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आज की ताजा खबर, हिंदी न्यूज 27 मार्च 2026 LIVE: पीएम नरेंद्र मोदी शाम साढ़े छह बजे चुनावी राज्यों को छोड़कर बाकी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध की वजह से भारत में पैदा हुए हालातों पर चर्चा करेंगे। इस मीटिंग में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए राज्यों की तैयारियों और योजनाओं की समीक्षा होगी। यह पहली बार है जब प्रधानमंत्री पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे।

बालेंद्र शाह संभालेंगे नेपाल की कमान

नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी के नेता बालेंद्र शाह को नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया है। उनकी पार्टी ने हाल में नेपाल में हुए चुनाव में बड़ी जीत हासिल की। रैपर से राजनीतिक नेता बने शाह देश के शीर्ष कार्यकारी पद पर पहुंचने वाले मधेश क्षेत्र के पहले व्यक्ति भी होंगे। नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण समारोह की पूर्व संध्या पर बालेन ने बृहस्पतिवार को अपने नए गीत ‘जय महाकाली’ का वीडियो जारी किया।

पेट्रोल-डीजल पर कम की गई एक्साइज ड्यूटी

ईरान युद्ध की वजह से उपजे हालातों को देखते हुए सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है। सरकार ने तेल विपणन कंपनियों की मदद करने के लिए पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर तीन रुपये प्रति लीटर दी है और डीजल पर इसे शून्य कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के जरिए बताया कि पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपये प्रति लीटर से घटाकर तीन रुपये प्रति लीटर कर दी गई है।डीजल पर यह शुल्क पहले के 10 रुपये से घटाकर शून्य कर दिया गया है। यह कटौती तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें

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11:47 (IST) 27 Mar 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: खामेनेई की मौत को लेकर जम्मू-कश्मीर विधानसभा में हंगामा

जम्मू कश्मीर विधानसभा में पांच सप्ताह के अवकाश के बाद शुक्रवार को बजट सत्र फिर से शुरू होने पर हंगामा मचने के बीच सदन की कार्यवाही को आधे घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया। सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) और निर्दलीय विधायकों के साथ-साथ विपक्षी दल पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) ने पश्चिम एशिया में जारी युद्ध में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के मारे जाने की निंदा करते हुए इजरायल के खिलाफ नारे लगाए। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें

11:41 (IST) 27 Mar 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: खाद के पर्याप्त भंडार, घबराने की जरूरत नहीं- जेपी नड्डा

लोकसभा में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि किसानों को खाद उपलब्ध कराने के लिए भारत के पास पर्याप्त भंडार है। घबराने की कोई जरूरत नहीं।

11:37 (IST) 27 Mar 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: विपक्ष को शर्म आनी चाहिए- दिनेश शर्मा

पेट्रोल-डीजल में एक्साइज ड्यूटी में हुई कटौती पर बीजेपी के सांसद दिनेश शर्मा ने कहा - विपक्ष को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री पर गलत आरोप लगा लेकिन पीएम ने ठीक उलट पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है।

11:34 (IST) 27 Mar 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: म्यांमार सीमा पर आतंकियों की फायरिंग में जवान जख्मी

अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में भारत-म्यांमार बॉर्डर पर फेंसिंग के काम के दौरान उग्रवादियों की फायरिंग में असम राइफल्स का एक जवान घायल हो गया।

अधिकारियों ने बताया कि यह घटना गुरुवार शाम करीब 5.30 बजे हुई, जब NSCN-K-YA के संदिग्ध सदस्यों ने म्यांमार की तरफ से रणनीतिक पांगसाऊ दर्रे के पास सीमा पर बाड़ लगाने के काम में लगे असम राइफल्स के जवानों पर गोलीबारी कर दी।

11:32 (IST) 27 Mar 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: कोई लॉकडाउन नहीं होगा - निर्मला सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "मैं लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि कोई लॉकडाउन नहीं होगा..."

उन्होंने कहा, "मुझे हैरानी है कि कुछ नेता कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगेगा और ईंधन की कमी हो जाएगी। ये बातें बेबुनियाद हैं। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों की ओर से इस तरह की टिप्पणियां आना चिंताजनक है। वैसा कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा जैसा हमने कोविड के दौरान देखा था। मैं लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि वैसा कोई लॉकडाउन नहीं होगा जैसा हमने कोविड में देखा था।"

11:20 (IST) 27 Mar 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: सरकार देश बहुत बड़े संकट से बचाने का प्रयास कर रही है- कंगना

कंगना रनौत ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है कि युद्ध के इस समय में देश की जनता को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। हम प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करते हैं।

https://twitter.com/ANI/status/2037405568974143825

11:17 (IST) 27 Mar 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी क्यों कम की?

पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा- ये फैसला यह सुनिश्चित करने के लिए कि जनता पर LPG या ईंधन की कमी का बोझ न पड़े।

उन्होंने बताया - PM ने कहा कि उपभोक्ताओं के लिए कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए। इसे देखते हुए हमने यह फैसला लिया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि OMCs कच्चा तेल खरीदना बंद न करें और देश में ईंधन की कोई कमी न हो।

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11:14 (IST) 27 Mar 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: पीएम नरेंद्र मुख्यमंत्रियों संग करेंगे बैठक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम मुख्यमंत्रियों संग पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध की वजह से उपजे हालातों और आगे की तैयारियों के लिए पीएम संग मीटिंग करेंगे।

11:11 (IST) 27 Mar 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: बालेंद्र शाह नियुक्त किए गए नेपाल के प्रधानमंत्री

नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी के नेता बालेंद्र शाह को नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया है। उनकी पार्टी ने हाल में नेपाल में हुए चुनाव में बड़ी जीत हासिल की।