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Aaj ki Taaja Khabar 6 August 2026 LIVE: संसद के मानसून सत्र में हंगामा जारी है। गुरुवार को कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के द्वारा पुलिस द्वारा किए गए बल प्रयोग पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग की।

NEET पेपर लीक मामे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड की राजधानी रांची में छात्रों का प्रदर्शन भी जारी है। कांग्रेस पार्टी ने गुरुवार को कहा कि वह रांची में आंदोलनरत छात्रों के समर्थन में खड़ी है तथा उन्हें न्याय दिलाना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

दिल्ली एनसीआर में बारिश

दिल्ली एनसीआर में गुरुवार सुबह से बारिश जारी है। बारिश की वजह से दिल्ली, गाजियाबाद और गुरुग्राम की कई सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए गुरुवार दिनभर गरज के साथ मध्यम से तेज बारिश का अनुमान जताते हुए ‘ऑरेंज’ अलर्ट जारी किया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।

Live Updates
13:41 (IST) 6 Aug 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: दिल्ली हाई कोर्ट ने सुशील कुमार की याचिका खारिज की

दिल्ली हाई कोर्ट ने पहलवान सुशील कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी है। वह साल 2021 में हुई पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के आरोपी हैं। उनकी जमानत सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी।

13:27 (IST) 6 Aug 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: सपा अराजक, जनेश्वर मिश्र के सिद्धांत को भूल चुकी है- बृजेश पाठक

यूपी के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने कहा- अखिलेश यादव को इसके बजाय अपनी पार्टी की हालत पर ध्यान देना चाहिए। समाजवादी पार्टी सम्मानित जनेश्वर मिश्र के सिद्धांतों से भटक गई है और अराजक व अलोकतांत्रिक हो गई है।

उन्होंने कहा - जनेश्वर मिश्र कहा करते थे कि जब सदन का सत्र चल रहा हो, तो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के ज़रिए वहां जनता की आवाज़ उठाई जानी चाहिए। समाजवादी पार्टी सम्मानित राम मनोहर लोहिया और जनेश्वर मिश्र के आदर्शों से पूरी तरह दूर हो गई है। यह पार्टी अब व्यक्ति-केंद्रित राजनीति से चलती है और अराजकता, गुंडागर्दी और राज्य को दंगों की ओर धकेलने वालों का समर्थन करती है।

13:16 (IST) 6 Aug 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू

अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधान निरस्त किये जाने के सात साल पूरे होने पर पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कड़ी कर दी गयी, इस कारण एक दिन के लिए रोकी गई वार्षिक अमरनाथ यात्रा गुरुवार को जम्मू से फिर शुरू हो गयी।

दक्षिण कश्मीर में अमरनाथ गुफा मंदिर की यात्रा के लिए 1801 तीर्थयात्रियों का जत्था भगवती नगर आधार शिविर से रवाना हुआ। अब तक 4.71 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने 3,880 मीटर ऊंचाई पर स्थित गुफा मंदिर में भगवान शिव के हिमलिंगम के दर्शन किए हैं। 

13:13 (IST) 6 Aug 2026
Aaj ki Taaja Khabar LIVE: छात्रों की गूंज कार्यक्रम कैंसिल होने पर क्या बोले राम गोपाल

राम गोपाल यादव ने कहा कि यूपी सरकार नियमों के मुताबिक कोई काम नहीं कर रही है। उन लोगों ने खुद को नियमों से ऊपर मानना शुरू कर दिया है। लोग उन्हें सबक सिखाएंगे। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।

13:11 (IST) 6 Aug 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: भुवनेश्वर में भारी बारिश

ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में बृहस्पतिवार को भारी बारिश हुई, जिससे निचले इलाकों में कई घरों के अंदर पानी घुस गया। IMD के अधिकारियों के मुताबिक, शहर में बुधवार रात 11 बजे से बृहस्पतिवार तड़के तक भारी बारिश का सिलसिला जारी रहा। इस दौरान शहर में करीब 100 मिलीमीटर (मिमी) बारिश रिकॉर्ड की गई।

आईएमडी ने बृहस्पतिवार को क्योंझर और मयूरभंज जिलों के लिए भारी बारिश का अनुमान जताते हुए 'ऑरेंज अलर्ट' (तैयार रहें) जारी किया है। इसी तरह, बालासोर, भद्रक, जाजपुर, सुंदरगढ़, देवगढ़, अंगुल, ढेंकनाल, नुआपाड़ा, कालाहांडी, कंधमाल, नवरंगपुर, रायगड़ा, कोरापुट, मलकानगिरी, गजपति और गंजाम जिलों में आज के लिए के लिए 'येलो अलर्ट' (सतर्क रहें) जारी किया है। 

13:08 (IST) 6 Aug 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: बंगाल एक-दो साल में आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएगा- शुभेंदु अधिकारी

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में 'टेक्सटाइल एक्सपो' के उद्घाटन कार्यक्रम में कहा कि बंगाल एक-दो साल में आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएगा और सभी क्षेत्रों में तेजी से तरक्की करेगा।

13:07 (IST) 6 Aug 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: दिल्ली में बारिश की वजह से कई जगह जलभराव

देश की राजधानी दिल्ली में बारिश की वजह से कई जगह जलभराव की घटनाएं सामने आई हैं। देखिए संगम विहार का नजारा

https://twitter.com/ANI/status/2085257647222394895

13:05 (IST) 6 Aug 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: नीट पेपर लीक मामले में आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले में आरोपियों की न्यायिक हिरासत 10 अगस्त तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट और दस्तावेजों की जांच पूरी हो चुकी है। कोर्ट शायद कल चार्जशीट पर संज्ञान ले सकता है। इसके बाद, कोर्ट आरोप पर बहस की सुनवाई शुरू करेगा। इस मामले में संज्ञान लेने के आदेश के लिए 7 अगस्त की तारीख तय की गई है।

12:59 (IST) 6 Aug 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: यूपी के कई जिलों में बारिश का अलर्ट

उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में आगरा, अमेठी, अयोध्या, बांदा, बागपत, बाराबंकी, बुलंदशहर, फतेहपुर, हमीरपुर, नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़ का अलर्ट जारी किया गया है।

12:58 (IST) 6 Aug 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: अतीक अहमद के बेटे की मौत

माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे आबान की सड़क हादसे में मौत हो गई है। इस हादसे में एक और युवक की मौत हो गई है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।

12:56 (IST) 6 Aug 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: संसद में हंगामा जारी

संसद के मानसून सत्र में छात्रों के प्रदर्शन पर पुलिस एक्शन को लेकर हंगामा जारी है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मसले पर फिर से अमित शाह के बयान की मांग की।