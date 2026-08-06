ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में बृहस्पतिवार को भारी बारिश हुई, जिससे निचले इलाकों में कई घरों के अंदर पानी घुस गया। IMD के अधिकारियों के मुताबिक, शहर में बुधवार रात 11 बजे से बृहस्पतिवार तड़के तक भारी बारिश का सिलसिला जारी रहा। इस दौरान शहर में करीब 100 मिलीमीटर (मिमी) बारिश रिकॉर्ड की गई।

आईएमडी ने बृहस्पतिवार को क्योंझर और मयूरभंज जिलों के लिए भारी बारिश का अनुमान जताते हुए 'ऑरेंज अलर्ट' (तैयार रहें) जारी किया है। इसी तरह, बालासोर, भद्रक, जाजपुर, सुंदरगढ़, देवगढ़, अंगुल, ढेंकनाल, नुआपाड़ा, कालाहांडी, कंधमाल, नवरंगपुर, रायगड़ा, कोरापुट, मलकानगिरी, गजपति और गंजाम जिलों में आज के लिए के लिए 'येलो अलर्ट' (सतर्क रहें) जारी किया है।