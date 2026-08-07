छात्र नेता रवींद्र पासवान ने कहा, "SDO ने हमें संदेश दिया है कि सरकार हमसे बातचीत करने को तैयार है। हमारा प्रतिनिधिमंडल बातचीत के लिए स्टेट गेस्ट हाउस जा रहा है। हम जल्द से जल्द वहां पहुंचेंगे। मैं झारखंड के सभी छात्रों और युवाओं को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हमारा प्रतिनिधिमंडल आपके प्रतिनिधि के तौर पर वहां जा रहा है। हमारी सभी मांगें ज़रूरी हैं; अगर उनमें से एक भी मांग नहीं मानी गई तो हम बातचीत को सफल नहीं मानेंगे और अपना विरोध जारी रखेंगे। हमने 10 सदस्यों का एक नया प्रतिनिधिमंडल बनाया है। मुझे उम्मीद है कि CM और उनकी टीम के साथ बातचीत सफल रहेगी। हमारी मुख्य मांगों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है - कैंसिलेशन (रद्द करना), जांच और सुधार। कैंसिलेशन के तहत, हम मुख्य रूप से JSSC और TDPL एजेंसी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। हम उन सभी परीक्षाओं को भी रद्द करने की मांग कर रहे हैं जिनमें अभय तिवारी शामिल थे। जहां तक ​​जांच की बात है, हम CBI और ED दोनों से जांच की मांग कर रहे हैं। JPSC और JSSC में सुधार किए जाने की ज़रूरत है।"

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