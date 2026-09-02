Aaj ki Taaja Khabar 2 September 2026 LIVE: नेपाल में अचानक आई बाढ़ में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 1127 तक पहुंच गया है। सोमवार दोपहर नेपाल के बालेंद्र शाह ने बताया कि रेस्क्यू के दौरान अब तक कुल 1114 शव मिल चुके हैं। उन्होंने बताया कि इनमें से सिर्फ 95 शव परिवार को सौंपे गए हैं।

इससे पहले नेपाल पुलिस ने बताया कि रेस्क्यू के काम जुटे लोगों ने चितवन से 348, नवलपरासी ईस्ट से 217, नवलपरासी वेस्ट से 190 और नुवाकोट से 155 और शव बरामद किए गए। इसी तरह गोरखा से 66, धाडिंग से 59, रसुवा से 45 और तनाहु से 38 शव बरामद किए गए।

वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर चेतावनी के निशान के पार: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर चेतावनी के निशान को पार कर गया है, जिसके कारण जिला प्रशासन ने नाव संचालन निलंबित कर दिया है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी है।

केंद्रीय जल आयोग के अनुसार, जिले में गंगा का जलस्तर चेतावनी स्तर 70.26 मीटर के मुकाबले 70.29 मीटर दर्ज किया गया। खतरे का स्तर 71.26 मीटर है, जबकि उच्चतम बाढ़ स्तर 73.90 मीटर तय किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि श्रद्धालुओं और निवासियों से घाटों पर या तेज धाराओं वाले क्षेत्रों में न जाने का आग्रह किया गया है।

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