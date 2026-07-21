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Aaj ki Taaja Khabar LIVE: दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुए लाठी चार्ज के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सांसद प्रियंका गांधी कांग्रेस सांसदों के साथ पीएम आवास के सामने धरने पर बैठे हैं। राहुल गांधी ने छात्रों पर हुए लाठी चार्ज के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया है। इस बीच केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह राहुल गांधी से बात कर रहे हैं। जितेंद्र सिंह ने पहले राहुल गांधी से मुलाकात की और उसके बाद गृहमंत्री अमित शाह के पास मिलने पहुंचे। गृहमंत्री अमित शाह को पूरी बात बताने के बाद फिर से राहुल गांधी से बात करने जितेंद्र सिंह उनके पास पहुंचे हैं।

सिक्किम के नामची जिले के सामरदुंग स्थित एनएचपीसी की निर्माणाधीन तीस्ता स्टेज-6 जलविद्युत परियोजना की सुरंग में हुए हादसे में अब तक 10 शवों को बरामद कर लिया गया है। जिला प्रशासन ने मंगलवार को इसकी पुष्टि की। इस दर्दनाक हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से फोन पर बात कर स्थिति की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने चल रहे बचाव अभियान की समीक्षा करते हुए राज्य सरकार को केंद्र की ओर से हरसंभव सहायता का भरोसा दिया है।

विपक्ष के बार-बार हंगामे के बाद मंगलवार को दोनों सदनों (लोकसभा-राज्यसभा) की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही बुधवार को सुबह 11 बजे फिर से शुरू होगी। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही में लगातार हंगामा और नारेबाजी होती रही, जिसमें विपक्ष ने NEET परीक्षा के पेपर लीक मुद्दे और सोमवार (20 जुलाई, 2026) को नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन और संसद मार्च पर पुलिस की कार्रवाई पर चर्चा की मांग की।

दिल्ली में सोमवार को कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन जारी रहा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जबरदस्त टकराव हुआ। इस टकराव में कई छात्रों के साथ ही बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान भी घायल हुए। दिल्ली पुलिस ने सोमवार रात को जंतर-मंतर को खाली करा दिया। इसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके, सौरव दास, आशुतोष रांका और सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि केरल हाउस के बाहर धरने पर बैठ गए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सीजेपी के प्रदर्शनकारी पिछले महीने से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं।

वहीं, प्रस्तावित भारत-अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में मंगलवार यानी आज पंजाब, हरियाणा और कई अन्य राज्यों के हजारों किसान दिल्ली कूच पर निकल पड़े हैं। किसान हरियाणा-पंजाब के शंभू बॉर्डर पहुंच गए हैं। किसान राजधानी के किसान घाट पर आयोजित महापंचायत में शामिल होने जा रहे हैं। किसानों के मार्च को देखते हुए हरियाणा पुलिस ने शंभू बॉर्डर समेत दिल्ली से जुड़े प्रमुख मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। भारतीय किसान यूनियन (चढ़ूनी गुट) के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी को हिरासत में ले लिया गया है जबकि कई जगह बैरिकेडिंग कर किसानों को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की जा रही है। इस बीच, किसानों ने इस बार ट्रैक्टरों की बजाय बसों और निजी वाहनों से दिल्ली पहुंचने की रणनीति अपनाई है ताकि बड़ी संख्या में लोग महापंचायत में शामिल हो सकें।

Live Updates

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए संसदीय दल की बैठक की अध्यक्षता की

23:37 (IST) 21 Jul 2026

विपक्षी नेताओं को हिरासत से पुलिस ने किया रिहा

दिल्ली पुलिस ने विपक्षी सांसदों को हिरासत में लिया था, जिसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सपा मुखिया अखिलेश यादव और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी शामिल थीं। पुलिस ने सभी विपक्षी नेताओं को हिरासत से रिहा कर दिया है। दिल्ली पुलिस राहुल गांधी को छत्रसाल स्टेडियम लेकर गई थी, जहां से उन्हें रिहा किया गया है। अखिलेश यादव को भी पुलिस छत्रसाल स्टेडियम में लेकर गई थी जहां से उन्हें भी रिहा किया गया है।

20:21 (IST) 21 Jul 2026

अकाउंटेबिलिटी से शुरुआत करें- मनोज झा

आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, "मैं आपको एक बात बता दूं: ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ विपक्ष एकजुट हुआ है; मैंने पिछले 20 सालों में कई विरोध आंदोलन देखे हैं। मैं यूनिवर्सिटी लेवल पर भी इन सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करता हूं, फिर भी मैंने लोगों का इतना नैचुरल, अपने आप इकट्ठा होना कभी नहीं देखा। यह रूलिंग पावर को सीधी चुनौती है। आप कितनी भी चीज़ों को छिपाने की कोशिश करें। बस अकाउंटेबिलिटी से शुरुआत करें।"

19:13 (IST) 21 Jul 2026

सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से मेदांता अस्पताल में किया गया शिफ्ट

सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से मेदांता अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। एंबुलेंस से सोनम वांगचुक को मेदांता अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनका इलाज चलेगा।

18:21 (IST) 21 Jul 2026

राहुल बात से मुकर गए- जितेंद्र सिंह

राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद जितेंद्र सिंह ने कहा, "राहुल बात से मुकर गए। सरकार चर्चा को तैयार है। राहुल गांधी की मांगों पर आश्वासन दिया है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की नई मांग की गई।"

17:47 (IST) 21 Jul 2026

गृह मंत्री अमित शाह के मुलाकात के बाद फिर राहुल से मिलने पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह राहुल गांधी से बात कर रहे हैं। जितेंद्र सिंह ने पहले राहुल गांधी से मुलाकात की और उसके बाद गृहमंत्री अमित शाह के पास मिलने पहुंचे। गृहमंत्री अमित शाह को पूरी बात बताने के बाद फिर से राहुल गांधी से बात करने जितेंद्र सिंह उनके पास पहुंचे हैं।

17:38 (IST) 21 Jul 2026

प्रीति जिंटा ने किया छात्रों का समर्थन

अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने मंगलवार को NEET परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों का समर्थन किया और जंतर-मंतर पर सक्रिय कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का समर्थन किया। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वांगचुक की सेहत और बिगड़ने से पहले उनसे बातचीत शुरू की जाए और देश की शिक्षा प्रणाली में सुधार की मांग की।

17:27 (IST) 21 Jul 2026

छात्रों से राहुल की अपील

राहुल गांधी ने लोगों से अपने प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सभी देशभक्त भारतीय हमारे धरने में शामिल हों। राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों पर हमला हर एक भारतीय परिवार पर हमला है और छात्रों की आवाज दवाई नहीं जा सकती।

17:27 (IST) 21 Jul 2026

पीएम मोदी से राहुल गांधी ने मांगा जवाब

छात्रों पर हुए हमले को लेकर राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पर जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी से बात करने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन पहुंचे थे।

17:12 (IST) 21 Jul 2026

जितेंद्र सिंह के साथ हैं केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन

केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के साथ हैं, जिन्होंने राहुल गांधी से प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना समाप्त करने का आग्रह किया।

16:55 (IST) 21 Jul 2026

राहुल गांधी से बातचीत करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह

कांग्रेस सांसदों के साथ धरने पर बैठे राहुल गांधी से बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पहुंचे हैं। जितेंद्र सिंह राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बात कर रहे हैं।

16:14 (IST) 21 Jul 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: पीएम आवास के सामने धरने पर बैठे राहुल-प्रियंका

दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुए लाठी चार्ज के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सांसद प्रियंका गांधी कांग्रेस सांसदों के साथ पीएम आवास के सामने धरने पर बैठे हैं। राहुल गांधी ने छात्रों पर हुए लाठी चार्ज के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया है।

14:19 (IST) 21 Jul 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: सोनम वांगचुक को मेदांता में किया जाएगा शिफ्ट, पत्नी गीतांजलि की याचिका पर केंद्र सरकार ने कहा – हमें कोई आपत्ति नहीं

दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी की याचिका पर सुनवाई की। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंग्मो ने हाई कोर्ट से अपील की थी कि वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से किसी प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट किया जाए। दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान SG तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र को सोनम वांगचुक को मेदांता अस्पताल शिफ्ट करने पर कोई आपत्ति नहीं है।

https://www.jansatta.com/national/centre-has-no-objection-to-shifting-sonam-wangchuk-to-medanta-hospital-sg-tushar-mehta-submits-to-delhi-high-court/4628099/?ref=hometopblock_hp

12:27 (IST) 21 Jul 2026

Sikkim tunnel collapse: 10 शव बरामद, बंगाल, उत्तराखंड, असम और सिक्किम के रहने वाले थे मृतक

सिक्किम सुरंग ढहने की घटना पर नामची के पुलिस अधीक्षक सोनम डोलमा ने बताया कि 10 शव बरामद किए गए हैं। 3 शवों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। मृतक बंगाल, उत्तराखंड, असम और सिक्किम के निवासी हैं।

https://twitter.com/PTI_News/status/2079459421844070456

12:02 (IST) 21 Jul 2026

बच्चों ने कहा था कि वे अहिंसात्मक तरीके से विरोध करने जा रहे हैं- कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा

युवाओं के विरोध-प्रदर्शन पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, "... वे सभी जवान लोग हैं... उनके माता-पिता उनके लिए लोन लेते हैं क्योंकि वे अपने बच्चों का बेहतर भविष्य चाहते हैं... बच्चों ने कहा था कि वे अहिंसात्मक तरीके से विरोध करने जा रहे हैं... उनकी बात सुनो और उन्हें बुलाओ। इस सबके लिए वही(केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान) ज़िम्मेदार हैं... यह कोई नया मुद्दा नहीं है। यह बार-बार हो रहा है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है... देश के युवा कह रहे हैं कि हम इतना सफर कर रहे हैं... हम इस मुद्दे को हल्के में नहीं ले सकते हैं... यह गरीबों, किसानों और बच्चों के खिलाफ है..."

12:01 (IST) 21 Jul 2026

मोदी जी एंटी यूथ हैं, एंटी गरीब हैं और एंटी किसान हैं - प्रियंका गांधी

युवाओं के विरोध-प्रदर्शन पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, "हम इस मुद्दे को काफी समय से उठा रहे हैं ये कोई नया मुद्दा नहीं है लेकिन मुद्दा ये है कि बार-बार ये हो रहा है लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है मुझे याद है जब मैं यूपी में काम कर रही थी तो जब पेपर लीक हुए थे उसमें सबसे नीचे वाले अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया था और दो दिन के लिए रखा और उसके बाद बात वही रुक जाती है किसी पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अभी ये मुद्दा इसलिए ज्वलंत हैं क्योंकि ये देश के युवा है और उनके मां-बाप उन्हें लोन लेकर पढ़ाते हैं ये कितनी मुश्किल परिस्थिति है बच्चा कह रहा है कि क्या मैं संघर्ष ही करता रहूं? ये बहुत गंभीर मामला है इस हल्के में नहीं लिया जा सकता है..आज बच्चे बहुत दुखी हैं....ये सदन ही युवा का है हम सब को उन्होंने ही यहां रखा है...मोदी जी एंटी यूथ हैं, एंटी गरीब हैं और एंटी किसान हैं 12 साल हो गए हैं आप सब देख रहे हैं..बच्चों की आवाज आप सुन लीजिए और मंत्री से इस्तीफा दिलवाए...एक जमाना था जब मंत्री जिम्मेदारी लेते थे..आप भी जिम्मेदारी लीजिए और सिस्टम को दुरूस्त करिए ।

12:00 (IST) 21 Jul 2026

आपने देखा कल युवा ने अपनी शक्ति दिखा दी- TMC सांसद महुआ माजी

TMC सांसद महुआ माजी ने कहा, "आपने देखा कल युवा ने अपनी शक्ति दिखा दी। सदन चल रहा है इतनी सुरक्षा है। बच्चों को जगह-जगह रोका जा रहा था इसके बावजूद उन्होंने बहुत ताकत दिखाई और बच्चे आकर आंदोलन किए। लेकिन उन पर जो ये दमनकारी रवैया अपनाया गया ये बिल्कुल सही नहीं था पूरा देश देख रहा है पूरी दुनिया देख रही है...कल साबित हो गया सरकार युवा विरोधी है उनको दबा रही है उनकी छोटी से मांग है पेपर लीक के लिए जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, इतनी सी मांग नहीं पूरी कर पा रहे हैं? लाखों युवा के भविष्य का सवाल है...आप किसके लिए देश चल रहे हैं चंद पूंजीपतियों के लिए? देश का भविष्य युवा है कल जो हुआ वो सबने देखा और हर तरफ इसकी निंदा हो रही है..

11:58 (IST) 21 Jul 2026

Parliament Monsoon Session LIVE: प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि युवाओं की कई उम्मीदों को कैसे पूरा किया जाए- भाजपा सांसद कंगना रनौत

NDA संसदीय दल की बैठक 'मंगल मिलन' पर भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा, "प्रधानमंत्री ने हमें मार्गदर्शन दिया और कई चीज़ों पर निर्देश भी दिए। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि युवाओं की कई उम्मीदों को कैसे पूरा किया जाए। उन्होंने NEET के बारे में अपनी रणनीतियां भी साझा कीं।

11:55 (IST) 21 Jul 2026

Parliament Monsoon Session LIVE: प्रधानमंत्री ने कई अहम मुद्दों पर बात की और अपना मार्गदर्शन दिया- केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू

नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) की संसदीय दल की बैठक 'मंगल मिलन' में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, "... प्रधानमंत्री ने सभी को मार्गदर्शन दिया... यह बैठक बहुत सार्थक रही। प्रधानमंत्री ने कई अहम मुद्दों पर बात की और अपना मार्गदर्शन दिया। उन्होंने हाल के महीनों में देश की कामयाबियों का ज़िक्र किया और अलग-अलग देशों के साथ हुए FTA के बारे में बात की। इन समझौतों को लेकर प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि किसानों के हितों को प्राथमिकता दी जाएगी, उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि किसी भी देश के साथ होने वाले FTA में किसानों का कल्याण सबसे अहम होता है, ताकि ये समझौते किसानों और देश, दोनों के ही सर्वोत्तम हितों को पूरा कर सकें।"

11:51 (IST) 21 Jul 2026

Parliament Monsoon Session LIVE: NEET परीक्षा के बारे में प्रधानमंत्री ने बताया कि गड़बड़ी की खबरें मिलने पर सरकार ने तुरंत कार्रवाई की, तेरह लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया- केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, "NEET परीक्षा के बारे में प्रधानमंत्री ने बताया कि गड़बड़ी की खबरें मिलने पर सरकार ने तुरंत कार्रवाई की, तेरह लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इसके अलावा, छात्रों के भविष्य को प्राथमिकता देते हुए, बिना किसी देरी के दोबारा परीक्षा कराई गई और नतीजे घोषित किए गए... उन्होंने भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए उठाए जा रहे कड़े कदमों के बारे में भी बताया... उन्होंने दोषियों को सज़ा देने और मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बनाने पर ज़ोर दिया जिसमें कोई कमी न हो।"

उन्होंने आगे कहा, "NDA चल रहे मॉनसून सत्र के दौरान सकारात्मक भूमिका निभाएगा। देश के हित में लाए जाने वाले बिलों को पारित कराने के हमारे संकल्प में हम एकजुट हैं। हम विपक्ष से भी आग्रह करते हैं कि भले ही अलग-अलग पार्टियों की राय अलग-अलग हो, लेकिन वे देश, उसके भविष्य और युवाओं के लिए मिलकर काम करें।"

11:39 (IST) 21 Jul 2026

Parliament Monsoon Session LIVE: कांग्रेस ने NEET विवाद, कथित पेपर लीक और सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर संसद में नोटिस सबमिट किए

कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने मंगलवार को लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए देश की परीक्षा प्रणाली में चल रहे संकट, प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर चर्चा करने के लिए दिन भर की कार्यवाही स्थगित करने की मांग की।

अपने नोटिस में वेणुगोपाल ने NEET सहित प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं को प्रभावित करने वाले प्रश्न पत्र लीक की 152 घटनाओं की रिपोर्टों का उल्लेख किया और आरोप लगाया कि इस मुद्दे की व्यापकता के बावजूद, दोषियों के खिलाफ कोई सार्थक कार्रवाई नहीं की गई है।

कांग्रेस नेता ने परीक्षा प्रणाली के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई पर भी चिंता जताई और मांग की कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सदन में स्वतः संज्ञान लेते हुए बयान दें।

इसी बीच, कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने भी लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश करते हुए संसद के पास बार-बार कागज लीक होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ दिल्ली पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) द्वारा कथित तौर पर बल प्रयोग के मामले पर चर्चा की मांग की। अपने नोटिस में टैगोर ने आरोप लगाया कि परीक्षा प्रणाली को लेकर जवाबदेही की मांग कर रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग किया गया और संसद परिसर के आसपास इंटरनेट सेवाओं के निलंबन पर भी चिंता व्यक्त की।

राज्यसभा में कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन ने नियम 267 के तहत एक नोटिस प्रस्तुत कर भारत की परीक्षा प्रणाली में जिसे उन्होंने "प्रणालीगत संकट" करार दिया, उस पर चर्चा करने के लिए दिन के कामकाज को निलंबित करने की मांग की। हुसैन के नोटिस में कथित पेपर लीक, सीबीएसई की ऑन-स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के कार्यान्वयन में अनियमितताओं, भर्ती परीक्षाओं में बार-बार होने वाली असफलताओं और परिणामस्वरूप परीक्षा प्रक्रिया में जनता के विश्वास की कमी के मद्देनजर NEET-UG 2026 को रद्द करने पर तत्काल चर्चा की मांग की गई थी।

11:29 (IST) 21 Jul 2026

Parliament Monsoon Session LIVE: प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए संसदीय दल की बैठक की अध्यक्षता की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मानसून सत्र से पहले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की संसदीय दल की बैठक की अध्यक्षता की। जिसे मंगल मिलन के नाम से जाना जाता है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि मोदी ने पिछले कुछ महीनों में देश की उपलब्धियों के बारे में बात की और सांसदों को विभिन्न देशों के साथ हस्ताक्षरित मुक्त व्यापार समझौतों के बारे में जानकारी दी।

11:27 (IST) 21 Jul 2026

Parliament Monsoon Session LIVE: लोकसभा दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित

लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही मिनट बाद अध्यक्ष ओम बिरला ने सत्र को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया।

11:26 (IST) 21 Jul 2026

Parliament Monsoon Session LIVE: लोकसभा दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित

लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही मिनट बाद, अध्यक्ष ओम बिरला ने सत्र को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया।

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मानसून सत्र से पहले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (NDA) की संसदीय दल की बैठक की अध्यक्षता की, जिसे मंगल मिलन के नाम से जाना जाता है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले कुछ महीनों में देश की उपलब्धियों के बारे में बात की और सांसदों को विभिन्न देशों के साथ हस्ताक्षरित मुक्त व्यापार समझौतों के बारे में जानकारी दी।