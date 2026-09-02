Aaj ki Taaja Khabar 2 September 2026 LIVE: नेपाल में अचानक आई बाढ़ में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 1127 तक पहुंच गया है। सोमवार दोपहर नेपाल के बालेंद्र शाह ने बताया कि रेस्क्यू के दौरान अब तक कुल 1114 शव मिल चुके हैं। उन्होंने बताया कि इनमें से सिर्फ 95 शव परिवार को सौंपे गए हैं।
इससे पहले नेपाल पुलिस ने बताया कि रेस्क्यू के काम जुटे लोगों ने चितवन से 348, नवलपरासी ईस्ट से 217, नवलपरासी वेस्ट से 190 और नुवाकोट से 155 और शव बरामद किए गए। इसी तरह गोरखा से 66, धाडिंग से 59, रसुवा से 45 और तनाहु से 38 शव बरामद किए गए।
वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर चेतावनी के निशान के पार: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर चेतावनी के निशान को पार कर गया है, जिसके कारण जिला प्रशासन ने नाव संचालन निलंबित कर दिया है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी है।
केंद्रीय जल आयोग के अनुसार, जिले में गंगा का जलस्तर चेतावनी स्तर 70.26 मीटर के मुकाबले 70.29 मीटर दर्ज किया गया। खतरे का स्तर 71.26 मीटर है, जबकि उच्चतम बाढ़ स्तर 73.90 मीटर तय किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि श्रद्धालुओं और निवासियों से घाटों पर या तेज धाराओं वाले क्षेत्रों में न जाने का आग्रह किया गया है।
Nepal News LIVE: सुरंगों में रेस्क्यू ऑपरेशन धीमा
नेपाल के स्वतंत्र विद्युत उत्पादक संघ के पूर्व अध्यक्ष गणेश कार्की ने कहा कि सुरंगों तक उपकरण आसानी से नहीं पहुंचाए जा पाने के कारण भी बचाव अभियान धीमा हो गया है। उन्होंने कहा कि सुरंगों के प्रवेश द्वारों का पता लगाना भी मुश्किल हो गया है। कार्की ने कहा, ''नदी के साथ बहकर आया मलबा सुरंगों के ऊपर तक पहुंच गया है। सुरंग के प्रवेश द्वारों की सही जगह का पता लगाना भी मुश्किल हो गया है।''
मुश्किल समय में भारत ने सपोर्ट किया - नेपाली पीएम
नेपाली पीएम ने कहा कि अब तक 11,993 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। उन्होंने बताया कि अभी तक 3916 लोगों से किसी भी तरह का संपर्क नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि मुश्किल समय में उन्हें भारत, चीन, अमेरिका और कई अन्य देशों ने सपोर्ट किया है।
Nepal News LIVE: सात-आठ मिनट में सब कुछ बह गया - बुजुर्ग महिला
26 अगस्त को अचानक आई बाढ़ में अपना सब कुछ गंवाने वाली एक बुजुर्ग महिला ने कहा- हम सुबह के नाश्ते के लिए बैठे थे, तभी एक महिला ने हमें बाढ़ के बारे में अलर्ट किया। बाढ़ में हमने परिवार के छह लोगों को खो दिया। इसके अलावा तीन गाय और उनके बछड़े भी बह गए
उन्होंने बताया कि सात-आठ मिनट में सब कुछ बह गया। उन्होंने भारत सरकार को मदद के लिए धन्यवाद कहते हुए अपील की कि वे बुजुर्ग लोगों के लिए ओल्ड ऐज होम का निर्माण करे।
Nepal News LIVE: सिर्फ 95 शव परिवारों को सौंपे गए- बालेंद्र शाह
नेपाल के पीएम बालेंद्र शाह ने कहा कि अभी तक 1114 शव मिल चुके हैं। उन्होंने बताया कि सिर्फ 95 शव परिवार को सौंपे गए हैं।
Aaj ki Taaja Khabar LIVE: वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर चेतावनी के निशान के पार
उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर चेतावनी के निशान को पार कर गया है, जिसके कारण जिला प्रशासन ने नाव संचालन निलंबित कर दिया है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी है।
अधिकारियों ने कहा कि बाढ़ की स्थिति को देखते हुए, गंगा नदी में नाव संचालन निलंबित कर दिया गया है और श्रद्धालुओं और निवासियों से घाटों पर या तेज धाराओं वाले क्षेत्रों में न जाने का आग्रह किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि प्रशासन गंगा और वरुणा नदियों के जलस्तर में वृद्धि के साथ-साथ वरुणा के किनारे के क्षेत्रों में जलभराव और बाढ़ के बाद स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है।
Aaj ka Mausam LIVE: दिल्ली में मध्यम दर्जे की बारिश होने का अनुमान
मौसम विभाग ने दिल्ली में मध्यम दर्जे की बारिश होने का अनुमान जताया है। IMD के अनुसार, बुधवार सुबह साढ़े आठ बजे तक पिछले 24 घंटे की अवधि में पालम में 64.2 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि इसी दौरान आयानगर में 1.9 मिमी बारिश हुई।
Nepal News LIVE: नेपाल की तीन प्रमुख नदियों में जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर
नेपाल के विभिन्न हिस्सों में हुई बारिश के बाद तीन बड़ी नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चला गया है। नेपाल के मौसम विभाग के अनुसार, सुबह छह बजे तक सिंधुली जिले में सुन कोशी नदी, गोरखा में बूढ़ी गंडकी नदी और डडेलधुरा में महाकाली नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर था।
Nepal News LIVE: अब तक 12000 से ज्यादा को बचाया गया
नेपाली अधिकारियों ने बताया कि रेस्क्यू के काम में जुटे दलों ने 12,000 से अधिक लोगों को बचा लिया है, जबकि लगभग 4,000 लोग अब भी लापता हैं। इनकी तलाश में खोज और बचाव अभियान जारी है।
Aaj ki Taaja Khabar LIVE: भारत ने नेपाल को और राहत सामग्री भेजी
भारत ने बुधवार को बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित नेपाल के लिए पांच टन से अधिक आवश्यक दवाओं की पांचवीं खेप भेजी और साथ ही 11 सदस्यीय बचाव दल भी रवाना किया गया।
Aaj ki Taaja Khabar LIVE: नेपाल में 1127 पहुंचा मौत का आंकड़ा
नेपाल पुलिस में अब तक 1127 तक लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। पुलिस ने बताया कि चितवन से 348, नवलपरासी ईस्ट से 217, नवलपरासी वेस्ट से 190 और नुवाकोट से 155 और शव बरामद किए गए।