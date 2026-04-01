पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा यह कहने के कुछ दिनों बाद कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो वह बंगाली खान-पान की आदतों, जिनमें मछली और मांस शामिल हैं, पर प्रतिबंध लगाएगी, तृणमूल कांग्रेस ने गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के चुनाव वाले राज्य के 15 दिवसीय दौरे से पहले उन पर अपना हमला तेज कर दिया। एक्स पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में, टीएमसी ने कहा कि बंगाल पर्यटकों का खुले दिल से स्वागत करता है और उन्हें पश्चिम बंगाल के मांसाहारी व्यंजनों को आजमाने की सलाह दी।

पार्टी ने कहा, “अमित शाह ने बंगाल में 15 दिन बिताने का फैसला किया है। बहुत अच्छा। बंगाल पर्यटकों का खुले दिल से स्वागत करता है। आप जितने दिन चाहें रुक सकते हैं और हमारे कुछ बेहतरीन व्यंजनों का स्वाद लेना न भूलें।” पार्टी ने आगे कहा, “हम अत्यधिक अनुशंसा करते हैं, मुरी घोंटो, पाबदा माछेर झाल, इलिश भापा, चिंगरी मलाई करी, भेटकी पतुरी, कोशा मंगशो। आपका प्रवास सुखद रहे!”

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