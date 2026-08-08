Aaj ki Taaja Khabar 8 August 2026 LIVE: आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शनिवार को मुख्य अतिथि के तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में डिग्री प्राप्त करने वाले 3000 से ज्यादा ग्रेजुएट्स सहित 587 पीएचडी शोधार्थियों मौजूद थे। दूसरी ओर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी शनिवार को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने दावा किया है कि इस कार्यक्रम में रिकॉर्ड संख्या में लोग शामिल होंगे। झारखंड में जेपीएससी परीक्षा में हुई धांधली और पेपर लीक के मामले में धरने पर बैठे छात्रों के विरोध प्रदर्शन का शनिवार को 15वां दिन है। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने छात्रों से बातचीत के लिए एक डेलिगेशन बनाया है। वह डेलिगेशन छात्रों से मुलाकात करेगा और मामले के हल निकालने के प्रयास करेगा।

E20 के खिलाफ आक्रामक AAP

पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आक्रामक हो गई है। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लगातार इस नीति के मुद्दे पर लोगों की गाड़ियां खराब होने का हवाला दे रहे हैं। इसी प्रक्रिया के तहत आम आदमी पार्टी E-20 पेट्रोल के खिलाफ देशभर में अभियान शुरू करने जा रही है। आज से अलग-अलग राज्यों में टाउनहॉल आयोजित कर लोगों को E-20 पेट्रोल से जुड़ी समस्याओं और वाहनों पर इसके कथित असर के बारे में जानकारी देगी।

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