Aaj ki Taaja Khabar 30 July 2026 LIVE: जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन खत्म हुए पांच दिन हो चुके हैं लेकिन इस मामले पर चर्चा अभी जारी है। गुरुवार को संसद में एक बार फिर से छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल मुद्दा बना। लोकसभा और राज्यसभा में इस विषय पर लगातार हंगामा हो रहा है। इस गतिरोध के बीच बीच अपडेट यह है कि पीएम नरेंद्र मोदी अपनी सरकार के सीनियर मंत्रियों के साथ हाई लेवेल मीटिंग कर रहे हैं। इनमें डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर और एनएसए अजित डोभाल शामिल हैं। मानसून सत्र के लेटेस्ट अपडेट के लिए यहां क्लिक करें।
छात्रों के प्रदर्शन पर पैलेट गन के इस्तेमाल से जुड़े मामले पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। इस मामले पर कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार नीट प्रश्नपत्र लीक के विरोध-प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन से घायल हुए लोगों को बेहतरीन इलाज मुहैया कराए। इस दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए धातु आधारित पैलेट गन के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सवाल उठाए। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।
तीन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव
इसके अलावा बिहार की बांकीपुर, मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मांजलपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। बांकीपुर विधानसभा सीट पर मुकाबला जन सुराज के प्रशांत किशोर और बीजेपी के नीरज सिन्हा के बीच हैं। इस सीट पर राजद की प्रत्याशी रेखा गुप्ता चुनाव मैदान में हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर बीजेपी के आशुतोष तिवारी और कांग्रेस घनश्याम सिंह के बीच मुकाबला है। गुजरात की मांजलपुर सीट पर बीजेपी के गोविंदभाई पटेल और कांग्रेस के भीखाभाई रबारी के बीच टक्कर है।
Aaj ki Taaja Khabar LIVE: पीएम कर रहे हाई-लेवल मीटिंग
पीएम नरेंद्र मोदी इस समय अपनी सरकार के सीनियर मंत्रियों के साथ हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। इनमें डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर और एनएसए अजित डोभाल शामिल हैं।
Aaj ki Taaja Khabar LIVE: किसके आदेश पर ये गोलियां और आंसू गैस के गोले चलाए गए?- चंद्रशेखर
भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने कहा- किसी भी मामले में जवाबदेही तय होनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आती है। अक्सर यह दावा किया जाता है कि उत्तर प्रदेश में कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश उस समय के मंत्री ने दिया था। अगर यह कहना गलत है कि मौजूदा गृह मंत्री ने यह आदेश नहीं दिया था, तो यह प्रचार करना भी गलत है कि उस समय के मंत्री ने कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया था। आपको यह भी बताना होगा कि किसके आदेश पर ये गोलियां और आंसू गैस के गोले चलाए गए?... यह एक बहुत बड़ी घटना हो सकती थी... क्या इन सभी बातों को भुला दिया जाना चाहिए?... यह सच है कि जवाबदेही तय होनी चाहिए।
Aaj ki Taaja Khabar LIVE: ममता बनर्जी के सीएम काल में शिक्षकों पर चली थी लाठी- काकोली घोष
काकोली घोष ने गुरुवार को कहा कि जब ममता बनर्जी सीएम थीं, तब प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों पर लाठी चलाई गई थी। उन्हें इसका जवाब देना चाहिए।
Aaj ki Taaja Khabar LIVE: सिलेंडर में धमाका, 10 घायल
तमिलनाडु के तंजावुर में गैस लीक की वजह से एक सिलेंडर में धमाका हो गया है। इस धमाके की वजह से 15 साल की लड़की समेत दस लोग जख्मी हो गए। पीटीआई के अनुसार, जख्मियों में से सात आईसीयू में एडमिट हैं।
Aaj ki Taaja Khabar 30 July 2026 LIVE: SFI की आइशी घोष के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट रद्द
दिल्ली की एक अदालत ने 2021 के एक मामले में एसएफआई की संयुक्त सचिव आइशी घोष के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट बृहस्पतिवार को रद्द कर दिया। अदालत में आइशी घोष के पेश होने के बाद न्यायिक दंडाधिकारी विजयश्री राठौर ने घोष के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट रद्द कर दिए।
इससे पहले बुधवार को, अदालत ने उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर रोक लगा दी थी। घोष के वकील ने अदालत को सूचित किया था कि ''अपरिहार्य परिस्थितियों'' के कारण उनकी मुवक्किल सुनवाई की पिछली तारीख पर पेश नहीं हो सकी थीं। यह मामला घोष के खिलाफ 2021 में बाराखंबा रोड पुलिस थाना में दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है।
Aaj ki Taaja Khabar LIVE: बांकीपुर में 11 बजे तक 11.50% मतदान
बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर 11 बजे तक 11.50% मतदान संपन्न हुआ।
Aaj ki Taaja Khabar LIVE: सुप्रीम कोर्ट ने भगवंत मान से जवाब मांगा, 2020 दंगे से जुड़ा है मामला
सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दंगे के मामले को रद्द करने के खिलाफ चंडीगढ़ प्रशासन की याचिका पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं से जवाब मांगा।
Aaj ki Taaja Khabar 30 July 2026 LIVE: आरएएफ के हथियारों की विवरण पुस्तिका सुरक्षित रखे- सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा - दिल्ली सरकार नीट प्रश्नपत्र लीक के विरोध-प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन से घायल हुए लोगों को बेहतरीन इलाज मुहैया कराए
सुप्रीम कोर्ट ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए धातु आधारित पैलेट गन के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सवाल उठाए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पुलिस को असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल करने के लिए अधिकृत किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- केंद्र सरकार नीट प्रश्नपत्र लीक के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन के दौरान जंतर-मंतर पर तैनात आरएएफ के हथियारों की विवरण पुस्तिका सुरक्षित रखे।
Aaj ki Taza Khabar LIVE: दतिया में शांतिपूर्वक मतदान जारी
दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव के तहत बृहस्पतिवार को शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है और सुबह नौ बजे तक 19.05 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।
Aaj ki Taza Khabar LIVE: बांकीपुर में सुबह नौ बजे तक 4.61 प्रतिशत मतदान
बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में मतदान धीमी गति से जारी है और निर्वाचन आयोग के अनुसार, सुबह नौ बजे तक 3.80 लाख पात्र मतदाताओं में से 4.61 प्रतिशत ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।
Aaj ki Taza Khabar LIVE: विपक्षी की भूमिका नकारात्मक है- जेपी नड्डा
जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष मुद्दा विहीन है। वह लगातार गोल पोस्ट बदल रहा है। मोदी सरकार हर मदुदे पर चर्चा करने के लिए तैयार है लेकिन विपक्ष किसी भी तरह सत्र को बाधित करना चाहता है।
Aaj ki Taza Khabar LIVE: छात्रों पर पैलेट गन क्यों चलाई ये बताए सरकार- महुआ
महुआ मोइत्रा ने संसद परिसर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश यह नहीं जानना चाहता कि अमित शाह किस स्टाइल की धोती पहन रहे हैं। देश जानना चाहता है कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर पैलेट गन क्यों चलवाई गई।