Aaj ki Taaja Khabar 19 August 2026 LIVE: नई दिल्ली में कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक आज हो रही है, जिसमें पार्टी देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति और सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा करेगी। बैठक में छात्रों के मुद्दे, रोजगार और परीक्षा व्यवस्था से जुड़े सवालों के साथ अयोध्या राम मंदिर चंदे में कथित गड़बड़ी का मुद्दा भी प्रमुखता से उठने की संभावना है। इसी बीच ‘वंदे मातरम’ को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच विवाद तेज हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि कांग्रेस परंपरागत रूप से गाए जाने वाले इसके पहले दो अंतरों का ही गायन जारी रखेगी। दूसरी ओर झारखंड में भर्ती परीक्षाओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच राज्य सरकार ने 2014 से अब तक की अनियमितताओं से जुड़ी 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की है। सरकार ने जेएसएससी-सीजीएल समेत कई परीक्षाओं को रद्द किया है और कुछ परीक्षाओं की जांच का फैसला लिया है। परीक्षा रद्द होने से पहले चयनित अभ्यर्थियों का विरोध भी शुरू हो गया है।
तेजस्वी यादव निकाल रहे हैं ‘राजभवन मार्च’
बिहार में राष्ट्रीय जनता दल आज पटना में राजभवन मार्च निकाल रहा है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में प्रस्तावित मार्च का कार्यक्रम बदलकर सुबह 10 बजे जेपी गोलंबर से शुरू किया गया है। राजद यह प्रदर्शन परीक्षा प्रश्नपत्र लीक, छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और सीवान में प्रदर्शनकारी छात्रों की ओर कथित तौर पर एके-47 से गोली चलाए जाने की घटना के विरोध में कर रहा है। मार्च से पहले तेजस्वी यादव ने पुलिस पर अत्यधिक बल प्रयोग की आशंका जताई और आरोप लगाया कि छात्र नेताओं को हिरासत में लिया जा रहा है तथा युवाओं को पटना आने से रोकने की कोशिश हो सकती है। उन्होंने सीवान की घटना की विस्तृत जांच और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। बिहार भाजपा ने पलटवार करते हुए मार्च को तेजस्वी यादव के राजनीतिक करियर को बचाने की कोशिश बताया है।
रियासी जिले में सलाल बांध के कई स्पिलवे गेट खोले
जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में सलाल बांध के कई स्पिलवे गेट खोल दिए गए हैं। ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार बारिश के कारण जलाशय में पानी का बहाव बढ़ गया था।
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कोलकाता के एक होटल में भीषण आग लगने से नौ लोगों की मौत
मध्य कोलकाता की मिर्जा गालिब स्ट्रीट में स्थित एक जर्जर पांच मंजिला इमारत में मंगलवार देर रात भीषण आग लगने से चार वर्षीय बच्चे समेत कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई और छह अन्य झुलस गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, आग रात करीब एक बज कर 45 मिनट पर लगी।
भाजपा ने तेजस्वी यादव के मार्च को राजनीतिक करियर बचाओ मार्च बताया
आज तेजस्वी यादव के होने वाले मार्च पर बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा, "यह तेजस्वी यादव का राजनीतिक करियर बचाओ मार्च है। आम जनता ने इनको नकार दिया है। राजद का बिहार से लगभग सूपड़ा साफ हो गया है। इनको बिहार से कोई मतलब नहीं है। ये महीनों-महीनों दिन बिहार से गायब रहते हैं। ये नेता प्रतिपक्ष हैं तो इनको सदन में दिखना चाहिए मगर सदन के सत्र से गायब रहते हैं। ये अपना राजनीतिक करियर बचाओ मार्च कर रहे हैं। जहां तक मुद्दा है, सिवान में जवान भीड़ में फंस गया था तो उसने आत्मरक्षा के लिए हवाई फायरिंग की थी मगर उसे निलंबित कर दिया गया है और कार्रवाई चल रही है।"
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उत्तर प्रदेश-जापान निवेश सम्मेलन में पहुंचे योगी आदित्यनाथ
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश-जापान निवेश सम्मेलन 2026 में जापान के बिजनेस डेलिगेशन के साथ द्विपक्षीय बैठक की।
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