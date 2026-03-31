Aaj ki Taza Khabar Mukhya Samachar Today News LIVE: भाजपा ने आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए 13 उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की है। इसके साथ ही पार्टी ने मैनागुड़ी निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवार को भी बदल दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने असम विधानसभा चुनाव के लिए गुवाहाटी में भाजपा का घोषणापत्र जारी किया। इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि भाजपा का घोषणापत्र असम में एक दशक के परिवर्तन पर आधारित है जो कांग्रेस 60 वर्षों में भी नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीतियों के कारण असम में 32 वर्षों तक अफस्पा कानून रहा।
छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि राज्य में हथियारबंद नक्सली कैडर पूरी तरह से समाप्त हो गया है और अब मुख्य चुनौती पर्यावरण तथा आदिवासी संस्कृति के संरक्षण के साथ बस्तर का विकास है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में तय समयसीमा पर हथियारबंद नक्सली कैडर खत्म हुआ है। नेपाल में पिछले साल सितंबर में हुए जेन जी आंदोलन के दमन में कथित भूमिका के लिए काठमांडू के पूर्व मुख्य जिला अधिकारी (सीडीओ) छवि रिजाल को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। नेपाल पुलिस के अनुसार, रिजाल उन उच्च अधिकारियों की सूची में शामिल हैं जिन्हें इस आंदोलन को दबाने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। अमेरिकी समाचार पत्र द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने प्रशासनिक अधिकारियों का हवाला देते हुए बताया कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने करीबी सहयोगियों से कहा है कि वह होर्मुज जलडमरुमध्य मोटे तौर पर बंद रहने की सूरत में भी ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान खत्म करने के लिए तैयार हैं।
अमेरिका के सहयोगी खाड़ी देशों ने ईरान के खिलाफ युद्ध को जारी रखने का ट्रंप से किया अनुरोध
अमेरिका के सहयोगी खाड़ी देशों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ईरान के खिलाफ युद्ध जारी रखने का आग्रह किया है। अधिकारियों के अनुसार सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन के प्रतिनिधियों ने निजी बातचीत में यह संकेत दिया है। वे चाहते हैं कि सैन्य अभियान तब तक जारी रहे जब तक ईरान में नेतृत्व स्तर पर अहम बदलाव नहीं हो जाता या उसके रुख में बड़ा परिवर्तन नहीं आता।
Aaj ki Taza Khabar LIVE: भाजपा ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए 13 उम्मीदवारों की सूची जारी की
भाजपा ने आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए 13 उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की है। इसके साथ ही पार्टी ने मैनागुड़ी निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवार को भी बदल दिया है।
Aaj ki Taza Khabar LIVE: ट्रंप ने कहा होर्मुज जलडमरुमध्य बंद रहने पर भी ईरान के खिलाफ अभियान खत्म करने के लिए तैयार
अमेरिकी समाचार पत्र द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने प्रशासनिक अधिकारियों का हवाला देते हुए बताया कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने करीबी सहयोगियों से कहा है कि वह होर्मुज जलडमरुमध्य मोटे तौर पर बंद रहने की सूरत में भी ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान खत्म करने के लिए तैयार हैं, जो बाद में किसी और समय फिर से शुरू किया जा सकता है।
Aaj ki Taza Khabar LIVE: योगी आदित्यनाथ ने दी महावीर जयंती की शुभकामनाएं
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को महावीर जयंती के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने 'एक्स' पर लिखा, "जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की पावन जयंती की सभी श्रद्धालुओं एवं प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।'' उन्होंने कहा, ''सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और करुणा के शाश्वत सिद्धांतों से संपूर्ण विश्व को आलोकित करने वाली भगवान महावीर की शिक्षाएं मानवता के लिए अमर पाथेय हैं।''