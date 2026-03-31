Aaj ki Taza Khabar Mukhya Samachar Today News LIVE: भाजपा ने आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए 13 उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की है। इसके साथ ही पार्टी ने मैनागुड़ी निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवार को भी बदल दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने असम विधानसभा चुनाव के लिए गुवाहाटी में भाजपा का घोषणापत्र जारी किया। इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि भाजपा का घोषणापत्र असम में एक दशक के परिवर्तन पर आधारित है जो कांग्रेस 60 वर्षों में भी नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीतियों के कारण असम में 32 वर्षों तक अफस्पा कानून रहा।

छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि राज्य में हथियारबंद नक्सली कैडर पूरी तरह से समाप्त हो गया है और अब मुख्य चुनौती पर्यावरण तथा आदिवासी संस्कृति के संरक्षण के साथ बस्तर का विकास है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में तय समयसीमा पर हथियारबंद नक्सली कैडर खत्म हुआ है। नेपाल में पिछले साल सितंबर में हुए जेन जी आंदोलन के दमन में कथित भूमिका के लिए काठमांडू के पूर्व मुख्य जिला अधिकारी (सीडीओ) छवि रिजाल को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। नेपाल पुलिस के अनुसार, रिजाल उन उच्च अधिकारियों की सूची में शामिल हैं जिन्हें इस आंदोलन को दबाने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। अमेरिकी समाचार पत्र द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने प्रशासनिक अधिकारियों का हवाला देते हुए बताया कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने करीबी सहयोगियों से कहा है कि वह होर्मुज जलडमरुमध्य मोटे तौर पर बंद रहने की सूरत में भी ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान खत्म करने के लिए तैयार हैं।

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