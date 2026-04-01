पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा यह कहने के कुछ दिनों बाद कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो वह बंगाली खान-पान की आदतों, जिनमें मछली और मांस शामिल हैं, पर प्रतिबंध लगाएगी, तृणमूल कांग्रेस ने गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के चुनाव वाले राज्य के 15 दिवसीय दौरे से पहले उन पर अपना हमला तेज कर दिया। एक्स पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में, टीएमसी ने कहा कि बंगाल पर्यटकों का खुले दिल से स्वागत करता है और उन्हें पश्चिम बंगाल के मांसाहारी व्यंजनों को आजमाने की सलाह दी।

पार्टी ने कहा, “अमित शाह ने बंगाल में 15 दिन बिताने का फैसला किया है। बहुत अच्छा। बंगाल पर्यटकों का खुले दिल से स्वागत करता है। आप जितने दिन चाहें रुक सकते हैं और हमारे कुछ बेहतरीन व्यंजनों का स्वाद लेना न भूलें।” पार्टी ने आगे कहा, “हम अत्यधिक अनुशंसा करते हैं, मुरी घोंटो, पाबदा माछेर झाल, इलिश भापा, चिंगरी मलाई करी, भेटकी पतुरी, कोशा मंगशो। आपका प्रवास सुखद रहे!”

Live Updates
20:12 (IST) 2 Apr 2026

राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पोस्ट कर कहा कि 8 साल पहले, SC/ST Act को कमजोर करने के खिलाफ लाखों दलित-आदिवासी युवाओं ने आंदोलन किया, जिसमें कई गिरफ्तार हुए। संसद ने कानून तो मजबूत किया, लेकिन आज भी निर्दोष युवा मुकदमों का बोझ उठा रहे हैं। मजबूत SC/ST Act उनका हक है और शांतिपूर्ण आंदोलन उनका अधिकार। आज प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि संवेदनशील और न्यायपूर्ण दृष्टि से ये सभी मामले वापस लिए जाएं।

19:43 (IST) 2 Apr 2026

मिडिल क्लास गरीब ही हो रहा अमीर नहीं- राघव चड्ढा

आप सांसद राघव चड्ढा इस वीडियो में कहते हुए नजर आ रहे हैं, "इस देश का मिडिल क्लास कमर तोड़ मेहनत करता है, लेकिन इस मेहनत के बाद भी मिडिल क्लास गरीब ही हो रहा अमीर नहीं। जितने डेटा का पैसा हमसे लिया जाता है, उतना डेटा हमें यूज करने दिया जाए। वो एक्सपायर ना हो, ये हमारे मेहनत के पैसे से खरीदा गया डेटा है।"

19:27 (IST) 2 Apr 2026

राघव चड्ढा ने क्या किया पोस्ट

आम आदमी पार्टी द्वारा राज्यसभा के उपनेता के पद से राघव चड्ढा की जिम्मेदारी वापस लेने के कुछ घंटों बाद, राघव चड्ढा ने X पर नजर ताबीज की तस्वीर वाला एक पोस्ट साझा किया।

19:16 (IST) 2 Apr 2026

'जय श्री राम' का नारा लगाने पर कोई आपत्ति नहीं है- टीएमसी नेता अब्दुर रहीम बोक्सी

टीएमसी नेता अब्दुर रहीम बोक्सी ने कहा, "बीजेपी को असल में कोई समस्या नहीं है। 'जय श्री राम' का नारा लगाने पर कोई आपत्ति नहीं है; लेकिन अगर कोई पार्टी की राजनीति के लिए अपने ही आध्यात्मिक समुदाय को बांटने के लिए धर्म का दुरुपयोग करता है, तो यह सरासर गलत है। इसलिए, हमारा मानना ​​है कि आज का ध्यान विकास पर होना चाहिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने क्या हासिल किया है? और देश की प्रधानमंत्री ने क्या हासिल किया है? आज हमारा देश कहाँ खड़ा है? भारत इतना विशाल देश है, फिर भी आज वैश्विक मंच पर हमारा सिर शर्म से झुक रहा है। इसी कारण हम आपसे भाजपा को जड़ से उखाड़ फेंकने और ममता बनर्जी के साथ एकजुट होकर आने का आग्रह करते हैं। आइए हम सब मिलकर काम करें ताकि आने वाले दिनों में हम ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री पद तक पहुंचा सकें।"

19:06 (IST) 2 Apr 2026

AAP नेता ऊपर से तो ईमानदार दिखते हैं लेकिन गलत काम करते हैं- राजेंद्र पाल गौतम

राज्यसभा के उपनेता पद से राघव चड्ढा को हटाने के AAP के कदम पर कांग्रेस नेता राजेंद्र पाल गौतम ने कहा, "इस बात का अध्ययन होना चाहिए कि AAP द्वारा राज्यसभा भेजे गए लोग पार्टी का विरोध क्यों करने लगते हैं और फिर उन्हें दरकिनार क्यों कर दिया जाता है; AAP नेता ऊपर से तो ईमानदार दिखते हैं लेकिन गलत काम करते हैं।"

18:57 (IST) 2 Apr 2026

एनडीए हैट्रिक बनाएगी- असम के मंत्री

असम के मंत्री अतुल बोरा ने कहा, "एनडीए हैट्रिक बनाएगी; लोगों को अब कांग्रेस पर भरोसा नहीं रहा, उन्होंने राज्य के लिए कुछ नहीं किया है।"

18:52 (IST) 2 Apr 2026

हम बजरंगबली के दरबार में आए- सीएम मोहन यादव

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, "सरकारी मंत्रियों और सभी कार्यकर्ताओं के साथ, हम बजरंगबली के दरबार में आए और उनका आशीर्वाद मांगा। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनका आशीर्वाद सभी पर बना रहे और वे सभी को शक्ति प्रदान करें।"

18:48 (IST) 2 Apr 2026

संसद ने जन विश्वास संशोधन विधेयक पारित किया

संसद ने जन विश्वास संशोधन विधेयक, 2026 पारित किया।

18:43 (IST) 2 Apr 2026

राज्यसभा की अगली बैठक कब होगी

राज्यसभा की अगली बैठक 16 अप्रैल, 2026 को सुबह 11:00 बजे होगी। आज सुबह संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा को सूचित किया कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा के लिए संसद की कार्यवाही आज स्थगित रहेगी और दो-तीन सप्ताह बाद पुनः शुरू होगी।

18:37 (IST) 2 Apr 2026

दलों और सदस्यों के बीच मतभेद हो सकते हैं- कांग्रेस नेता

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा उपनेता पद से राघव चड्ढा को हटाए जाने पर कांग्रेस नेता मल्लु रवि ने कहा, "दलों और सदस्यों के बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन यह अब उम्मीदों से परे हो गया है। इस तरह की प्रथा लोकतंत्र के लिए स्वस्थ नहीं हो सकती है।"

18:33 (IST) 2 Apr 2026

बंगाल में कानून-व्यवस्था का कोई नामोनिशान नहीं- बीजेपी नेता पीपी चौधरी

बीजेपी नेता पीपी चौधरी ने कहा, "सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्कुल सही कहा है और यह कोई रहस्य नहीं है कि पश्चिम बंगाल में सरकार लोगों को प्रताड़ित कर रही है। वहां जिस तरह की गुंडागर्दी हो रही है, चुनाव आयोग को काम नहीं करने दिया जा रहा है, लोगों को धमकाया जा रहा है, भाजपा नेताओं की हत्याएं हो रही हैं। वहां कानून-व्यवस्था का कोई नामोनिशान नहीं है। मेरा मानना ​​है कि केंद्रीय बलों को वहां जाना चाहिए... उनके लोगों ने बंधक बना रखे हैं, कानून-व्यवस्था कहां है। अगर सर्वोच्च न्यायालय को लगता है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं हो सकते, और ऐसी स्थिति में अगर सरकार राष्ट्रपति शासन लागू करती है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है।"

18:28 (IST) 2 Apr 2026

भवानीपुर में ममता बनर्जी की हार तय- शुभेंदु अधिकारी

भवानीपुर और नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्रों से राज्य के विपक्ष के नेता और बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने कहा, "कल की घटना के बाद, एनआईए और सीबीआई जांच होने वाली है, इसलिए सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा करके दोषियों की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। एक बार गिरफ्तारी हो जाने के बाद, लोग इस तरह कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे। इस बार बंगाल में बदलाव निश्चित है और भवानीपुर में ममता बनर्जी की हार तय है। अमित शाह की रैली बहुत सफल रही।"

18:21 (IST) 2 Apr 2026

राघव चड्ढा दिल्ली विधानसभा में मेरे साथ रहे हैं, वे एक अच्छे वक्ता हैं- रामवीर बिधूड़ी

राज्यसभा में राघव चड्ढा को उपनेता पद से हटाए जाने पर भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा, "राघव चड्ढा दिल्ली विधानसभा में मेरे साथ रहे हैं, वे एक अच्छे वक्ता हैं। अगर आम आदमी पार्टी के नेतृत्व ने उनके बोलने पर रोक लगा दी है, तो यह पूरी तरह तानाशाही है। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछता हूं कि उनकी पार्टी में लोकतंत्र कहां रह गया है? अगर आम आदमी पार्टी के नेतृत्व ने ऐसा फैसला लिया है, तो मैं इसकी निंदा करता हूं। यह उनका आंतरिक मामला है, लेकिन अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ सांसद को बोलने से रोकना, ऐसा किसी अन्य पार्टी के नेतृत्व ने कभी नहीं किया है।"

18:12 (IST) 2 Apr 2026

भगवान राम की कृपा से हमने 14 लाख भारतीयों पर भरोसा जताया - पीयूष गोयल

राज्यसभा में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, "भगवान राम की कृपा से हमने 14 लाख भारतीयों पर भरोसा जताया है। जब हमें उनकी निष्ठा, देशभक्ति और कार्यशैली पर पूरा विश्वास है, तो हम देश के कानूनों को भय, दंड या जबरदस्ती के माध्यम से नहीं चलाना चाहते। बल्कि, हम चाहते हैं कि राष्ट्र विश्वास के बल पर प्रगति करे। इसी विश्वास के माध्यम से हम 2047 तक एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने का मार्ग प्रशस्त करना चाहते हैं।"

17:59 (IST) 2 Apr 2026

आज समाज का हर वर्ग संघर्ष कर रहा है- प्रियंका गांधी

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि केरल के किसान, जो विश्व के कुछ बेहतरीन मसालों और फलों का उत्पादन करते हैं, कभी समृद्ध थे। आज समाज का हर वर्ग, जिसमें किसान, मछुआरे और आदिवासी समुदाय शामिल हैं, संघर्ष कर रहा है। देश भर में अल्पसंख्यकों पर व्यापक हमले हो रहे हैं, और केरल के कई लोगों पर अन्य राज्यों में हमले हुए हैं।

17:48 (IST) 2 Apr 2026

अधीर रंजन चौधरी ने अपना नामांकन दाखिल किया

बरहामपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने कहा, "मैंने इससे पहले कभी विधानसभा के लिए नामांकन दाखिल नहीं किया है। मैंने आज अपना नामांकन दाखिल किया है।"

17:29 (IST) 2 Apr 2026

दिल्ली हाई कोर्ट ने हनी सिंह को दिया निर्देश

दिल्ली उच्च न्यायालय ने यो यो हनी सिंह के एक गाने के यूआरएल को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और शेयरिंग प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया है। यह गाना हनी सिंह और बादशाह ने 2006-7 में रिलीज़ किया था। उच्च न्यायालय ने कहा कि गाना अश्लील, भद्दा और महिलाओं के प्रति अपमानजनक है। कलात्मक स्वतंत्रता के नाम पर इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उच्च न्यायालय ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है और मामले की सुनवाई के लिए 7 मई की तारीख तय की है।

17:27 (IST) 2 Apr 2026

बंगाल टूरिस्टों का खुले दिल से स्वागत करता है- टीएमसी

टीएमसी ने कहा कि बंगाल पर्यटकों का खुले दिल से स्वागत करता है और उन्हें पश्चिम बंगाल के मांसाहारी व्यंजनों को आजमाने की सलाह दी।

17:00 (IST) 2 Apr 2026

कोल्लम में बुनियादी ढांचा चरमरा रहा है- प्रियंका गांधी

प्रियंका गांधी ने कहा कि कोल्लम में बुनियादी ढांचा चरमरा रहा है। यहां का एक पुल, जिसे अक्सर "कहीं नहीं जाने वाला पुल" कहा जाता है, राज्य सरकार के भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गया है। कोट्टायम में NH66 टूट चुका है, जो बुनियादी ढांचे की खराब स्थिति को दर्शाता है। यहां खूबसूरत समुद्र तट तो हैं, लेकिन पर्यटन के अवसर सीमित हैं। मुनरो द्वीप में अपार संभावनाएं हैं, फिर भी यह अविकसित बना हुआ है। इसके बजाय, गहरे समुद्र में खनन की अनुमति जैसे निर्णय पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। आज, ईंधन की कीमतें प्रतिदिन बढ़ रही हैं, और मछुआरे और मछुआरिनें संघर्ष कर रहे हैं। काजू और नारियल जैसे कभी फलते-फूलते उद्योग भी हाल के वर्षों में काफी कम हो गए हैं।

16:49 (IST) 2 Apr 2026

कांग्रेस सरकारों ने काजीरंगा को घुसपैठियों के हवाले कर दिया- शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "असम में 9 अप्रैल को मतदान होना है और भाजपा और असम गण परिषद के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाने का समय आ गया है। ये दस साल असम के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखे जाएंगे। काजीरंगा बिल्कुल पास में स्थित है। काजीरंगा के गैंडे दुनिया के कोने-कोने से पर्यटकों को असम की ओर आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं। फिर भी, कांग्रेस सरकारों ने काजीरंगा को घुसपैठियों के हवाले कर दिया।"

16:42 (IST) 2 Apr 2026

डोनाल्ड ट्रंप मोदी को आदेश देते हैं- राहुल गांधी

एक जनसभा में लोकसभा सांसद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, "डोनाल्ड ट्रंप मोदी को आदेश देते हैं और मोदी कुछ नहीं कहते—क्योंकि वे जानते हैं कि ट्रंप के हाथों में उनका भविष्य है।"

16:20 (IST) 2 Apr 2026

हमें यह लड़ाई शांतिपूर्ण तरीके से लड़नी होगी- ममता बनर्जी

एक जनसभा को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, "हमें यह लड़ाई शांतिपूर्ण तरीके से लड़नी होगी। हैदराबाद से कोई आया था, जिसे भाजपा ने आपको भड़काने के लिए पैसे दिए थे; आपको हथियार की तरह इस्तेमाल करते हुए उन्होंने सड़कें जाम कर दीं और न्यायाधीशों को घेर लिया। और नतीजा क्या हुआ?... क्या आप यहां राष्ट्रपति शासन लगवाना चाहते हैं? अगर आप टीएमसी सरकार चाहते हैं, तो आपको जिम्मेदारी से काम लेना होगा; उनके झांसे में मत आइए... किसी की बात मत सुनिए। भाजपा के भीतर सांप्रदायिक तत्व हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप में भी कुछ सांप्रदायिक लोग हैं जिन्हें भाजपा के पैसे से हैदराबाद से भेजा गया है, जो यहां आपके वोटों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। बंगाल, मुर्शिदाबाद और अपने अधिकारों की रक्षा कीजिए।"

16:05 (IST) 2 Apr 2026

मैं चुनाव के लिए 15 दिनों तक बंगाल में रहूंगा- अमित शाह

भवानीपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "मैं चुनाव के लिए 15 दिनों तक बंगाल में रहूंगा।"

15:56 (IST) 2 Apr 2026

शुभेंदु अधिकारी ने अपना नामांकन दाखिल किया

भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित थे। वे भाबनीपुर और नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ रहे हैं।

15:48 (IST) 2 Apr 2026

बदलाव समय-समय पर होने वाली एक नियमित प्रक्रिया- अशोक कुमार मित्तल

आम आदमी पार्टी के सांसद अशोक कुमार मित्तल ने कहा, "इस तरह के बदलाव समय-समय पर होने वाली एक नियमित प्रक्रिया है। राघव जी से पहले एनडी गुप्ता जी उपनेता थे। आज मुझे नियुक्त किया गया है; कल कोई और यह पद संभालेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी पार्टी वास्तव में एक लोकतांत्रिक पार्टी है जो अपने सभी सदस्यों को समय-समय पर प्रशिक्षण प्रदान करना चाहती है और प्रत्येक व्यक्ति के भीतर छिपी प्रतिभा को निखारने और सामने लाने का प्रयास करती है। शायद इसी निरंतर प्रक्रिया के तहत पार्टी ने मुझे यह जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लिया है। हमारे नेता संजय सिंह हैं और मैं उपनेता के रूप में कार्य करूंगा। पार्टी मुझे जो भी जिम्मेदारियां सौंपेगी, मैं उन्हें पूरा करूंगा, चाहे वह सदन में बहसों में भाग लेना हो या संसद और राज्यसभा में पार्टी नेतृत्व द्वारा निर्धारित तरीके से पार्टी का रुख स्पष्ट करना हो। हमारी पार्टी में सब कुछ ठीक है।"

15:41 (IST) 2 Apr 2026

असम में एक भ्रष्ट सरकार है- कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत

असम विधानसभा चुनावों पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, "कांग्रेस का घोषणापत्र आज जारी किया गया। हमारी पांच प्रतिज्ञाएँ पहले ही घोषित की जा चुकी हैं। असम में, हमने महिलाओं के खातों में 50 हजार रुपये जमा करने, वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाकर 1250 रुपये करने और एक मंत्रालय बनाने की बात कही है। हम 10 लाख लोगों को लाभ पहुँचाने वाले भूमि पट्टों की बात कर रहे हैं और हम जुबीन गर्ग के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि असम में एक भ्रष्ट सरकार है, जिसने पिछले 5 से 10 वर्षों में केवल खोखले वादे किए हैं और कोई काम नहीं किया है। इस खोखले वादों वाली सरकार का पर्दाफाश करना आवश्यक है।

15:27 (IST) 2 Apr 2026

हम अपने कामों पर चुनाव जीतना चाहते हैं- नितिन गडकरी

पश्चिम बंगाल चुनावों पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता नितिन गडकरी ने कहा, "हम अपने द्वारा किए गए सकारात्मक कार्यों के आधार पर चुनाव लड़ना और जीतना चाहते हैं। यही हमारी ताकत है।"

15:00 (IST) 2 Apr 2026

देवरिया में महिला का शव मिला, हत्या की आशंका

उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में बृहस्पतिवार को 19 वर्षीय एक युवती का शव मिला, जिसकी मई मे शादी होने वाली थी। ग्रामीणों को आशंका है कि उसकी हत्या की गई है। पुलिस ने बताया कि शव एक झोपड़ी के पास जमीन पर पड़ा मिला, जबकि झोपड़ी के अंदर कपड़े का फंदा लटका हुआ था।

14:04 (IST) 2 Apr 2026
पिछले 5 वर्षों में हर दिन विदेश में 20 से अधिक भारतीय श्रमिकों की मौत हुई- सरकारी आंकड़े

पिछले पांच सालों में हर दिन विदेशी धरती पर 20 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। इनमें से अधिकांश मौतें खाड़ी देशों में हुई हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह द्वारा 29 जनवरी को राज्यसभा में दिए गए एक लिखित जवाब में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, 2021 और 2025 के बीच विदेशों में भारतीय श्रमिकों की मृत्यु की कुल संख्या 37,740 थी। इन मौतों के कारणों का विवरण नहीं दिया गया।

14:03 (IST) 2 Apr 2026
CAPF बिल पर राहुल गांधी

CAPF बिल पर, लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, "...आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत में किसी भी पैरामिलिट्री फ़ोर्स का नेतृत्व ऐसे किसी अधिकारी ने नहीं किया है, जो उसी फ़ोर्स में नीचे के पदों से ऊपर उठकर उस पद तक पहुँचा हो। ऐसी एक भी पैरामिलिट्री फ़ोर्स नहीं है, जिसका नेतृत्व उसी फ़ोर्स के भीतर से उभरा हो। पैरामिलिट्री फ़ोर्स पर शीर्ष नेतृत्व थोपा जाता है। यह पूरी तरह से गलत है