Aaj ki Taaja Khabar 30 July 2026 LIVE: जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन खत्म हुए पांच दिन हो चुके हैं लेकिन इस मामले पर चर्चा अभी जारी है। गुरुवार को संसद में एक बार फिर से छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल मुद्दा बना। लोकसभा और राज्यसभा में इस विषय पर लगातार हंगामा हो रहा है। इस गतिरोध के बीच बीच अपडेट यह है कि पीएम नरेंद्र मोदी अपनी सरकार के सीनियर मंत्रियों के साथ हाई लेवेल मीटिंग कर रहे हैं। इनमें डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर और एनएसए अजित डोभाल शामिल हैं। मानसून सत्र के लेटेस्ट अपडेट के लिए यहां क्लिक करें।

छात्रों के प्रदर्शन पर पैलेट गन के इस्तेमाल से जुड़े मामले पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। इस मामले पर कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार नीट प्रश्नपत्र लीक के विरोध-प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन से घायल हुए लोगों को बेहतरीन इलाज मुहैया कराए। इस दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए धातु आधारित पैलेट गन के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सवाल उठाए। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।

तीन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव

इसके अलावा बिहार की बांकीपुर, मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मांजलपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। बांकीपुर विधानसभा सीट पर मुकाबला जन सुराज के प्रशांत किशोर और बीजेपी के नीरज सिन्हा के बीच हैं। इस सीट पर राजद की प्रत्याशी रेखा गुप्ता चुनाव मैदान में हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर बीजेपी के आशुतोष तिवारी और कांग्रेस घनश्याम सिंह के बीच मुकाबला है। गुजरात की मांजलपुर सीट पर बीजेपी के गोविंदभाई पटेल और कांग्रेस के भीखाभाई रबारी के बीच टक्कर है।

Live Updates