live Updates