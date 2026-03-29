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aaj ki taza khabar mukhya samachar today news LIVE: खबरों के लिहाज से रविवार का दिन काफी अहम है। ईरान युद्ध की वजह से देश के कई राज्यों में अभी भी पेट्रोल-डीजल को लेकर लंबी लाइन लग रही हैं। एलपीजी संकट की वजह से कई गरीब परिवारों को पलायन भी करना पड़ा है। सूरत की मिल इंडस्ट्री से भी कई लोग वापस अपने गांव की ओर लौटे हैं।

मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से अपील की है कि अफवाह पर ध्यान ना दें। उन्होंने जोर देकर बोला है कि अफवाह फैलाने वाले देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पीएम मोदी के अनुसार चुनौती का सामना तभी हो सकता है जब सभी एकजुट रहें।

बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट भी आज जारी होने वाला है। दोपहर एक बजे परिमाण घोषित कर दिए जाएंगे। आज की हर खबर के लिए जनसत्ता के इस लाइव ब्लॉग का रुख करें

Live Updates
11:46 (IST) 29 Mar 2026

मौसम को लेकर क्या अपडेट

IMD वैज्ञानिक मनोज कुमार श्रीवास्तव ने कहा, "...यह मौसम बदलने का समय है... एक और पश्चिमी विक्षोभ 30-31 तारीख को वाराणसी से टकराएगा, और इसलिए बादल छाए रहने और बारिश की संभावना है। उत्तरी उत्तर प्रदेश में भी बादल छाए रहने और बारिश की संभावना है

11:45 (IST) 29 Mar 2026

बीजेपी की टीएमसी के खिलाफ चार्जशीट

भाजपा नेता प्रतुल शाह देव ने कहा, "बंगाल के हर नागरिक को TMC के खिलाफ BJP की चार्जशीट पढ़नी चाहिए ताकि पता चले कि वहां कैसे हिंदुओं और महिलाओं पर अत्याचार हुआ, लाठीचार्ज हुए, सनातनियों का अपमान हुआ, हिंदुओं की आस्था के साथ छेड़छाड़ हु

11:44 (IST) 29 Mar 2026

राजीव रंजन का बड़ा दावा

JDU नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा, "पश्चिम बंगाल में TMC सत्ता में वापस नहीं आ रही है, और वही लोग नागरिक हो हैं जिनके पास वैध दस्तावेज हैं, ऐसी परिस्थितियां देश में बन रही है और जनता का भी व्यापक समर्थन है।

11:43 (IST) 29 Mar 2026

मन की बात पर बोले बीजेपी अध्यक्ष

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'मन की बात' कार्यक्रम पर कहा, "प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न विषयों पर बात की, क्षेत्र और समाज से जुड़े विभिन्न व्यक्तिगत प्रयासों को हमेशा उन्होंने स्थान दिया है।

11:42 (IST) 29 Mar 2026

आसनसोल दक्षिण से भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल क्या बोलीं

आसनसोल दक्षिण से भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'मन की बात' कार्यक्रम पर कहा, "मन की बात प्रधानमंत्री का ऐसा कार्यक्रम है जिसमें गांव के लोगों के साथ हम जुड़ते है, सारे देश की जो खबर, जो छोटी पहल हो रही है उसके बारे में जानकारी मिलती है।

11:42 (IST) 29 Mar 2026

पीएम मोदी की मन की बात

मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से अपील की है कि अफवाह पर ध्यान ना दें। उन्होंने जोर देकर बोला है कि अफवाह फैलाने वाले देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पीएम मोदी के अनुसार चुनौती का सामना तभी हो सकता है जब सभी एकजुट रहें।