Aaj ki Taaja Khabar 8 August 2026 LIVE: आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शनिवार को मुख्य अतिथि के तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में डिग्री प्राप्त करने वाले 3000 से ज्यादा ग्रेजुएट्स सहित 587 पीएचडी शोधार्थियों मौजूद थे। दूसरी ओर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी शनिवार को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने दावा किया है कि इस कार्यक्रम में रिकॉर्ड संख्या में लोग शामिल होंगे। झारखंड में जेपीएससी परीक्षा में हुई धांधली और पेपर लीक के मामले में धरने पर बैठे छात्रों के विरोध प्रदर्शन का शनिवार को 15वां दिन है। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने छात्रों से बातचीत के लिए एक डेलिगेशन बनाया है। वह डेलिगेशन छात्रों से मुलाकात करेगा और मामले के हल निकालने के प्रयास करेगा।
E20 के खिलाफ आक्रामक AAP
पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आक्रामक हो गई है। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लगातार इस नीति के मुद्दे पर लोगों की गाड़ियां खराब होने का हवाला दे रहे हैं। इसी प्रक्रिया के तहत आम आदमी पार्टी E-20 पेट्रोल के खिलाफ देशभर में अभियान शुरू करने जा रही है। आज से अलग-अलग राज्यों में टाउनहॉल आयोजित कर लोगों को E-20 पेट्रोल से जुड़ी समस्याओं और वाहनों पर इसके कथित असर के बारे में जानकारी देगी।
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पीएम मोदी के बाद नितिन नवीन से मिले सीएम योगी
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकारी आवास, 7 लोक कल्याण मार्ग (7 LKM) पहुंच कर उनसे मुलाकात की है। बताया जा रहा कि करीब एक घंटे उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ बैठक की।
Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: हाईकोर्ट में बनाए गए नए पद
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट (जोधपुर और जयपुर बेंच) में नए पद बनाए गए हैं, जिनमें 10 एडिशनल एडवोकेट जनरल, नौ असिस्टेंट गवर्नमेंट काउंसिल और दो स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर शामिल हैं। इन नए एडिशनल एडवोकेट जनरल के ऑफिस में मदद के लिए मिनिस्ट्रियल कैडर के कुल 40 नए पद बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट और सेशन लेवल पर 38 नई अदालतें भी बनाई गई हैं।
Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: नरेला में दर्दनाक हादसे बुजुर्ग महिला की मौत
दिल्ली के नरेला में एक दर्दनाक हादसे में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। महिला सुबह सैर के लिए निकली थी। उसी दौरान कार ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जेल से बाहर आएगा अतीक अहमद का बेटा अली अहमद
इलाहाबाद हाई कोर्ट से पैरोल मिलने के बाद दिवंगत माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को झांसी जेल से उसके भाई अबान के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ले जाया जा रहा है.अबान को आज प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा.
Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: सीएम योगी ने कांवड़ियों पर बरसाए फूल
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में कांवड़ियों पर फूलों की पंखुड़ियां बरसाईं और उनका स्वागत किया। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए।
Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: अमरनाथ यात्रा बंद की गई
जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश और खराब मौसम के चलते अमरनाथ यात्रा को अभी बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने यह कदम यात्रियों की सुरक्षा के लिए उठाया है।
Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: कुश महतो बोले- सरकार-छात्र करेंगे बातचीत
रांची में जेपीएससी-जेएसएससी उम्मीदवारों के विरोध प्रदर्शन कर रहे कुश महतो ने कहा, "हमने 10 लोगों को चुना है, संभवतः दोनों पक्षों से पांच-पांच लोग। बातचीत देवेंद्र महतो के नेतृत्व में होगी। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो हम भूख हड़ताल जारी रखेंगे। हम दिन-ब-दिन कमजोर होते जा रहे हैं, ऊर्जा खो रहे हैं, लेकिन हमारा मनोबल नहीं टूट रहा है, अगर हेमंत सोरेन इस बार हमारी मांगें पूरी नहीं करते हैं, तो झारखंड भर के छात्र हमारी भूख हड़ताल में शामिल होंगे।"
Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: जम्मू कश्मीर में ढह गई पुलिया
जम्मू-कश्मीर के भलेस के गिल कुनान रोड पर छह मीटर लंबी पुलिया ढह गया। एक स्थानीय निवासी ने बताया, “लोग पिछले एक साल से बिना पक्की सड़क के रह रहे हैं। इससे पहले भी यहां एक दुर्घटना हुई थी, जिसमें 15 लोग घायल हो गए थे और एक महिला की मौत हो गई थी। आज एक और बड़ी दुर्घटना होते-होते बची। यहां बार-बार दुर्घटनाएं होती रहती हैं, और समस्या का कभी भी पूरी तरह से समाधान नहीं होता। इस मामले में 2 इंजीनियरों को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। मैं नव नियुक्त इंजीनियर से अनुरोध करता हूं कि वे कम से कम इस मामले पर गौर करें। यहां बड़ी आबादी रहती है, फिर भी वे डेढ़ साल से बिना पक्की सड़क के रह रहे हैं। इसलिए इसे बनाया जाए।"
Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: सीएम योगी आज मेरठ का दौरा करेंगे
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को गाजियाबाद, मेरठ व बागपत में कांवड़ यात्रा मार्ग का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। इस दौरान वे शिवभक्तों पर फूलों की बारिश भी करेंगे। इसके बाद मेरठ में मेरठ-रुड़की हाईवे स्थित दुल्हैड़ा चुंगी पर कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा भी करेंगे।
Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: छात्रों और सरकार के बीच होगी बातचीत
छात्रों के विरोध प्रदर्शन में भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा, "टीम ने हमें बताया है कि हम सुबह 10 बजे सर्किट हाउस में बातचीत के लिए जाएंगे। अगर अन्य छात्रों की मुलाकात के दौरान सरकार हमारी मांगों पर सहमत हो जाती, तो हमें भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती। चाहे हम कितने भी लोग उनसे मिलने जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सभी की मांगें एक ही हैं, जिन्हें पूरा किया जाना चाहिए।"
Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: जीशान सिद्दीकी की बहन को सोशल मीडिया पर धमकी
मुंबई पुलिस ने कहा है कि NCP नेता जीशान सिद्दीकी की बहन ने सोशल मीडिया पर उन्हें मिली धमकी के मामले में मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस और जानकारी जुटा रही है और जांच शुरू हो गई है। जैसे ही और जानकारी और सबूत मिल जाएंगे, केस दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
केरल के मलप्पुरम जिले में एनआईए ने बड़ी मात्रा में अवैध विस्फोटक बरामदगी मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया। एनआईए ने एक बयान में कहा कि गिरफ्तार किए गए तीनों लोगों की पहचान मंतागौड़ बिरादार, बापागौड़ भीरमाया चौधरी और प्रकाश गौड़ा बिरादार के रूप में हुई है।
एनआईए ने बताया कि कर्नाटक के विजयपुरा जिले के रहने वाले इन तीनों आरोपियों को उनके गृह जिले से गिरफ्तार किया गया है। एजेंसी ने कहा कि इन गिरफ्तारियों के साथ ही इस मामले में अब तक एनआईए 11 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।
Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: छात्रों की गूंज कार्यक्रम जेन जी से संवाद करेंगे राहुल गांधी
लोकसभा में नेता विपक्ष और रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शनिवार को ही उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान वे छात्रों को होने वाली परेशानियों के बारे में चर्चा करेंगे और उनके सामने आने वाली चुनौतियों के मुद्दे पर संवाद करेंगे।
Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: IIT दिल्ली के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को सुबह 11 बजे आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वो कार्यक्रम में डिग्री प्राप्त करने वाले 3000 से ज्यादा ग्रेजुएट्स सहित 587 पीएचडी शोधार्थियों को संबोधित करेंगे।