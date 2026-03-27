आज की ताजा खबर, हिंदी न्यूज 27 मार्च 2026 LIVE: पीएम नरेंद्र मोदी शाम साढ़े छह बजे चुनावी राज्यों को छोड़कर बाकी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध की वजह से भारत में पैदा हुए हालातों पर चर्चा करेंगे। इस मीटिंग में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए राज्यों की तैयारियों और योजनाओं की समीक्षा होगी। यह पहली बार है जब प्रधानमंत्री पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे।

बालेंद्र शाह संभालेंगे नेपाल की कमान

नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी के नेता बालेंद्र शाह को नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया है। उनकी पार्टी ने हाल में नेपाल में हुए चुनाव में बड़ी जीत हासिल की। रैपर से राजनीतिक नेता बने शाह देश के शीर्ष कार्यकारी पद पर पहुंचने वाले मधेश क्षेत्र के पहले व्यक्ति भी होंगे। नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण समारोह की पूर्व संध्या पर बालेन ने बृहस्पतिवार को अपने नए गीत ‘जय महाकाली’ का वीडियो जारी किया।

पेट्रोल-डीजल पर कम की गई एक्साइज ड्यूटी

ईरान युद्ध की वजह से उपजे हालातों को देखते हुए सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है। सरकार ने तेल विपणन कंपनियों की मदद करने के लिए पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर तीन रुपये प्रति लीटर दी है और डीजल पर इसे शून्य कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के जरिए बताया कि पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपये प्रति लीटर से घटाकर तीन रुपये प्रति लीटर कर दी गई है।डीजल पर यह शुल्क पहले के 10 रुपये से घटाकर शून्य कर दिया गया है। यह कटौती तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।

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