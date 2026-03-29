aaj ki taza khabar mukhya samachar today news LIVE: खबरों के लिहाज से रविवार का दिन काफी अहम है। ईरान युद्ध की वजह से देश के कई राज्यों में अभी भी पेट्रोल-डीजल को लेकर लंबी लाइन लग रही हैं। एलपीजी संकट की वजह से कई गरीब परिवारों को पलायन भी करना पड़ा है। सूरत की मिल इंडस्ट्री से भी कई लोग वापस अपने गांव की ओर लौटे हैं।

मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से अपील की है कि अफवाह पर ध्यान ना दें। उन्होंने जोर देकर बोला है कि अफवाह फैलाने वाले देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पीएम मोदी के अनुसार चुनौती का सामना तभी हो सकता है जब सभी एकजुट रहें।

बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट भी आज जारी होने वाला है। दोपहर एक बजे परिमाण घोषित कर दिए जाएंगे। आज की हर खबर के लिए जनसत्ता के इस लाइव ब्लॉग का रुख करें

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